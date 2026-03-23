Ассоциация писателей Абхазии выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Зантариа
Поэт, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, Владимир Зантариа ушел из жизни 21 марта в возрасте 72 лет. 23.03.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Ассоциация писателей Абхазии выразила соболезнования в связи с кончиной Владимира Зантариа. Заявление опубликовано в социальных сетях. Зантариа недолго возглавлял Ассоциацию, но успел добиться многого за короткий период. Он расширил организацию, включил в нее представителей братских народов Северного Кавказа и молодых писателей. По его инициативе проходили встречи, памятные вечера, книжные выставки, говорится в тексте. "Мы уверены, что он навсегда останется в памяти своей страны и народа, что его священный труд станет примером для будущих поколений, что его творческое наследие обогатит их дух", - говорится в публикации.
