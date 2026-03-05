Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 6 марта

Абхазия
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. В пятницу, 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем при прохождении холодного атмосферного фронта с запада – дождь, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 5 мар – Sputnik. В пятницу, 6 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем при прохождении холодного атмосферного фронта с запада – дождь, местами туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +3°С до +8°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +5°С, днем +7°С.
Гагра – ночью +6°С, днем +8°С.
Пицунда – ночью +5°С, днем +7°С.
Гудаута – ночью +5°С, днем +7°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +8°С.
Очамчыра – ночью +4°С, днем +6°С.
Гал – ночью +4°С, днем +6°С.
Ткуарчал – +1°С, днем +3°С.
0