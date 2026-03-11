Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 марта

https://sputnik-abkhazia.ru/20260311/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-12-marta-1061579641.html
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В четверг, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В четверг, 12 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +5°С, днем +15°С.
Гагра – ночью +5°С, днем +15°С.
Пицунда – ночью +6°С, днем +14°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +6°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +5°С, днем +14°С.
Гал – ночью +4°С, днем +13°С.
Ткуарчал – +3°С, днем +12°С.