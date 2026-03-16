Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать южная окраина антициклона с северо-запада и передняя часть южного циклона.
СУХУМ, 16 мар – Sputnik. Во вторник, 17 марта, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, ночью и утром местами дождь, туман, днем, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +7°С, днем +12°С.
Гагра – ночью +8°С, днем +13°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +12°С.
Новый Афон – ночью +8°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +11°С.
Гал – ночью +6°С, днем +11°С.
Ткуарчал – +3°С, днем +8°С.