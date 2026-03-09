https://sputnik-abkhazia.ru/20260309/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-10-marta-1061499411.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 марта

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 марта

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическе поле повышенного давления. 09.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-09T18:30+0300

2026-03-09T18:30+0300

2026-03-09T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051487995_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_73cd043fb9e11dd1a9e9753c1ccb6510.jpg

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Во вторник, 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии, абхазия