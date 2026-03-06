https://sputnik-abkhazia.ru/20260306/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-s-7-po-9-marta-1061496569.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, с 7 по 9 марта
Погоду на черноморском побережье Абхазии будут формировать холодные массы воздуха, при барическом поле повышенного давления.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. В выходные, 7-9 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, туман. В горах снег. В воскресенье и в понедельник без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода в городах и районах Абхазии:
Сухум – ночью +5°С, днем +12°С
Гагра – ночью +5°С, днем +13°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +13°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +12°С.
Гал – ночью +4°С, днем +9°С.
Ткуарчал – ночью +3°С, днем +9°С.