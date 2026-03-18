Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать южный циклон. 18.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-18T18:30+0300
2026-03-18T18:30+0300
2026-03-18T18:30+0300
погода в абхазии
абхазия
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В четверг, 19 марта, в республике ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:
абхазия
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 19 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать южный циклон.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В четверг, 19 марта, в республике ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +15°С до +20°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +20°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +19°С.
Гал – ночью +6°С, днем +18°С.
Ткуарчал – +3°С, днем +15°С.