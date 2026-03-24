Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления при прохождении холодного атмосферного фронта. 24.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-24T18:30+0300
2026-03-24T18:30+0300
2026-03-24T18:30+0300
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В среду, 25 марта, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +13°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Погода по городам и районам Абхазии:
погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на среду 25 марта
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления при прохождении холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. В среду, 25 марта, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня дождь разной интенсивности, возможна гроза, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +10°С до +13°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +8°С, днем +13°С.
Гагра – ночью +9С, днем +13°С.
Пицунда – ночью +9°С, днем +13°С.
Гудаута – ночью +8°С, днем +12°С.
Новый Афон – ночью +9°С, днем +13°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +12°С.
Гал – ночью +6°С, днем +12°С.
Ткуарчал – +6°С, днем +10°С.