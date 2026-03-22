Поражение неизбежно: в Киеве рассказали о планах на будущее

Поражение неизбежно: в Киеве рассказали о планах на будущее

Большинство населения хочет участвовать в референдуме по выводу ВСУ из Донбасса, а около десяти процентов не считают врагами сотрудничающих с Россией... 22.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-22T12:57+0300

2026-03-22T12:57+0300

2026-03-22T12:57+0300

Большинство населения хочет участвовать в референдуме по выводу ВСУ из Донбасса, а около десяти процентов не считают врагами сотрудничающих с Россией соотечественников. Об этом сообщают специалисты Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова. В том, что происходит на Украине, для РИА Новости разбирался Михаил Катков.В ожидании выборовВ опросе КМИС 64% респондентов поддержали референдум по территориальным уступкам России. Активнее всего — те, кто за вывод ВСУ из Донбасса. Среди них точно готовы голосовать 35%, скорее готовы — 41% (итого — 76%).Примечательно, что в 2022-м КМИС отчитался только о десяти процентах сторонников идеи территориальных уступок России. Противников тогда было около 82%.Тема вывода украинских войск из Донбасса стала активно обсуждаться на фоне попыток Дональда Трампа примирить Москву и Киев. В интервью французскому информагентству AFP Владимир Зеленский заявил, что этого от него требуют как россияне, так и американцы.Он отметил, что готов согласиться, если так решат украинцы в ходе референдума. В качестве условия для плебисцита Зеленский назвал двухмесячное перемирие, а также потребовал ввести на Украину войска стран НАТО, чтобы гарантировать безопасность.России предложение не понравилось, и переговорный процесс замедлился. А с наступлением весны США стали уделять Украине меньше внимания. В частности, обидевшись на нежелание европейцев помогать с бомбежками Ирана, Трамп заявил, что американцам нет необходимости взаимодействовать с ними по вопросу Киева.Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что американский лидер известен способностью быстро менять позицию на 180%, поэтому исключать его из переговорного процесса не стоит."Что же касается опроса КМИС, то он потребовался Зеленскому не для того, чтобы узнать мнение сограждан о референдуме и территориальных уступках России, — поясняет эксперт. — Это установочный доклад, с помощью которого власти навязывают обществу мысль о том, что многие украинцы уже согласны выводить войска из Донбасса. Если так и дальше пойдет, то большинство жителей страны начнут воспринимать это как нечто само собой разумеющееся. В этом случае проводить референдум не потребуется, Зеленский скажет, что всем все и так ясно".По словам Денисова, ни у кого нет сомнений, что рано или поздно Донбасс перейдет под контроль России. Киев может только использовать оставшееся у него время для выторговывания наилучших для себя условий.Из последних силУкраинские социологи тем временем продолжают выяснять, что соотечественники думают о выборах. По оценке КМИС, Зеленский все еще самый популярный политик в стране — ему доверяют 62% респондентов, не доверяют — 32. При этом только 12 процентов считают, что избирать нового президента можно даже во время боевых действий, а 69% согласны голосовать только после полного завершения войны и предоставления Киеву гарантий безопасности.Вместе с тем, по данным Центра Разумкова, в ноябре 2025-го 30 процентов украинцев отказывали в праве голосовать на первых после завершения конфликта выборах тем, кто уклонялся от мобилизации, уехал из страны и не вернулся или проживал на территориях, подконтрольных России. При этом почти 62% готовы были поразить в избирательных правах соотечественников, незаконно покинувших Украину.Также от 71 до 76% респондентов заявили, что уехавшие и не вернувшиеся до завершения войны украинцы не должны избираться на выборах депутатов, мэров и президента. Это примерно на пять-десять процентов меньше, чем в июне 2024-го. В то же время около 60% назвали угрозами для страны несменяемость власти и ее централизацию, отсутствие политической конкуренции и ограничение гражданских свобод.Кроме того, судя по опросу, в 2025-м хуже всего украинцы относились к тем, кто сотрудничает с Россией (около 89,8%), коррупционерам (около 80,8%) и представителям УПЦ МП (57,8%).Терпение и труд"Как и в случае с референдумом, опросы о выборах — установочная информация. Во-первых, Зеленский хочет править как можно дольше. Во-вторых, он собирается самостоятельно решать, когда и как ему проводить выборы", — отмечает Денисов.Вместе с тем, по словам эксперта, данные о том, что около десяти процентов украинцев до сих пор не считают сотрудничающих с Россией соотечественников врагами, свидетельствуют о том, что Зеленский понимает: Украина никогда не станет полностью антироссийской.Политолог Александр Дудчак уверен: украинские опросы прежде всего ценны тем, что дают понимание, какую картину мира команда Зеленского хочет навязать согражданам."Позиция, согласно которой часть людей нужно поразить в избирательных правах, если они не воевали, может быть свойственна только тем, кто знает, что не попадет на фронт. Прежде всего это члены правящей элиты и люди, проживающие за рубежом. Эта публика заинтересована в продолжении боевых действий. Одни хотят, чтобы война продолжалась, так как зарабатывают на ней, другие понимают, что после ее завершения придется возвращаться из благополучной Европы на разрушенную родину", — объясняет Дудчак.В то же время, считает он, в реальности России симпатизирует гораздо больше украинцев, чем рассказывают социологи. Это видно на примере тех, кто не покинул дома с приходом российских войск.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260320/evropa-nachinaet-ustavat-ot-shantazha-ukrainy-1061760752.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260309/druzhestvennyy-ogon-ukraina-popala-pod-udar-zapada-1061529018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260304/zelenskiy-nashel-novyy-sposob-ubiystva-ukrainy-1061435015.html

украина

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, россия, нато, европа, ес, референдум