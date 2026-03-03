Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Иран иаҿагыланы ақәылара ду алҵшәа зеиԥшрахар алшо: аекспертцәа ргәаанагара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
4 мин
Аиҿцәажәара
Урыстәыла атеатр аусзуҩцәа рфорум иалахәын Аԥснынтә: РУСДРАМ актриса лцәажәара
13:35
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа шәҟәқәа рыла ашколтә библиотекақәа рхарҭәаара: иахьынӡахәарҭоу, хархәашьас ироуа
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
14:04
20 мин
Актуальный комментарий
Весне дорогу: прогноз погоды на первую половину марта в Абхазии
14:24
6 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
"Абхазия рекомендует": зачем нужен этот проект и кто может участвовать
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
18:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
18:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
18:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара альготтә кредитҟаҵара апрограмма: алшарақәа ҳрылацәажәоит
21:04
25 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
2 мин
Актуальный комментарий
Захарова: Россия призывает о немедленном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке
21:34
1 мин
Интервью
Итоги визита главы Минэкономразвития России в Абхазию: комментарий экономиста
21:36
15 мин
Интервью
Мастерская управления событиями: Абхазия на образовательном проекте в Сенеже
21:51
8 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ахархәаҩ иоуа аалыҵ ахаҭабзиара зеиԥшроу: агәаҭаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчалтәи атеатр арепертуари агастрольқәеи: аиҳабы ицәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Куда движется мир? Разговор с политологом
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
18:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
18:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны раԥхьатәи ахадацәа ргәалашәара иазку ацәыргақәҵа Аҟәа: амузеи аиҳабы лцәажәара
21:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы ажрақәа: археолог иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Информационно-аналитическая система. Зачем она нужна Абхазии: интервью с Георгием Гулиа
21:34
15 мин
Турбаза
Специалисты в турсфере. Откуда черпать кадры?
21:49
11 мин
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В среду, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, снег, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта

18:30 03.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Сухум накрыл туман
Сухум накрыл туман - Sputnik Абхазия, 1920, 03.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и фронтальной зоны, при барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В среду, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, снег, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +4°С, днем +7°С.
Гагра – ночью +5°С, днем +8°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +7°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +7°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +8°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +7°С.
Гал – ночью +4°С, днем +6°С.
Ткуарчал – +1°С, днем +5°С.
