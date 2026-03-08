https://sputnik-abkhazia.ru/20260308/sputnik-nedeli-pamyatnye-tseremonii-bespilotnaya-opasnost-i-8-marta-1061521428.html

Sputnik недели: памятные церемонии, беспилотная опасность и 8 Марта

Sputnik недели: памятные церемонии, беспилотная опасность и 8 Марта

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике со 2 по 8 марта.

О том, как в Абхазии почтили память президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, что пожелал глава государства Бадра Гунба женщинам республики и Владимир Путин первой леди Абхазии, как в стране обеспечивают безопасность во время атак беспилотников, какие решения принял Кабмин, читайте в материале Sputnik.SputnikПамяти президентовВ минувшую среду в Абхазии почтили память первых двух президентов республики Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, члены правительства, общественность возложили цветы к мемориалу Ардзинба в селе Верхняя Эшера, к могиле Багапш – в селе Джгярда.Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 65 лет.Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года.Бадра Гунба назвал 4 марта особым днем в новейшей истории Абхазии.Президент отметил, что с именем Владислава Ардзинба связаны становление современной абхазской государственности и Победа в Отечественной войне народа Абхазии. Сергей Багапш продолжил этот исторический курс, в годы его руководства Абхазия укрепляла свои государственные институты и добилась важнейшего исторического события — признания независимости Абхазии Российской Федерацией.В память об Ардзинба и Багапш в Музее боевой славы в Сухуме прошла фотовыставка. В экспозиции было представлено около 80 снимков из архива музея.Атака отбитаБеспилотная опасность была объявлена на территории Абхазии в 16:00 5 марта. Минобороны республики рекомендовала жителям не находиться в прямой зоне видимости аппаратов и отходить на расстояние не менее 100 метров от опасной зоны.Бадра Гунба провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное нарушению воздушного пространства Абхазии иностранными БпЛА.До суши долетело 14 беспилотников, остальные были нейтрализованы и упали в море.На заседании определили взаимодействие между всеми силовыми структурами республики.Президент страны получил всем службам действовать скоординированно и постоянно мониторить ситуацию.Нарушение воздушного пространства Абхазии в телефонном разговоре обсудили Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алана Гаглоев.Гаглоев выразил поддержку руководству и народу республики, добавил, что Южная Осетия внимательно следит за развитием ситуации.8 МартаБадра Гунба поздравил женщин Абхазии с Международным женским днем.Президент отметил, что женщина — хранительница очага, источник мудрости и душевной силы, опора семьи и общества, и к ней в Абхазии всегда было особое, трепетное отношение.Гунба подчеркнул значимость женщины во всех сферах жизни современной Абхазии — образовании, здравоохранении, культуре, науке, предпринимательстве."Вы возглавляете органы государственной власти и управления, принимаете важные решения, от которых зависит будущее нашей страны. Ваш профессионализм, энергия и преданность делу служат развитию и укреплению государства", — добавил президент.Глава государства пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в каждом доме, "пусть вас всегда окружают забота, уважение и любовь близких людей", заключил он.Первую леди Абхазии Ирму Хашиг с Международным женским днем поздравил Владимир Путин."Этот замечательный весенний праздник наполнен самыми добрыми, искренними чувствами любви и нашей благодарности женщинам, которые бережно хранят тепло семейного очага, щедро дарят близким сердечную заботу и внимание, а также играют важную роль в общественно-политической жизни", — отмечается в тексте поздравления.Президент России пожелал супруге президента Абхазии Бадры Гунба крепкого здоровья и благополучия."Пусть Ваши заветные мечты обязательно сбываются", - заключил он.В Международный женский день жительницам и гостьям Абхазии от Бадры Гунба подарили пять тысяч тюльпанов.Сотрудники ГАИ и волонтеры раздали женщинам цветы и поздравили с праздником во всех районах страны.Заседание ПравительстваМинистры Абхазии приняли ряд решений на заседании, которое прошло в четверг, 5 марта.В частности, Правительство утвердило программу "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год".На нее выделено полмиллиарда рублей. Почти половина этой суммы, 232 миллиона, пойдет на гранты, реализацию проектов, 35 миллионов — на субсидии.На заседании Кабмина министр сельского хозяйства Беслан Джопуа уточнил, что субсидии означают возмещение части затрат фермеров на закупку оборудования, освоение новых сельхозземель.В бюджет программы также заложены средства на приобретение техники и запчастей для МТС, покупку пестицидов, финподдержку администраций сел.Кабмин страны также утвердил программы в сфере здравоохранения. Среди них ведомственная целевая программа "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2026 год, программа по совершенствованию противотуберкулезной помощи, "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии", программа приобретения лекарств и медизделий для государственных медучреждений.Кроме того, Кабмин принял решение о доплатах за ученые звания. Доктора наук будут получать 3 000 рублей вместо 1 000, кандидаты наук — 2 000 рублей вместо 700. Постановление вступает в силу с 1 июля 2026 года.Совещание на ПсоуПодготовку к турсезону обсудили на расширенном совещании на КПП "Псоу" во вторник, 3 марта.Глава ведомства Астамур Логуа подчеркнул, что Абхазия должна быть конкурентоспособной в борьбе за российского туриста.Логуа отметил, что, несмотря на открытие аэропорта и запуск морских рейсов из Сочи, самое большое количество гостей прибывает в республику через сухопутную границу.Для их привлечения в республику предпринимаются меры по повышению уровня сервиса. Одной из них он назвал открытие туристско-информационных центров на КПП "Псоу", сухумском вокзале.На совещании также обсудили вопрос реконструкции пункта пропуска "Адлер", которая пройдет в 2026-2027 годах, обеспечение безопасности, налаживание работы частных такси.Утверждение в должности и развитиеГерман Качарава утвержден в должности главы администрации Ткуарчалского района, сообщили в городской администрации.Его кандидатура была утверждена единогласно на заседании местного Собрания, сообщили в пресс-службе администрации района.Позже Качарава дал интервью радио Sputnik и отметил, что власти Ткуарчала делают акцент на развитие курортно-бальнеологического потенциала района.Качарава также отметил важность возвращения людям веры в то, что власть слышит и способна решать их проблемы. Это он назвал главной задачей властей.Женщина и обществоПоложение женщин в обществе обсудили в Национальной библиотеке в Сухуме 6 марта."Мы проводим круглый стол в преддверии самого доброго и теплого праздника в году — 8 Марта. У нас стоит тайная задача — понять, как женщины в современных условиях умудряются достигать высот и в профессиональной деятельности и сохранять тепло и уют дома", — подчеркнул и.о. главы представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников.Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария выразила мнение о том, что стереотипное мышление о каких-то женских или мужских профессиях — это анахронизм.Кишмария заметила, что во многом традиционном патриархальном обществе Абхазии на женщин прежде всего возлагают роль матери, хранительницы семейного очага.Участницы мероприятия также обсудили вопросы, связанные с историей роли женщин, их участием в Отечественной войне народа Абхазии, воспитанием и образованием, современными проблемами женщин и перспективами.Артефакты древностиОколо десяти монет античного, римского и византийского периодов нашли на раскопках на набережной Сухума за неделю, рассказал Sputnik археолог Шандор Кайтан.Из-за слоя патины ученые пока не могут идентифицировать находки.Встречаются и советские монеты, которые попали в античный культурный слой во время застройки сухумской набережной в ХХ веке.Кроме того, археологи и волонтеры находят много осколков античной керамики — фрагменты амфор и пифосов, а также разные виды черепицы.Масштабное благоустройство набережной началось в прошлом году, благодаря ему историки получили доступ к остаткам римских крепостей, которые были долгие годы скрыты под променадом.

