Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта

Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и фронтальной зоны, при барическом поле повышенного давления. 03.03.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В среду, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, снег, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:

