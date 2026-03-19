Полномасштабная война Афганистана и Пакистана: угрозы России и странам ЦА

Массированный авиаудар по Кабулу 16 марта напомнил об афгано-пакистанской войне, которая разгорается "в тени" американо-израильской агрессии против Ирана. 19.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-19T12:10+0300

Конфликтный потенциал соседей чрезвычайно высок. Пакистан располагает ядерным оружием, население двух стран достигает 295 млн человек, и расширение "пожара" коснется многих стран, включая сопредельные Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале."Февральская" война Афганистана и Пакистана в марте обрела полномасштабный характер. Афганская и пакистанская армии уже две недели применяют авиацию в нескольких приграничных провинциях и в глубине территории противника. После массированного удара пакистанскими беспилотниками по столице Афганистана в понедельник погибли 408 человек, сотни – ранены. Исламабад отрицает удар по гражданским объектам, называет целями оружейные арсеналы, которые талибы используют против Пакистана. Вооруженные силы Афганистана 27 февраля нанесли удар по пакистанскому "ядерному объекту", а 13 марта – поразили дронами командные центры и другие "ключевые военные объекты" пакистанской армии в Исламабаде. Горячее "весеннее обострение" – серьезный вызов России, странам Центральной и Южной Азии. Пакистан занимает 14 место в мировом рейтинге военной мощи – выше Испании, Ирана, Израиля. К тому же располагает 180 ядерными боеголовками со средствами доставки – до 2750 км. С другой стороны, талибы недавно победили армию США – ядерное сдерживание не работает. За две недели убиты тысячи бойцов, сожжены сотни единиц бронетехники, эскалация продолжается. Беженцами стали десятки тысяч семей. Значительные потери противников не останавливают. Совпадение во времени афгано-пакистанской войны с операциями Пентагона и ЦАХАЛ в Иране выглядит неслучайным. Боевые действия в приграничных провинциях Афганистана и Пакистана выгодны США, потому что объективно блокируют китайскую военную помощь Ирану – пакистанский сухопутный "коридор". Россия, Китай и Турция готовы стать посредниками в разрешении афгано-пакистанского конфликта. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сегодня заявил: "Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии… Если обе стороны одновременно обратятся с просьбой о посредничестве. Пока такого нет". Ранее Пакистан отверг предложение Китая о посредничестве и дипломатическом урегулировании. В Исламабаде считают, что Афганистан является базой боевиков террористических группировок. Компромисс невозможен.Многомерные последствияВ основе конфликта двух прежде "братских" стран – постколониальная "линия Дюранда", которую мировое сообщество признает границей Пакистана и Афганистана. Талибы считают эту линию "воображаемой". Заметим, после распада в 1947 году Британской Индии пакистанскую 2640-километровую границу Кабул не признавал никогда, при всех правителях. Договориться сложнее, воевать привычнее. Отсюда – первозданный хаос, трансграничные вооруженные "кочевники", периодические конфликты и перестрелки афганских и пакистанских военнослужащих. Один из крупнейших разделенных народов мира – пуштуны – проживает в Афганистане и Пакистане (40 и 60 процентов соответственно). Авторитетный эксперт Вячеслав Некрасов вчера в интервью RT напомнил, что эти люди "тесно связанные родственными и торговыми узами, госграницу между странами никогда не признавали. Есть сотни проходов через линию Дюранда, и попытки Исламабада взять их под контроль или ввести экономические ограничения на товарообмен и раньше приводили к пограничным конфликтам… А еще костер разжигают те, кто географически находится далеко, но сейчас воюют поблизости". Проблема "искрила" еще осенью 2025 года: в Пакистане произошли теракты, организатором которых Исламабад признал пакистанский "Талибан". Последний не является филиалом афганского, и в прокси-войне Кабула вероятнее использование на пакистанской территории белуджистанских "повстанцев". Кто бы не подносил спички для костра, афгано-пакистанский конфликт создал для соседей многомерные угрозы безопасности, экономическую турбулентность, паузы в реализации межгосударственных проектов (вспоминаем коридор "Север – Юг"). Для РФ и стран Центральной Азии стабильность в Афганистане имеет стратегическое значение. В условиях войны здесь очень сложно сохранить нейтралитет. "Коммерсант" 17 марта констатировал: "Россия имеет стратегические связи с Индией, которая находится в состоянии перманентного противостояния с Пакистаном. Смещение баланса в сторону альянса Индия-Афганистан выглядит наиболее вероятным, хотя это и чревато для Москвы охлаждением отношений с Исламабадом". Не касаясь даже российских геополитических задач "со звездочкой", можно заметить, что условные альянсы выглядят гораздо сложнее: Китай – Пакистан – Иран – с одной стороны, и Афганистан – Индия – Израиль – с другой. Известно, что Индия с 2017 года поддерживала особые отношения с Израилем. В ходе госвизита индийского премьера Нарендры Моди 26 февраля уровень отношений двух стран возрос до "особого стратегического партнерства" с многомиллиардными совместными проектами. Возможно, это простое совпадение, но визит Моди завершился за два дня до американо-израильской агрессии против Ирана, и за день до начала афгано-пакистанской войны. Восток – дело тонкое. Весь мир, и большая часть человечества могут ощутить тяжелые последствия войны между Афганистаном и Пакистаном, которая разгорается "в тени" американо-израильской агрессии против Ирана.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

