Многогранная личность: вспоминая Владимира Зантариа

Поэт, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, Владимир Зантариа ушел из жизни 21 марта. Ему было 72 года. 23.03.2026, Sputnik Абхазия

Поэт, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, Владимир Зантариа ушел из жизни 21 марта. Ему было 72 года. Sputnik Истоки творчества Говоря о значимости Владимира Зантариа для абхазской культуры, поэт и журналист Инна Хаджимба в интервью радио Sputnik подчеркнула, что он был многогранной личностью, поскольку занимался как литературной, так научной и общественно-политической деятельностью. Хаджимба сказала, что в последние годы наряду с поэзией Зантариа занимался написанием прозаических произведений. Его уход из жизни – большая потеря для Абхазии, так как он был значительной фигурой для страны, добавила она. Владимир Зантариа родился 27 сентября 1953 года в селе Тамыш Очамчырского района. Литературой он увлекся еще во время учебы в сельской школе. Учителя прививали детям любовь к художественному слову, и именно это обстоятельство определило творческую судьбу Зантариа.Вдохновляясь абхазской и зарубежной литературой, он стал сочинять собственные произведения. Сначала их печатали в школьном журнале "Родник". Постепенно о школьниках, которые писали стихотворения, узнали в редакции детского журнала "Амцабз". Там и стали печатать их произведения. Благодаря этому юные поэты смогли пообщаться с такими известными абхазскими авторами, как Шалва Цвижба, Алексей Гогуа, Сарион Таркил, Геннадий Аламиа и другими. Это стало еще одним толчком к тому, что Владимир Зантария выбрал путь поэта и писателя. После школы Владимир Зантариа поступил в Сухумский педагогический институт. Здесь он стал заниматься исследованием национальной литературы. Будучи студентом второго курса, он написал объемный материал, посвященный произведениям Таифа Аджба. Так литературные критики стали обращать внимание на студента. Это воодушевило будущего литературоведа. Общественная и политическая жизньПомимо творчества, в жизни Владимира Зантариа значительное место занимала общественная жизнь. В тяжелое для Абхазии время поэт принимал активное участие в национально-освободительном движении. Он находился у истоков создания общественной организации "Аидгылара" и был одним из самых ярких участников движения в конце 80-х - начале 90-х годов. Совмещение творчества и общественной деятельности для поэта никогда не было проблемой. В то время, когда ущемлялись права абхазского народа, другого пути, кроме сплочения с ним, не было. По убеждению Зантариа, поэт или писатель имеет право, не выходя из дома, заниматься творческими делами, но, когда рядом взрываются бомбы и народ находится в опасности, одним творчеством защитить свою Родину нельзя. Владимир Зантария в разные годы трудился на Абхазском радио, был главным редактором на телевидении, председателем Абхазской телерадиокомпании, депутатом Парламента, министром культуры Абхазии. Он - автор ряда научных статей, занимался переводом на абхазский многих произведений известных поэтов. Однако из всего многообразия дел, которыми он занимался на протяжении всей жизни, самым близким для него оставалась поэзия. Особенностью характера Владимира Зантариа было умение прощать людей за различные проступки. "Я иногда обижалась на него из-за этого. Но он хотел видеть в людях что-то хорошее, говорил, что мы должны прощать друг друга", – добавила Инна Хаджимба.Она также отметила символичность того, что Владимир Зантариа родился 27 сентября, в день, когда в Абхазии празднуют освобождение Сухума от грузинских захватчиков, и скончался 21 марта – в Международной день поэзии.

