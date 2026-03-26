Хит от студентов Щепки: премьера спектакля "Пролетая над гнездом кукушки" в РУСДРАМе

Постановка по знаменитому роману Кена Кизи — дипломный спектакль абхазской группы Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.В интервью Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба выразил уверенность в том, что постановка будет пользоваться большим успехом в Абхазии, как и в Москве, где билеты на нее распроданы на несколько месяцев вперед.Премьера "Пролетая над гнездом кукушки" пройдет 27-28 марта. Режиссер — Алла Юганова, педагог Театрального института имени Щепкина, заслуженная артистка России, ведущая актриса Московского театра "Ленком" и Малого театра России. Художник-постановщик — Виталий Кацба.
Премьера спектакля "Пролетая над гнездом кукушки" по роману Кен Кизи состоится в РУСДРАМе 27 и 28 марта.
Постановка по знаменитому роману Кена Кизи — дипломный спектакль абхазской группы Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В интервью Sputnik гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба выразил уверенность в том, что постановка будет пользоваться большим успехом в Абхазии, как и в Москве, где билеты на нее распроданы на несколько месяцев вперед.
Премьера "Пролетая над гнездом кукушки" пройдет 27-28 марта. Режиссер — Алла Юганова, педагог Театрального института имени Щепкина, заслуженная артистка России, ведущая актриса Московского театра "Ленком" и Малого театра России. Художник-постановщик — Виталий Кацба.