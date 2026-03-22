Министр юстиции Абхазии выступил за концепцию двухпалатного Парламента

Политические реформы стали одной из тем, которые обсудили на форуме "Диалог. Согласие. Развитие", организованном Общественной палатой Абхазии. 22.03.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц выступил за концепцию двухпалатного Парламента. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале. Он отметил уникальность республики, которая не укладывается в стандартные политические шаблоны и важность того, чтобы путь устойчивого развития страны определялся профессионалами.Принципиально важно, чтобы во вторую палату входили люди почтенного возраста, которые будут принимать решения исходя из профессионального и жизненного опыта, а не в погоне за политическими рейтингами, считает министр."Что это дает? Первое — народ доверяет институтам власти, потому что видит профессионализм, логику и ответственность в принимаемых решениях, а не дешевый популизм. Во-вторых, у государства появляется постоянный профессиональный центр продвижения реформ, где решения принимаются не на основе эмоций, а на основе знаний", - добавил он.По мнению Барциц, этот механизм поможет стабилизировать обстановку в стране и политическую систему, и государство "перестанет спорить само с собой".

