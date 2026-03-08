Sputnik недели: памятные церемонии, беспилотная опасность и 8 Марта
Владислав со вторым Президентом Абхазии Сергеем Багапш
© Foto / Владимир Попов
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике со 2 по 8 марта.
О том, как в Абхазии почтили память президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш, что пожелал глава государства Бадра Гунба женщинам республики и Владимир Путин первой леди Абхазии, как в стране обеспечивают безопасность во время атак беспилотников, какие решения принял Кабмин, читайте в материале Sputnik.
Памяти президентов
В минувшую среду в Абхазии почтили память первых двух президентов республики Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.
Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутаты, члены правительства, общественность возложили цветы к мемориалу Ардзинба в селе Верхняя Эшера, к могиле Багапш – в селе Джгярда.
Первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 65 лет.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года.
Бадра Гунба назвал 4 марта особым днем в новейшей истории Абхазии.
"Сама история словно объединила эти имена в одном дне, чтобы подчеркнуть преемственность эпох и роль наших выдающихся государственных деятелей в судьбе Абхазии", — в частности сказал он.
Президент отметил, что с именем Владислава Ардзинба связаны становление современной абхазской государственности и Победа в Отечественной войне народа Абхазии. Сергей Багапш продолжил этот исторический курс, в годы его руководства Абхазия укрепляла свои государственные институты и добилась важнейшего исторического события — признания независимости Абхазии Российской Федерацией.
В память об Ардзинба и Багапш в Музее боевой славы в Сухуме прошла фотовыставка. В экспозиции было представлено около 80 снимков из архива музея.
Атака отбита
Беспилотная опасность была объявлена на территории Абхазии в 16:00 5 марта. Минобороны республики рекомендовала жителям не находиться в прямой зоне видимости аппаратов и отходить на расстояние не менее 100 метров от опасной зоны.
Бадра Гунба провел внеочередное заседание Совета безопасности, посвященное нарушению воздушного пространства Абхазии иностранными БпЛА.
"Глава государства заслушал доклад Министерства обороны об инцидентах. Воздушное пространство Абхазии было нарушено около 30 беспилотниками, было три волны", — рассказал секретарь Совбеза Рауль Лолуа.
До суши долетело 14 беспилотников, остальные были нейтрализованы и упали в море.
На заседании определили взаимодействие между всеми силовыми структурами республики.
Президент страны получил всем службам действовать скоординированно и постоянно мониторить ситуацию.
Нарушение воздушного пространства Абхазии в телефонном разговоре обсудили Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алана Гаглоев.
Гаглоев выразил поддержку руководству и народу республики, добавил, что Южная Осетия внимательно следит за развитием ситуации.
8 Марта
Бадра Гунба поздравил женщин Абхазии с Международным женским днем.
Президент отметил, что женщина — хранительница очага, источник мудрости и душевной силы, опора семьи и общества, и к ней в Абхазии всегда было особое, трепетное отношение.
"В этот праздничный день хочу особо обратиться к матерям наших защитников Отечества. Именно вы передали своим сыновьям безграничную любовь к родной земле, воспитали в них мужество, ответственность и готовность стоять на страже Родины. Низкий вам поклон за ваше терпение и мудрость", — сказал глава государства.
Гунба подчеркнул значимость женщины во всех сферах жизни современной Абхазии — образовании, здравоохранении, культуре, науке, предпринимательстве.
"Вы возглавляете органы государственной власти и управления, принимаете важные решения, от которых зависит будущее нашей страны. Ваш профессионализм, энергия и преданность делу служат развитию и укреплению государства", — добавил президент.
Глава государства пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира в каждом доме, "пусть вас всегда окружают забота, уважение и любовь близких людей", заключил он.
Первую леди Абхазии Ирму Хашиг с Международным женским днем поздравил Владимир Путин.
"Этот замечательный весенний праздник наполнен самыми добрыми, искренними чувствами любви и нашей благодарности женщинам, которые бережно хранят тепло семейного очага, щедро дарят близким сердечную заботу и внимание, а также играют важную роль в общественно-политической жизни", — отмечается в тексте поздравления.
Президент России пожелал супруге президента Абхазии Бадры Гунба крепкого здоровья и благополучия.
"Пусть Ваши заветные мечты обязательно сбываются", - заключил он.
В Международный женский день жительницам и гостьям Абхазии от Бадры Гунба подарили пять тысяч тюльпанов.
Сотрудники ГАИ и волонтеры раздали женщинам цветы и поздравили с праздником во всех районах страны.
Заседание Правительства
Министры Абхазии приняли ряд решений на заседании, которое прошло в четверг, 5 марта.
В частности, Правительство утвердило программу "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий на 2026 год".
На нее выделено полмиллиарда рублей. Почти половина этой суммы, 232 миллиона, пойдет на гранты, реализацию проектов, 35 миллионов — на субсидии.
На заседании Кабмина министр сельского хозяйства Беслан Джопуа уточнил, что субсидии означают возмещение части затрат фермеров на закупку оборудования, освоение новых сельхозземель.
В бюджет программы также заложены средства на приобретение техники и запчастей для МТС, покупку пестицидов, финподдержку администраций сел.
Кабмин страны также утвердил программы в сфере здравоохранения. Среди них ведомственная целевая программа "Лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия" на 2026 год, программа по совершенствованию противотуберкулезной помощи, "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии", программа приобретения лекарств и медизделий для государственных медучреждений.
Кроме того, Кабмин принял решение о доплатах за ученые звания. Доктора наук будут получать 3 000 рублей вместо 1 000, кандидаты наук — 2 000 рублей вместо 700. Постановление вступает в силу с 1 июля 2026 года.
Совещание на Псоу
Подготовку к турсезону обсудили на расширенном совещании на КПП "Псоу" во вторник, 3 марта.
Глава ведомства Астамур Логуа подчеркнул, что Абхазия должна быть конкурентоспособной в борьбе за российского туриста.
Логуа отметил, что, несмотря на открытие аэропорта и запуск морских рейсов из Сочи, самое большое количество гостей прибывает в республику через сухопутную границу.
Для их привлечения в республику предпринимаются меры по повышению уровня сервиса. Одной из них он назвал открытие туристско-информационных центров на КПП "Псоу", сухумском вокзале.
На совещании также обсудили вопрос реконструкции пункта пропуска "Адлер", которая пройдет в 2026-2027 годах, обеспечение безопасности, налаживание работы частных такси.
Утверждение в должности и развитие
Герман Качарава утвержден в должности главы администрации Ткуарчалского района, сообщили в городской администрации.
Его кандидатура была утверждена единогласно на заседании местного Собрания, сообщили в пресс-службе администрации района.
Позже Качарава дал интервью радио Sputnik и отметил, что власти Ткуарчала делают акцент на развитие курортно-бальнеологического потенциала района.
"Мы делаем ставку на развитие человеческого капитала и уникальные природные ресурсы. Приоритетное направление – курортология, оздоровительный туризм, создание современного бальнеологического кластера на базе наших природных ресурсов", – пояснил он.
Качарава также отметил важность возвращения людям веры в то, что власть слышит и способна решать их проблемы. Это он назвал главной задачей властей.
Женщина и общество
Положение женщин в обществе обсудили в Национальной библиотеке в Сухуме 6 марта.
"Мы проводим круглый стол в преддверии самого доброго и теплого праздника в году — 8 Марта. У нас стоит тайная задача — понять, как женщины в современных условиях умудряются достигать высот и в профессиональной деятельности и сохранять тепло и уют дома", — подчеркнул и.о. главы представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников.
Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария выразила мнение о том, что стереотипное мышление о каких-то женских или мужских профессиях — это анахронизм.
"Не совсем согласна с мнением про гендерные предпочтения в выборе профессии. Хотя, действительно, у нас сложился ряд профессий, где трудно представить не женщину или не мужчину", — отметила омбудсмен.
Кишмария заметила, что во многом традиционном патриархальном обществе Абхазии на женщин прежде всего возлагают роль матери, хранительницы семейного очага.
Участницы мероприятия также обсудили вопросы, связанные с историей роли женщин, их участием в Отечественной войне народа Абхазии, воспитанием и образованием, современными проблемами женщин и перспективами.
Артефакты древности
Около десяти монет античного, римского и византийского периодов нашли на раскопках на набережной Сухума за неделю, рассказал Sputnik археолог Шандор Кайтан.
Из-за слоя патины ученые пока не могут идентифицировать находки.
"Но по остальным находкам в археологическом слое нам удается определить, что эти монеты либо античные, либо более позднего происхождения", — пояснил он.
Встречаются и советские монеты, которые попали в античный культурный слой во время застройки сухумской набережной в ХХ веке.
Кроме того, археологи и волонтеры находят много осколков античной керамики — фрагменты амфор и пифосов, а также разные виды черепицы.
Масштабное благоустройство набережной началось в прошлом году, благодаря ему историки получили доступ к остаткам римских крепостей, которые были долгие годы скрыты под променадом.