Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и фронтальной зоны, при барическом поле повышенного давления. 03.03.2026, Sputnik Абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/07/1038546960_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b15e2b8db86be6ebe7cdbe996b60677a.jpg
Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на среду 4 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будут формировать холодные массы воздуха и фронтальной зоны, при барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В среду, 4 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, снег, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +4°С, днем +7°С.
Гагра – ночью +5°С, днем +8°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +7°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +7°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +8°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +7°С.
Гал – ночью +4°С, днем +6°С.
Ткуарчал – +1°С, днем +5°С.