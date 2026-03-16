Британия и Франция нащупали предел нашего терпения

У Британии сейчас масса серьезных проблем и на внутренней, и на внешней арене. 16.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-16T13:02+0300

Рост цен, неконтролируемая миграция, обострение отношений с США, позор с отправкой единственного боеспособного фрегата для защиты собственной базы ВМС — все это привело к тотальному обвалу рейтингов основных партий и рекордному падению уровня одобрения правительства. И там традиционно пытаются отвлечь внимание населения на "русскую угрозу"! Так уж повелось за последнее столетие, со времен пресловутых "писем Зиновьева", пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Ну в самом деле: как логически объяснить факт выхода буквально всех мейнстримных газет Британии с одной и той же темой на первых полосах — о том, что иранские ракеты якобы направляются против британских военных "скрытой рукой Путина"? Какой там рост цен на бензин или очередной скандал вокруг премьера Британии! Это же все меркнет на фоне заявления министра обороны Джона Хили о том, что за ударами Ирана по британским базам стоят "коварные русские".Причем на эту подозрительную синхронность лондонских газет следует обратить особое внимание. Точно так же синхронно они проигнорировали новость о вызове послов Британии и Франции на ковер в МИД России. А ведь дипломатический демарш очень важный со всех точек зрения! И если все газеты Альбиона поголовно посчитали заявление своего министра обороны однозначно заслуживающим кричащих заголовков на первых полосах, то жесткую реакцию Москвы на британские провокации уж точно не должны были бы пропустить. Отсюда напрашивается один простой вывод: информационная политика британских СМИ не является такой уж независимой, как ее представляют.Газеты Британии и Франции практически набрали в рот воды, "не заметив" на прошлой неделе варварских обстрелов Брянска ракетами Storm Shadow, которые производятся французско-британским концерном MBDA. Как постарались не обратить внимания и на заявления российской стороны о том, что мы принимаем к сведению причастность британских специалистов к этому.Интересно получается. Лондон вопит о "русской угрозе" по каждому поводу, а чаще всего без оного, но замолкает, когда мы четко заявляем: "Кровь жителей Брянска, включая детей, — на руках британских военных, что делает Лондон соучастником военных преступлений и терактов неонацистского киевского режима". А ведь могли бы пошуметь об угрозе со стороны Москвы, причем гораздо более реальной!Неслучайно посольство РФ в Лондоне напрямую связало приведенное выше заявление министра Хили с варварскими ударами по Брянску. Анализируя его обвинения в адрес России, наши дипломаты отметили: "Как ясно из изложенных выше фактов, удары наносятся по российской территории с использованием поставленного Великобританией оружия и разведывательной информации. Построение политического нарратива на основе этой инверсии — это выбор, который выводит мораль за рамки политических соображений, — тенденция, которая, к сожалению, стала своего рода отличительной чертой британского внешнеполитического и внутриполитического дискурса".Причем наше посольство очень четко определило причины появления обвинений Хили именно сейчас: "Утверждение о том, что Россия представляет прямую угрозу для Великобритании, служит определенной внутриполитической цели". И эта цель становится понятной по мере того, как приближаются майские муниципальные выборы в Британии. Чем они ближе, тем больше зреет уверенность в необходимости ухода Кира Стармера с поста лидера Лейбористской партии, а стало быть — и с должности премьер-министра. Скамейка же запасных крайне мала, а потенциальные кандидаты на пост преемника вызывают беспокойство истеблишмента. Судя по тому, как сейчас все СМИ кинулись раскручивать Хили, скорее всего, на нем сходятся интересы разных групп влияния.А самым проверенным способом для раскрутки политика в этой стране является его борьба против все той же мнимой "русской угрозы". Правда, в данном случае в Лондоне явно перегнули палку. Сказав громкое "А" по поводу "скрытой руки Путина", якобы разящей британскую армию, почему-то практически никто не рискнул обозначить какое-то внятное "Б". Лишь военный редактор The Guardian Дэн Саббах, в общем-то, не без резона отмечает: "Связывая Иран с Россией, Хили может заложить основу для трудных решений в будущем".Действительно, возникает закономерный вопрос: что собирается предпринять Британия, если в самом деле предположить, что Россия каким-то образом помогает наводить иранские ракеты на британские базы? Мы, конечно, этого не подтверждаем. Но, с другой стороны, с чего вдруг Британии возмущаться, если бы это было на самом деле так?Ведь причастность британцев в атаках на мирных жителей Брянска так же бесспорна, как причастность американцев к удару по школе в иранском Минабе. С этим просто бесполезно спорить — настолько это очевидно. А на днях Лондон даже не заметил, как открыто признал участие своей регулярной армии в боевых действиях на Украине. Газета The Daily Telegraph проговорилась, что на Ближний Восток отправляется некая элитная группа британских военных, специализирующаяся на охоте за дронами и получившая опыт в этом именно на Украине. То есть если ранее Лондон отрицал участие своих кадровых военных в боевых операциях против России, то сейчас уже особо и не скрывает.И как еще Москве на это реагировать? Особенно после слов Дональда Трампа о том, что между Россией и США все происходит "по-честному": американцы "немного помогают" Украине, русские — Ирану. Соответственно, и британцы, которые уже прямо участвуют в боевых операциях против нашей армии, должны понимать, что мы будем отвечать точно так же "по-честному".И если Лондон и Париж не отреагируют на демарш российского МИД по поводу ударов по Брянску, пусть тогда не обижаются. Ответ будет честным, жестким, болезненным. Да, и не обязательно нашими руками. Мы ведь давно и открыто предупреждали: за кровь российских граждан ответственность обязательно наступит! Предел нашего терпения европейцы уже нащупали.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

