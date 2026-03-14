https://sputnik-abkhazia.ru/20260314/istoricheskiy-moment-tramp-razzheg-konflikt-v-evrosoyuze-1061639149.html

"Исторический момент": Трамп разжег конфликт в Евросоюзе

Sputnik Абхазия

14.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-14T12:48+0300

сша

ес

иран

дональд трамп

ближний восток

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0a/1053691845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8672189ef91a2d08d1291cb069bc563.jpg

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц близок к тому, чтобы окончательно уничтожить собственную репутацию как внутри страны, так и за ее пределами. Его последняя встреча с Дональдом Трампом обернулась международным скандалом. В частности, против Берлина выступили Мадрид и Париж. Что происходит в Германии — для РИА Новости разбирался Михаил Катков.Туда и обратноВ начале марта Трамп принял Мерца в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер шутил, нахваливал гостя и даже похлопывал его по ноге. В общем, все шло как нельзя лучше, пока президента США не спросили об Испании, осудившей его за нападение на Иран и запретившей использовать свою территорию для войны с Тегераном.Трамп заявил о разрыве торговли с Мадридом. Мерц, сидевший рядом, сначала отмалчивался, а потом призвал испанские власти увеличить оборонные расходы на три процента ВВП. Позднее в интервью немецким СМИ он говорил, что якобы требовал в Вашингтоне отказаться от давления на Испанию. Вряд ли ему поверили.Также Мерц попытался дозвониться до премьер-министра Педро Санчеса, однако тот не ответил. При этом министр иностранных дел Хосе Луис Альварес указал, что такие канцлеры Германии, как Ангела Меркель или Олаф Шольц, обязательно бы встали на защиту страны ЕС — в отличие от Мерца.Вице-премьер Йоланда Диас внесла окончательную ясность в ситуацию: "Европе сегодня нужно лидерство, а не вассалы, которые поклоняются Трампу. <…> Нам необходимы стратегическая автономия, собственная промышленность. <...> Надо осла