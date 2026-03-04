Абхазия
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Sputnik Абхазия
Порой новости из разных частей света попадают в трагический унисон и звучат словно мрачный бетховенский аккорд. 04.03.2026
2026-03-04T13:22+0300
2026-03-04T13:22+0300
военная спецоперация рф в донбассе
мнение
аналитика
колумнисты
россия
украина
сша
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0b/1055263958_0:0:1298:730_1920x0_80_0_0_5658e7cf2561c304ef30be4dacb18951.jpg
На выходных высокоточные израильские войска в ходе "гуманитарной интервенции" так "удачно" отстрелялись по иранской школе, что убили более 160 человек. Подавляющее большинство погибших — маленькие девочки. Фотографии свежих могил и розового рюкзачка, заляпанного кровью, обошли все мировые СМИ, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.Иранский интеллектуал очень точно определил ситуацию, сказав, что его страна сражается сейчас с армией Эпштейна. Действительно, в массовых убийствах иранских детей прослеживаются очевидные параллели с адским островом, на котором развлекались западные элитарии.А на следующий день лидер киевских нацистов Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей без согласия родителей. Теперь полиция и спецподразделение "Белый ангел" смогут отрывать малышей у матерей и увозить их в неизвестность на совершенно законных основаниях.Сам Зеленский при этом многократно фигурирует в пресловутых файлах Эпштейна. Его связывают с незаконным трафиком женщин и детей на Запад. Упоминается также его дружок Жан-Люк Брюнель — этот деятель поставлял Эпштейну несовершеннолетних "моделей", сел в тюрьму и там покончил с собой.Внимание, вопрос: а зачем Зеленскому и его шайке все эти дети? Для каких, собственно, целей они воруют их у родителей? Люди на освобожденных территориях рассказывают жуткие истории про то, как представители "Белого ангела" отнимали малышей у родителей, стреляли по тем, кто пытался сбежать. Известна и такса: за каждого ребенка силовики получают от режима по 25 тысяч гривен (где-то 45 тысяч рублей на наши деньги).Зачем это все? Куда на самом деле увозят этих детей? Что с ними делают? Хорошая тема для западных правозащитников. Но нет, там заняты другим. Там на все лады проклинают Россию: якобы мы похищаем украинских детей.Эта антироссийская информкампания выглядит натуральной дымовой завесой для преступлений западных элитариев. Очень характерно, что прокурор МУС, выписавший ордера на арест президента Путина и уполномоченной по защите прав ребенка Марии Львовой-Беловой, сделал это сразу после того, как из английской тюрьмы выпустили его брата. Тот был депутатом британского парламента, а сидел в тюрьме за педофилию. Ну что ты будешь делать! Опять эта тема всплывает.Не секрет, что миллионы семей, проживающих на востоке Украины и на новых российских территориях, ждут своего освобождения. Люди готовы годами сидеть в подвалах и прятаться от обстрелов, лишь бы в конце концов стать Россией. Но киевский режим начал шантажировать их самым бесчеловечным образом — отнимая их детей, чтобы заставить их переехать на территории, еще подконтрольные Зеленскому.Дети, спасенные Россией из зоны боевых действий, сегодня лечатся в российских санаториях, отдыхают в наших детских лагерях, ходят в школу. Их либо усыновляют, либо — по запросу с Украины — передают родственникам. Про них снимают фильмы, берут у них интервью, они всегда на виду. Та же Львова-Белова усыновила подростка из Мариуполя и регулярно выкладывает его фотографии.А вот что происходит с детьми, которых утащили из их семей "Белые ангелы", мы просто не знаем. Сведений о них ноль, зеро. Удается ли им воссоединиться потом с родителями, вывозят ли их на Запад, попадают ли они в приемные семьи, что с ними там делают — об этом никто ничего не знает.Дети — будущее страны, и сегодня шайка Зеленского это будущее сознательно продает и уничтожает. Ни в чем так не выражается ненависть киевских к Украине, как в этом бесчеловечном законе.Злой иронией выглядит то, что в понедельник заседание Совбеза ООН возглавляла жена президента США. Бывшая модель (злые языки говорят, что познакомил ее с Трампом все тот же Эпштейн) говорила про права ребенка и защиту детей.Но ведь это западная элита и ее прихвостни калечат и убивают детей, что называется, в прямом эфире. Как насчет права ребенка на то, чтобы расти в своей семье, уважаемая Мелания? Что там с его правом на жизнь?Похоже, эти вопросы реально интересуют лишь нас. Только Россия, сохранившая в наш жестокий век милосердие и доброту, может спасти и спасает тысячи детей из лап армии Эпштейна.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Зеленский нашел новый способ убийства Украины

13:22 04.03.2026
Порой новости из разных частей света попадают в трагический унисон и звучат словно мрачный бетховенский аккорд.
На выходных высокоточные израильские войска в ходе "гуманитарной интервенции" так "удачно" отстрелялись по иранской школе, что убили более 160 человек. Подавляющее большинство погибших — маленькие девочки. Фотографии свежих могил и розового рюкзачка, заляпанного кровью, обошли все мировые СМИ, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
Иранский интеллектуал очень точно определил ситуацию, сказав, что его страна сражается сейчас с армией Эпштейна. Действительно, в массовых убийствах иранских детей прослеживаются очевидные параллели с адским островом, на котором развлекались западные элитарии.
А на следующий день лидер киевских нацистов Зеленский подписал закон о принудительной эвакуации детей без согласия родителей. Теперь полиция и спецподразделение "Белый ангел" смогут отрывать малышей у матерей и увозить их в неизвестность на совершенно законных основаниях.
Сам Зеленский при этом многократно фигурирует в пресловутых файлах Эпштейна. Его связывают с незаконным трафиком женщин и детей на Запад. Упоминается также его дружок Жан-Люк Брюнель — этот деятель поставлял Эпштейну несовершеннолетних "моделей", сел в тюрьму и там покончил с собой.
Виды Кубы.Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2026
Не спешите ее хоронить: Куба нашла чем ответить Штатам
27 февраля, 10:46
Внимание, вопрос: а зачем Зеленскому и его шайке все эти дети? Для каких, собственно, целей они воруют их у родителей? Люди на освобожденных территориях рассказывают жуткие истории про то, как представители "Белого ангела" отнимали малышей у родителей, стреляли по тем, кто пытался сбежать. Известна и такса: за каждого ребенка силовики получают от режима по 25 тысяч гривен (где-то 45 тысяч рублей на наши деньги).
Зачем это все? Куда на самом деле увозят этих детей? Что с ними делают? Хорошая тема для западных правозащитников. Но нет, там заняты другим. Там на все лады проклинают Россию: якобы мы похищаем украинских детей.
Эта антироссийская информкампания выглядит натуральной дымовой завесой для преступлений западных элитариев. Очень характерно, что прокурор МУС, выписавший ордера на арест президента Путина и уполномоченной по защите прав ребенка Марии Львовой-Беловой, сделал это сразу после того, как из английской тюрьмы выпустили его брата. Тот был депутатом британского парламента, а сидел в тюрьме за педофилию. Ну что ты будешь делать! Опять эта тема всплывает.
Не секрет, что миллионы семей, проживающих на востоке Украины и на новых российских территориях, ждут своего освобождения. Люди готовы годами сидеть в подвалах и прятаться от обстрелов, лишь бы в конце концов стать Россией. Но киевский режим начал шантажировать их самым бесчеловечным образом — отнимая их детей, чтобы заставить их переехать на территории, еще подконтрольные Зеленскому.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Судьба мира в руках этих мужчин
23 февраля, 13:06
Дети, спасенные Россией из зоны боевых действий, сегодня лечатся в российских санаториях, отдыхают в наших детских лагерях, ходят в школу. Их либо усыновляют, либо — по запросу с Украины — передают родственникам. Про них снимают фильмы, берут у них интервью, они всегда на виду. Та же Львова-Белова усыновила подростка из Мариуполя и регулярно выкладывает его фотографии.
А вот что происходит с детьми, которых утащили из их семей "Белые ангелы", мы просто не знаем. Сведений о них ноль, зеро. Удается ли им воссоединиться потом с родителями, вывозят ли их на Запад, попадают ли они в приемные семьи, что с ними там делают — об этом никто ничего не знает.
Дети — будущее страны, и сегодня шайка Зеленского это будущее сознательно продает и уничтожает. Ни в чем так не выражается ненависть киевских к Украине, как в этом бесчеловечном законе.
Злой иронией выглядит то, что в понедельник заседание Совбеза ООН возглавляла жена президента США. Бывшая модель (злые языки говорят, что познакомил ее с Трампом все тот же Эпштейн) говорила про права ребенка и защиту детей.
Но ведь это западная элита и ее прихвостни калечат и убивают детей, что называется, в прямом эфире. Как насчет права ребенка на то, чтобы расти в своей семье, уважаемая Мелания? Что там с его правом на жизнь?
Похоже, эти вопросы реально интересуют лишь нас. Только Россия, сохранившая в наш жестокий век милосердие и доброту, может спасти и спасает тысячи детей из лап армии Эпштейна.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Итоги года с Владимиром Путиным - Sputnik Абхазия, 1920, 14.02.2026
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
14 февраля, 12:53
0