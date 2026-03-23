Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 марта

Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" рҟны иалкаахаз апроектқәа еилкаауп: аушьҭымҭа лыҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашәҟәҩыреи ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаареи еицаазгоз: Владимир Занҭариа игәалашәара
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәаӷәара аамҭа ааит: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
"Пролетая над гнездом кукушки": РУСДРАМ готовится к премьере
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Реставрация истории: как объекты в Сухуме обретают первозданный вид
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ԥырхага рызҭо ахәаҷақәа рганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу: аеколог ицәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Ашәҟәҩыреи ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаареи еицаазгоз: Владимир Занҭариа игәалашәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бутба о помощи гражданам Абхазии по ОМС в России
18:34
3 мин
Актуальный комментарий
"Наследие. Развитие. Единство": ветераны СВО собрались в Сочи.
18:37
23 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҵиаақәа ԥырхага рызҭо ахәаҷақәа рганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу: аеколог ицәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Ашәҟәҩыреи ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаареи еицаазгоз: Владимир Занҭариа игәалашәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Бутба о помощи гражданам Абхазии по ОМС в России
21:34
3 мин
Актуальный комментарий
"Наследие. Развитие. Единство": ветераны СВО собрались в Сочи.
21:37
23 мин
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать барическое поле пониженного давления. 23.03.2026, Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Во вторник, 24 марта, в республике ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем, преимущественно без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +9°С, днем +15°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью +8°С, днем +15°С.
Гудаута – ночью +8°С, днем +15°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +16°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +14°С.
Гал – ночью +7°С, днем +13°С.
Ткуарчал – +4°С, днем +10°С.
