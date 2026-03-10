https://sputnik-abkhazia.ru/20260310/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-11-marta-1061543778.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 марта

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада. 10.03.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 мар – Sputnik. В среду, 11 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление высокое, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:

