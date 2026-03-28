Мир готовят к банкротству США

Sputnik Абхазия

На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета, пишет Виктория... 28.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-28T20:05+0300

На первый взгляд, нападение на Иран не принесло Вашингтону ничего, кроме позора, бешеных расходов и полной потери морального авторитета, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости. Недаром в Штатах уже активно ищут виноватых. Демократическая The New York Times поведала миру, что агрессию против Ирана плохо спланировал "Моссад": якобы израильские разведчики пообещали Трампу, что иранцы после первой же бомбежки выйдут на улицы, свергнут власти и позовут править ими шахзаде Ирана Резу Пехлеви. Президент США перевел стрелки на собственного министра обороны. "Пит, я думаю, это ты был первый, кто встал и сказал: "Давайте сделаем это", — публично обратился он к Питу Хегсету.Но интереснее тут не то, кто начал эту жестокую и бессмысленную войну, а почему она началась. И откуда вообще в последние месяцы растут ноги у всех безумных авантюр Белого дома.Ответ кроется в скучных столбцах цифр, обнародованных на днях изданием Fortune. Американские экономисты признали то, что все уже давно знали, но боялись сказать: США — банкрот. Полный и безнадежный."Американское правительство является неплатежеспособным, — сообщают нам американские же специалисты. — Это не преувеличение, это вывод, который прямо следует из собственных консолидированных финансовых отчетов Министерства финансов США, которые были опубликованы при полном отсутствии внимания СМИ".Расшифровочка для любителей точных цифр: на сегодняшний день активы правительства США составляют 6,06 триллиона долларов, тогда как обязательства достигают почти 48 триллионов.Еще немного цифр (и это исторический момент): в эти 48 триллионов не входят пенсии, пособия, медстраховка и вообще все социальные обязательства правительства США. Там непрофинансированных обязательств скопилось больше чем на 88 триллионов.Складываем и получаем свыше 136 триллионов долларов неоплатных долгов — это пять ВВП США. Такую мелочь, как долги домохозяйств (почти 19 триллионов долларов), экономисты в расчет даже не берут, хотя это, на самом деле, рекордная сумма за всю американскую историю.В общем, перед нами страна-банкрот. Как видим, мантры про то, что американцы просто "включат печатный станок", уже не работают. Они потеряли смысл, как и мантры про "капитализацию Apple". Какой смысл включать станок, если он печатает ничем не обеспеченную бумагу?Единственное спасение, которое предлагают американскому правительству экономисты, — "резать, не дожидаясь перитонита". Отменить пенсии, пособия, стипендии, медстраховки. Фактически это шоковая терапия. Fortune предупреждает, что если в конгрессе не решатся провести эти меры добровольным двухпартийным консенсусом, то их все равно придется принимать чуть позже, но в условиях гораздо худших.Именно из понимания чудовищного внутреннего кризиса и возникают внешнеполитические метания американской администрации. Войны, убийства и захваты иностранных лидеров — это попытка обеспечить внешнее объяснение внутреннему экономическому кризису. Американцы пропускают приемы пищи? Ну так это иранцы виноваты.Что еще важнее (и опаснее для всего мира) — затягивание агрессии против Ирана может привести к классическому энергетическому кризису, когда цена на нефть станет просто неподъемной для покупателей и страны начнут банкротиться одна за другой. Это будет штука посильнее мировой войны.В Вашингтоне прекрасно понимают, что спасать американскую экономику сегодня никто не будет. Раньше это было возможно, потому что правительства других стран видели в ней потенциал, — и действительно Штаты много десятилетий были локомотивом мирового экономического роста. Сегодня американская экономика в коме, миру проще отключить ей аппараты жизнеобеспечения и отойти в сторонку.Поэтому американские стратеги не усомнятся развязать с помощью войн общемировой экономический кризис по типу "сгорел сарай, гори и хата". Именно сейчас они пытаются нанести обезглавливающий удар по мировой экономике, надеясь, что в огне сгорят и их долговые расписки.У России есть все шансы период этой надвигающейся турбулентности прожить к собственной пользе и выгоде. То, что для США кризис, для нас — возможность.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/09/1031248820_0:0:1200:1200_100x100_80_0_0_49091809e288def1bcd47fea98df6bdf.jpg

сша, иран, мнение, авторы, колумнисты