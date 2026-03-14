Платные услуги и централизация: как изменится система здравоохранения Абхазии

Как рассказал начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Абхазии Батал Кация в действующем законе о здравоохранении есть пункт о платной медицинской помощи иностранным гражданам.



Однако это не касается мер, которые учтены в международных договорах. Но поскольку таких соглашений на данный момент нет, по факту медицинские услуги оказываются бесплатно.



Норм, по которым должны оказываться платные услуги иностранцам не существует. Поэтому, Минздрав разработал документ, касающийся тарифов. После того, как Кабмин примет его, Минздрав своим приказом утвердит положение о платных медицинских услугах для иностранных граждан.



Кроме того, Минздрав выступает за централизацию системы здравоохранения, сказал Батал Кация.



По его словам, централизованное подчинение всех медицинских учреждений Минздраву, позволит напрямую управлять всеми больницами и поликлиниками. Это будет способствовать обеспечению более эффективной работы системы здравоохранения, систематизации кадрового ресурса и финансов.