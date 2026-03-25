"Точка невозврата": Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке

"Точка невозврата": Трамп начал двойную игру на Ближнем Востоке

Президент США заявил об успешных переговорах с Ираном и высоких шансах на мирное урегулирование. 25.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-25T13:37+0300

2026-03-25T13:37+0300

2026-03-25T13:37+0300

В Тегеране контакты с Вашингтоном опровергают, подчеркивая, что сдавать позиции не намерены. Тем временем американские СМИ пишут о новых военных планах Пентагона. О перспективах конфликта на Ближнем Востоке пишет журналист Виктор Жданов для РИА Новости.Одна маленькая проблемаВ понедельник Вашингтон отложил удары по иранским электростанциям на пять дней. За это время Трамп рассчитывает прийти к сделке с Тегераном. Он заявил, что уже провел переговоры с представителями Ирана и считает их "идеальными". По его словам, США в контакте с человеком, который "пользуется наибольшим уважением" в Иране. При этом президент уточнил, что с действующим аятоллой Моджтабой Хаменеи не говорили.Одной из причин резкой смены настроений в Белом доме могли стать предостережения американских партнеров. По информации Bloomberg, страны Персидского залива предупредили Трампа о возможной катастрофе и крахе Ирана, если подвергнуть его энергетику массированному разрушению. Это приведет к появлению в регионе failed state (несостоявшегося государства), где внутренняя ситуация без контроля властей будет граничить с анархией и гражданской войной.К тому же многие в мире обеспокоены последствиями продолжающегося энергетического кризиса и ограничениями судоходства в Ормузском проливе. Трамп допустил, что, если договорятся, проход судов будет под совместным контролем США и Ирана. "Может быть, только моим, а может — моим и аятоллы, кто бы там ни был", — заявил американский президент.Будущая сделка, пояснил он, должна также исключить не только вероятность новых конфликтов на Ближнем Востоке, но и появление у Тегерана ядерного оружия. Обогащенный уран американцы хотят вывезти из страны сами. Если же конфликт не будет улажен, Вашингтон продолжит бомбардировки, как выразился Трамп, "маленькой проблемы".Белый дом одновременно рассматривает возможность отправки в зону конфликта бригады из 82-й воздушно-десантной дивизии, пишет, ссылаясь на чиновников из Пентагона, The New York Times. Впрочем, речь идет только о "сдержанном планировании". Никаких приказов не отдавали.Неизменным курсомИран опроверг как прямые, так и опосредованные контакты с американцами. С самого начала конфликта исламская республика получала через посредников послания, на которые был дан четкий ответ: Тегеран будет защищаться, пока не достигнет должного уровня сдерживания."Война будет продолжаться до тех пор, пока Ирану не выплатят компенсации за причиненный ущерб, не снимут санкции и не предоставят международные правовые гарантии, препятствующие будущему вмешательству США", — заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.МИД республики назвал отказ США от ударов по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и получить время для реализации военных планов. Ведомство заявило, что некоторые ближневосточные страны предложили инициативы по деэскалации, однако Иран ответил, что не начинал конфликт, поэтому все требования надо адресовать в Вашингтон.Тем временем ИРИ продолжает обмениваться ударами с Израилем. На фоне слов Трампа израильские ВВС заявили о поражении более 50 целей на территории республики. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, в свою очередь, что иранские войска били баллистическими ракетами не только по объектам ЦАХАЛ, но и по американским военным базам.Игра в ящикГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что Соединенные Штаты не отказались от ультиматума, а продлили его с 48 до 120 часов. Заявления о переговорах — тактический маневр Вашингтона."Американцы предлагают Ирану почетную капитуляцию. Именно это имеется в виду, когда речь заходит о переговорах. Тегеран, на мой взгляд, прекрасно понимает, что от него хотят. Поэтому согласен максимум на предварительные соглашения на равных условиях, но не на капитуляцию. Так что вероятность, что к концу этих пяти дней стороны куда-то продвинутся, невелика. Возможно, все кончится провалом еще раньше", — говорит политолог.По словам Васильева, Трамп — на пороге наземной операции, после которой "обратной дороги не будет", поэтому вынужден "играть с американским общественным мнением". Ирану предлагают условия, на которые он не согласится, чтобы обвинить в недоговороспособности и усилить эскалацию конфликта."В отношении Ормузского пролива США тоже ведут двойную игру, пока идут общие разговоры о его так называемой разблокировке. С моей точки зрения, администрация Трампа просто хочет установить собственный контроль, определяя вместо руководства Ирана, кто может там проходить, а кто нет. Тогда Вашингтон сможет схватить за горло значительную часть мировой экономики", — заключает Васильев.В то же время нельзя исключать различные контакты Тегерана и Вашингтона, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Алексей Юрк."Трамп известен тем, что любит раскрывать вещи, которые в традиционной дипломатии остаются за кадром. Поэтому вполне возможно, что переговоры идут. По сути, ситуация представляет собой черный ящик", — поясняет аналитик.Если договориться не получится, то военные действия продолжатся с расширенной географией ударов. Юрк полагает, что США выполнят свои угрозы и начнут бить по иранским электростанциям. Тегеран тоже добавит в перечень новые цели.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

ближний восток

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мнение, аналитика, ближний восток, сша, колумнисты