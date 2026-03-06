Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аполитикатә система ареформа: ауаажәларра-политикатә усзуҩы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Аиҿцәажәара
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
13:33
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Гәылрыԥшь араион ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рҿы аиҭашьақәыргыларатә усурақәа цоит: ахҳәаа
13:51
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Первоочередные задачи и планы: интервью с новым главой Ткуарчала
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
В небе Абхазии иностранные дроны: заявление командующего Воздушными силами
14:33
3 мин
Радио
Проект "Абхазия рекомендует" и подготовка к турсезону: разговор с министром туризма
14:36
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
18:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Актуальный комментарий
Адырра.Апремиа 2025 иаԥсахаз: Алиас Аҩӡба иҿцәажәара
21:05
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Беспилотная опасность. Интервью с секретарем Совбеза
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аимҳәаду аҿагыларазы апрограмма анагӡашьа: адиспансер аҳақьым хада ицәажәара
13:04
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Апроект "Аҭаацагара" ззырхоу, иахықәку: Аԥсуа-абаза конгресс ахаҭарнак ицәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
14:03
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Совпадение идей: "Новые люди" и "Народный фронт Абхазии" подписали соглашение
14:33
12 мин
Дополнительное время
В Абхазии стартовал чемпионат по волейболу
14:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
18:03
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Фазиль Искандер иҭынха аԥхьаҩ дшарбеио: арҿиара знапы алаку ргәаанагара
21:03
26 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Общество "Знание". Образовательные встречи в Абхазии
21:34
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-7-po-9-marta-1061496569.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха, при барическом поле повышенного давления. 06.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-06T18:30+0300
2026-03-06T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507703_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1eea83ed1b4e3e863bab8f64d2d07591.jpg
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В выходные, 7-9 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, туман. В горах снег. В воскресенье и в понедельник без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода в городах и районах Абхазии:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0e/1041507703_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d18d3ff34ec5b83627072983da48f1c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта

18:30 06.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Осень встретила дождем
Осень встретила дождем - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха, при барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В выходные, 7-9 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, туман. В горах снег. В воскресенье и в понедельник без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +12°С
Гагра – ночью +5°С, днем +13°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +12°С.
Гал – ночью +4°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +9°С.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0