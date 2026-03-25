"Точка невозврата": Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Арԥҳачымазара аҿагылара иамшуп: ҳтәылаҿы аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
13:05
10 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахә ахшәааразы аҭел ацҵа: еилаҳкаауеит иахьынӡаманшәалоу
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭақәа рҿы аусура ргәы зақәым арҵаҩцәа ҿарацәа: аилкаара ҳҽазаҳшәоит
13:33
22 мин
Аицәажәара
Аԥсуа бызшәа аҭыԥ аԥсуа ҳәынҭқарраҟны: Владимир Занҭариа ицәажәара аҟынтә
13:55
4 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Туризм в заповедных зонах Абхазии: интервью с экспертом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Радио
Что будет на участке с раскопками на набережной Сухума: интервью с Бесланом Агрба
14:33
22 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Арԥҳачымазара аҿагылара иамшуп: ҳтәылаҿы аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
18:04
10 мин
Ашьхардац
Аԥсны аҵиаа хкы
18:14
1 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәаӷәара аамҭа ааит: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
18:15
12 мин
On air
18:28
2 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Конкурс "Крылья над Сухумом": мост дружбы через творчество школьников
18:34
12 мин
Радио
Туризм в заповедных зонах Абхазии: интервью с экспертом
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Арԥҳачымазара аҿагылара иамшуп: ҳтәылаҿы аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
21:04
10 мин
Ашьхардац
Аԥсны аҵиаа хкы
21:14
1 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ацәаӷәара аамҭа ааит: Гәдоуҭа араион ақыҭанхамҩа аҟәша аиҳабы иҿцәажәара
21:15
12 мин
On air
21:28
2 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Конкурс "Крылья над Сухумом": мост дружбы через творчество школьников
21:34
12 мин
Радио
Туризм в заповедных зонах Абхазии: интервью с экспертом
21:46
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыци Пицундеи рхатә биуџьетқәа роур алшоит: аҭыԥантәи адепутат ихҳәаа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Ааԥын адгьыл ақәаарыхра аусқәа Очамчыра: иахьынӡарзыҟаҵоу еилаҳкаауеит
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Апарламент адепутатцәа ралхразы азакәан иалагалахо аԥсахрақәа: адепутат ихҳәаа
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Пастереллез в России. Грозит ли Абхазии эта инфекция?
14:33
14 мин
Радио
Конкурс "Крылья над Сухумом": мост дружбы через творчество школьников
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:17
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: аминистр лхаҭыԥуаҩи арҵаҩи рыҿцәажәара
18:20
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
"Точка невозврата": Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке
Sputnik Абхазия
Президент США заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. 25.03.2026, Sputnik Абхазия
"Точка невозврата": Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке

Президент США заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование.
В Тегеране контакты с Вашингтоном опровергают, подчеркивая, что сдавать позиции не намерены. Тем временем американские СМИ пишут о новых военных планах Пентагона. О перспективах конфликта на Ближнем Востоке пишет журналист Виктор Жданов для РИА Новости.

Одна маленькая проблема

В понедельник Вашингтон отложил удары по иранским электростанциям на пять дней. За это время Трамп рассчитывает прийти к сделке с Тегераном. Он заявил, что уже провел переговоры с представителями Ирана и считает их "идеальными". По его словам, США в контакте с человеком, который "пользуется наибольшим уважением" в Иране. При этом президент уточнил, что с действующим аятоллой Моджтабой Хаменеи не говорили.
Одной из причин резкой смены настроений в Белом доме могли стать предостережения американских партнеров. По информации Bloomberg, страны Персидского залива предупредили Трампа о возможной катастрофе и крахе Ирана, если подвергнуть его энергетику массированному разрушению. Это приведет к появлению в регионе failed state (несостоявшегося государства), где внутренняя ситуация без контроля властей будет граничить с анархией и гражданской войной.
К тому же многие в мире обеспокоены последствиями продолжающегося энергетического кризиса и ограничениями судоходства в Ормузском проливе. Трамп допустил, что, если договорятся, проход судов будет под совместным контролем США и Ирана. "Может быть, только моим, а может — моим и аятоллы, кто бы там ни был", — заявил американский президент.
Будущая сделка, пояснил он, должна также исключить не только вероятность новых конфликтов на Ближнем Востоке, но и появление у Тегерана ядерного оружия. Обогащенный уран американцы хотят вывезти из страны сами. Если же конфликт не будет улажен, Вашингтон продолжит бомбардировки, как выразился Трамп, "маленькой проблемы".
Белый дом одновременно рассматривает возможность отправки в зону конфликта бригады из 82-й воздушно-десантной дивизии, пишет, ссылаясь на чиновников из Пентагона, The New York Times. Впрочем, речь идет только о "сдержанном планировании". Никаких приказов не отдавали.

Неизменным курсом

Иран опроверг как прямые, так и опосредованные контакты с американцами. С самого начала конфликта исламская республика получала через посредников послания, на которые был дан четкий ответ: Тегеран будет защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания.
"Война будет продолжаться до тех пор, пока Ирану не выплатят компенсации за причиненный ущерб, не снимут санкции и не предоставят международные правовые гарантии, препятствующие будущему вмешательству США", — заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.
МИД республики назвал отказ США от ударов по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и получить время для реализации военных планов. Ведомство заявило, что некоторые ближневосточные страны предложили инициативы по деэскалации, однако Иран ответил, что не начинал конфликт, поэтому все требования надо адресовать в Вашингтон.
Тем временем ИРИ продолжает обмениваться ударами с Израилем. На фоне слов Трампа израильские ВВС заявили о поражении более 50 целей на территории республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, в свою очередь, что иранские войска били баллистическими ракетами не только по объектам ЦАХАЛ, но и по американским военным базам.

Игра в ящик

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Соединенные Штаты не отказались от ультиматума, а продлили его с 48 до 120 часов. Заявления о переговорах — тактический маневр Вашингтона.
"Американцы предлагают Ирану почетную капитуляцию. Именно это имеется в виду, когда речь заходит о переговорах. Тегеран, на мой взгляд, прекрасно понимает, что от него хотят. Поэтому согласен максимум на предварительные соглашения на равных условиях, но не на капитуляцию. Так что вероятность, что к концу этих пяти дней стороны куда-то продвинутся, невелика. Возможно, все кончится провалом еще раньше", — говорит политолог.
По словам Васильева, Трамп — на пороге наземной операции, после которой "обратной дороги не будет", поэтому вынужден "играть с американским общественным мнением". Ирану предлагают условия, на которые он не согласится, чтобы обвинить в недоговороспособности и усилить эскалацию конфликта.
"В отношении Ормузского пролива США тоже ведут двойную игру, пока идут общие разговоры о его так называемой разблокировке. С моей точки зрения, администрация Трампа просто хочет установить собственный контроль, определяя вместо руководства Ирана, кто может там проходить, а кто нет. Тогда Вашингтон сможет схватить за горло значительную часть мировой экономики", — заключает Васильев.
В то же время нельзя исключать различные контакты Тегерана и Вашингтона, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк.
"Трамп известен тем, что любит раскрывать вещи, которые в традиционной дипломатии остаются за кадром. Поэтому вполне возможно, что переговоры идут. По сути, ситуация представляет собой черный ящик", — поясняет аналитик.
Если договориться не получится, то военные действия продолжатся с расширенной географией ударов. Юрк полагает, что США выполнят свои угрозы и начнут бить по иранским электростанциям. Тегеран тоже добавит в перечень новые цели.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
