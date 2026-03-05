https://sputnik-abkhazia.ru/20260305/programmy-v-sfere-zdravookhraneniya-na-2026-god-utverzhdeny-kabminom-abkhazii-1061454773.html

Программы в сфере здравоохранения на 2026 год утверждены Кабмином Абхазии

Sputnik Абхазия

В том числе на заседании рассмотрели программы обеспечения и закупки лекарств, лечения граждан за рубежом, оказания помощи онкобольным и пациентам с почечной...

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Программы в сфере здравоохранения утверждены в Кабмине Абхазии.На сегодняшнем заседании утверждена ведомственная целевая программа "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2026 год.Из республиканского бюджета на нее выделено 205 миллионов рублей, на 20 миллионов больше, чем в 2025 году. Задача — отбор и направление пациентов на лечение при острых и хронических заболеваниях, нуждающихся в дообследовании, стационарном или амбулаторном лечении, реабилитации за пределами Абхазии и в частных медицинских учреждениях республики. Также реализуется отбор и направление пациентов на процедуру ЭКО.Также в Кабмине утвердили целевую ведомственную программу по совершенствованию противотуберкулезной помощи в Абхазии на этот год. Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета в размере восьми миллионов рублей.Помимо этого, утверждена ведомственная целевая программа "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии" на 2026 год. Задача программы — реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, оснащение Реабилитационного центра медизделиями и расходниками для изготовления протезов. На это выделено 6 млн рублей.Ведомственная целевая программа приобретения лекарств и медизделий для государственных медучреждений Абхазии также была утверждена на сегодняшнем заседании.В 2026 году на нее выделено 250 миллионов рублей, рассказал министр здравоохранения Эдуард Бутба. По его словам, особое внимание в программе уделено детям с неврологическими заболеваниями, беременным, находящимся на амбулаторном лечении, пациентам с сахарным диабетом и редкими болезнями, онкобольным. Бутба добавил, что в прошлом году на программу также выделили 250 миллионов рублей, но из-за дополнительных расходов, в том числе связанных с обеспечением Республиканского сосудистого центра, финансирование выросло до 309,6 миллиона рублей. Скорее всего, увеличение бюджета потребуется и в этом году, подытожил он.Что касается обеспечения лекарствами и медизделиями беременных и рожениц в стационарах государственных медучреждений, то выделено 12,5 миллиона рублей. На оказание химиотерапевтической помощи и обеспечение больных препаратами 1-й, 2-й и частично 3-й линии ассигновано 96,5 миллиона рублей. Это на 22 миллиона рублей больше, чем в прошлом году из-за роста числа пациентов и стоимости препаратов. 450 тысяч рублей выделено на медицинское обеспечение подготовки призывников, проведение медосвидетельствований, ежегодные профилактические осмотры для постановки юношей на воинский учет.На развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии направлено 60 миллионов рублей. Предусмотрено финансирование межведомственной программы "Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения" на 35 миллионов рублей за счет Фонда репатриации, помощь в прошлом году получили 56 человек. Помимо этого, направлено 20 миллионов рублей на кадровое обеспечение системы здравоохранения.

