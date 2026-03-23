"Война пришла к нам": как иранская операция отразилась на жизни американцев
"Война пришла к нам": как иранская операция отразилась на жизни американцев
Белый дом регулярно заверяет в скором достижении целей на Ближнем Востоке, но боевые действия продолжаются, и их последствия уже ощутили на себе простые... 23.03.2026, Sputnik Абхазия
Продажа нефтепродуктов - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2026
Белый дом регулярно заверяет в скором достижении целей на Ближнем Востоке, но боевые действия продолжаются, и их последствия уже ощутили на себе простые американцы.
Цены на бензин в стране побили рекорд четырехлетней давности, всего за месяц прибавив по 20-30%. И перспективы неутешительные, пишет журналист Ренат Абдуллин для РИА Новости.

Рекорды и прогнозы

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), к 20-м числам марта галлон (3,785 литра) в среднем стоил 3,88 доллара. Месяц назад было меньше трех долларов, а в некоторых штатах — даже двух.
Власти считают это кратковременной проблемой, которая вот-вот разрешится. "В течение нескольких недель", — уточнил министр энергетики Крис Райт. По его словам, "очень вероятно", что цены упадут ниже трех долларов за галлон уже летом.
В то же время аналитики и республиканского, и демократического толка не открещиваются от очевидного: причина — в конфликте с Ираном. Следовательно, для анонсированного министром Райтом быстрого снижения цен на бензин потребуется немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и возобновление судоходства в Ормузском проливе.
Но даже это не панацея, уверены некоторые эксперты.
Так, Управление энергетической информации (EIA, находится в ведении Министерства энергетики) предсказывает в следующем году в среднем 3,18 доллара. Февральский прогноз — 2,93. То есть особого оптимизма в любом случае нет.

Почему в штатах разная ситуация

Цены на бензин варьируются от 3,24 до 5,62 доллара, уточняет ААА. Самые низкие — в Оклахоме, чуть больше в Айове, Арканзасе и Северной Дакоте.
"Лидирует" Калифорния (5,62), в Вашингтоне и на Гавайях немногим меньше.
Такой разброс обусловлен множеством факторов. Наличие или отсутствие собственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в штате (вот в Оклахоме крупные предприятия есть). Соответственно, логистические издержки.
Спрос сильно зависит от штата, сезонности (то есть притока туристов на автомобилях). Наконец, налоги. Их вправе устанавливать местные власти. Как и экологические нормы. Например, в той же Калифорнии разрешена лишь менее вредная для окружающей среды бензиновая смесь, которую производят не так уж много НПЗ. Отсюда и дороговизна.
Игра не стоит свеч

"Закупаться бензином в соседнем, более дешевом штате — не выход", — поясняет РИА Новости Ричард Барр из Нью-Йорка.
Возникают расходы на поездку, нужны канистры, желателен грузовик. Нет, игра не стоит свеч. Хотя некоторым владельцам автозаправок это действительно выгодно.
"Проще меньше ездить", — говорит американец. И продолжает: "Пока очередей на заправках нет, машин на дорогах меньше не стало. Впрочем, и в 2022-м (тогда цены некоторое время превышали пять долларов. — Прим. ред.) ажиотажа не было".
Кейси Блок, терапевт из калифорнийского Окленда, отмечает: "Для людей с невысокими доходами лишний доллар за галлон — серьезный удар". Не стоит забывать и о муниципальных учреждениях: бюджет-то им не увеличат.
"И клиникам для выездов придется урезать премии сотрудникам или закупку оборудования", — предполагает она.
А что с политическими рисками?

Больше половины американцев (до 60 процентов) не одобряют войну в Иране. Подорожавший бензин число сторонников боевых действий явно не приумножит. И печально скажется на рейтингах республиканцев.
Клаус Штуберрт из Техаса, где традиционно любят большие "прожорливые" автомобили и Республиканскую партию, объясняет: "Когда цены росли в 2023-м, было понятно: виноваты демократы, значит, голосовать надо против них. Сейчас многие думают: а не все ли равно, если происходит одно и то же".
Рик Эндрюс из "демократического" Нью-Йорка также указывает: критика в адрес республиканцев усилилась.
"У нас цены выросли до трех-четырех долларов, зависит от места, но везде подорожали такси, потому что они ездят по всему городу, — говорит он. — Причины очевидны, а республиканцы больше всех поддерживают войну в Иране. Значит, они и за подорожание бензина, кого еще винить?"
Вопросы о том, на кого возлагать ответственность и как голосовать — не праздные. Уже в ноябре в США состоятся промежуточные выборы в конгресс. Пока в обеих палатах большинство у республиканцев.
И до сих пор их, возможно, не слишком беспокоило проседание рейтингов из-за того же Ирана — как показывает практика, внешняя политика мало занимает избирателей. Но теперь зарубежные дела конвертировались во внутренние проблемы, так что осенняя кампания для правящей партии будет очень непростой.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
