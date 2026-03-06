https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-7-po-9-marta-1061496569.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта

СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В выходные, 7-9 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, туман. В горах снег. В воскресенье и в понедельник без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:

