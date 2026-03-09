Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 марта
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическе поле повышенного давления. 09.03.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Во вторник, 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 10 марта

18:30 09.03.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЗакат солнца в Гагре
Закат солнца в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическе поле повышенного давления.
СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Во вторник, 10 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +5°С, днем +14°С.
Гагра – ночью +5°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +13°С.
Гал – ночью +4°С, днем +12°С.
Ткуарчал – +3°С, днем +7°С.
