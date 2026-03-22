Итоги регистрации на конкурс "Абхазия рекомендует" подведут в Sputnik
В конкурсе могут принять участие специалисты из сферы гостеприимства - они могут рассказывать о своей работе или же рекомендовать знакомых.
Видеомост Сухум - Москва по подведению итогов регистрационной кампании конкурса "Абхазия рекомендует" пройдет 24 марта в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия.
Начало запланировано на 14:00.
Проект создан по поручению президента Бадры Гунба. Его организует "Команда Абхазии" при поддержке платформы "Россия — страна возможностей".
Участники:
В Сухуме: министр туризма Астамур Логуа, гендиректор "Команды Абхазии" Георгий Габуния, начальник управления гуманитарной политики администрации президента Виктория Бебия.
В Москве: заместитель генерального директора "Россия – страна возможностей" Оксана Ачкасова.