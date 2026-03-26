Убежать не получится: Трамп придумал, как победить Иран

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыци Пицундеи рхатә биуџьетқәа роур алшоит: аҭыԥантәи адепутат ихҳәаа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Ааԥын адгьыл ақәаарыхра аусқәа Очамчыра: иахьынӡарзыҟаҵоу еилаҳкаауеит
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Апарламент адепутатцәа ралхразы азакәан иалагалахо аԥсахрақәа: адепутат ихҳәаа
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Пастереллез в России. Грозит ли Абхазии эта инфекция
14:33
14 мин
Радио
Конкурс "Крылья над Сухумом": мост дружбы через творчество школьников
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
18:34
13 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
21:34
13 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
21:47
12 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Аԥсны абжьгара ҟанаҵоит": асасдкылара аус знапы алаку ауааԥсыра рзы апроект
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Акәукәу аҭра ахыԥраара": РУСДРАМ аспектакль ҿыц еилҳаргоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Пицунда хочет вернуть собственный бюджет: доводы Собрания депутатов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
On air
18:19
3 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:22
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
"Все лампы, фонари - сюда сбежались…": куда так поэтично приглашает художница Амра Чичибая?
18:50
4 мин
Актуальный комментарий
Виолетта Маан: на небольшие роли я еще готова идти в театр
18:54
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260326/ubezhat-ne-poluchitsya-tramp-pridumal-kak-pobedit-iran-1061902142.html
Убежать не получится: Трамп придумал, как победить Иран
Убежать не получится: Трамп придумал, как победить Иран
Sputnik Абхазия
Под миролюбивые заявления о переговорах США продолжают стягивать Вооруженные силы в регион. 26.03.2026, Sputnik Абхазия
2026-03-26T11:26+0300
2026-03-26T11:26+0300
мнение
аналитика
сша
иран
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/14/1056204674_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_21c5f0bb67c8a71e8810c2620f697315.jpg
Как сообщают американские СМИ, Вашингтон готовит наземное вторжение. О том, что происходит на Ближнем Востоке, пишет журналист Михаил Катков для РИА Новости.Новая надеждаИзраильский телеканал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана, якобы предложенного Тегерану: Трамп готов снять все санкции и помочь в продвижении гражданской ядерной программы в Бушере, чтобы Иран мог получать электроэнергию. Вашингтону при этом нужна гарантия того, что иранцы никогда не вернутся к созданию ядерной бомбы. Уже обогащенный уран должен остаться под надзором, в том числе МАГАТЭ. Ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены, утверждает телеканал. Что касается ракетной программы, то эту проблему Трамп готов рассмотреть в будущем. Кроме того, он ждет от иранских властей разблокирования Ормузского пролива, сохранения его статуса свободной морской зоны и отказа от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.Переговоры по заключению мирного договора должны пройти в течение месяца, во время которого стороны будут соблюдать перемирие. Трамп утверждает, что Тегеран якобы согласился со многими предложениями. Правда, тому нет никаких доказательств.Как сказал официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, исламская республика согласится на переговоры с США только после того, как американцы прекратят враждебные действия."Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам. Ни сейчас, ни когда-либо еще", — приводит его слова агентство Tasnim.В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи указал, что международное сообщество должно винить США и Израиль в мировом экономическом кризисе. При этом он подчеркнул: пока иностранцы переживают из-за цен на нефть, Тегеран обеспокоен защитой своих граждан."В то время как мы вели переговоры для решения ядерного вопроса, мы во второй раз за девять месяцев подверглись нападению. Это было предательством дипломатии. Это произошло не один раз, а дважды. Поэтому никто не может доверять американской дипломатии", — добавил Бекаи.The Wall Street Journal утверждает, что в рамках якобы идущих переговоров КСИР потребовал от США закрыть все военные базы в странах Персидского залива. Также, по информации издания, иранцы ждут денежной компенсации за ущерб от бомбардировок, снятия всех санкций при сохранении ракетной программы, прекращения израильской агрессии против Ливана и согласия на то, чтобы Тегеран взимал плату с кораблей, проходящих через Ормузский пролив, как это делает Египет в случае с Суэцким каналом.Скрытая угрозаКак бы там ни было, по словам Трампа, США уже победили. "Знаете, я не люблю так говорить, но мы выиграли. Эта война выиграна. Единственные, кто хотят ее продолжения, — это фейковые новости", — заявил американский лидер.В то же время Трамп отметил, что министру войны Питу Хегсету и главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну не нравится идея достижения дипломатической победы над Ираном."Я думаю, что все это очень скоро урегулируется, а они говорят: "О, как жаль". Пит не хотел, чтобы это кончалось. Они не были заинтересованы в урегулировании. Их интересовала только победа", — рассказал президент США.Хегсет при этом пояснил, что Пентагон участвует в переговорах с Ираном, правда, по-своему. "Мы ведем переговоры бомбами", — сказал министр войны.Параллельно с этим WSJ, Fox News, CBS News и другие американские СМИ сообщают, что Вашингтон готовит наземное вторжение в Иран. Через несколько дней к берегам исламской республики должна подойти амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты. Кроме того, американское командование решило перебросить на Ближний Восток 82-ю воздушно-десантную дивизию. Предположительно, они могут попытаться захватить остров Харк или взять под контроль Ормузский пролив.Пробуждение силыСтарший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева напоминает, что 15 пунктов мирного плана, якобы предложенных Ирану, появились на столе переговоров задолго до начала войны."Возможно, США решили взять небольшую паузу, чтобы перегруппироваться, так как их первоначальные идеи по войне с Ираном не принесли успеха. Громкими заявлениями Трамп пытается как бы закрыть одну некрасивую историю, чтобы начать другую, которая будет лучше. Вместе с тем озвученные в СМИ предложения неприемлемы для Тегерана. Там и раньше на них не соглашались, а после начала войны это тем более неинтересно, так как к Трампу нет никакого доверия", — считает эксперт.По ее словам, Ирану нужен полноценный и прочный мир, но нет того, кто может выступить в качестве его гаранта. При этом Штатам было бы выгодно постепенно снижать интенсивность обстрелов, а затем заявить о полном прекращении войны без подписания каких бы то ни было документов.Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Алексей Юрк, напротив, не исключает, что сообщения о скором мире — это прикрытие для готовящегося наземного вторжения."Если Трамп всерьез заявляет о переговорах, то его предложения непривлекательны для Тегерана. Если же это прикрытие для высадки десанта, то после двух (раундов. — Прим. ред.) переговоров, закончившихся американской агрессией, иранцы вряд ли чему-то удивятся. Как и раньше, непонятно, на что рассчитывает американская администрация: ни наземная операция, ни максималистские требования Трампа не приведут Вашингтон к успеху", — полагает Юрк.В то же время эксперт уверен, что США не выйдут из войны в одностороннем порядке, просто прекратив нанесение ударов по противнику и отозвав флот из региона, — это подорвет их авторитет. Американцы могут оставить монархии Персидского залива наедине с Ираном, но точно не захотят так поступать с Израилем. Как минимум это значит, что еврейское государство должно выходить из войны вместе с Соединенными Штатами, а Иран должен прекратить по нему удары.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
сша
иран
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/07/14/1056204674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_620b4b9bae9234c8b3af80422a62d9ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, сша, иран, колумнисты
мнение, аналитика, сша, иран, колумнисты

Убежать не получится: Трамп придумал, как победить Иран

11:26 26.03.2026
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2026
© AP Photo Alex Brandon
Подписаться
Под миролюбивые заявления о переговорах США продолжают стягивать Вооруженные силы в регион.
Как сообщают американские СМИ, Вашингтон готовит наземное вторжение. О том, что происходит на Ближнем Востоке, пишет журналист Михаил Катков для РИА Новости.

Новая надежда

Израильский телеканал N12 раскрыл 15 пунктов мирного плана, якобы предложенного Тегерану: Трамп готов снять все санкции и помочь в продвижении гражданской ядерной программы в Бушере, чтобы Иран мог получать электроэнергию. Вашингтону при этом нужна гарантия того, что иранцы никогда не вернутся к созданию ядерной бомбы. Уже обогащенный уран должен остаться под надзором, в том числе МАГАТЭ.
Ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо будут выведены из эксплуатации и уничтожены, утверждает телеканал. Что касается ракетной программы, то эту проблему Трамп готов рассмотреть в будущем. Кроме того, он ждет от иранских властей разблокирования Ормузского пролива, сохранения его статуса свободной морской зоны и отказа от финансирования прокси-группировок на Ближнем Востоке.
Переговоры по заключению мирного договора должны пройти в течение месяца, во время которого стороны будут соблюдать перемирие. Трамп утверждает, что Тегеран якобы согласился со многими предложениями. Правда, тому нет никаких доказательств.
Как сказал официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, исламская республика согласится на переговоры с США только после того, как американцы прекратят враждебные действия.
"Пока не будет на то наша воля, ничто не вернется на круги своя. Эта воля возникнет тогда, когда мысль о действиях против иранского народа будет полностью вычищена из вашего грязного разума. Наше первое и последнее слово с самого первого дня было, есть и будет таково: такие, как мы, никогда не будут договариваться с подобными вам. Ни сейчас, ни когда-либо еще", — приводит его слова агентство Tasnim.
В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бекаи указал, что международное сообщество должно винить США и Израиль в мировом экономическом кризисе. При этом он подчеркнул: пока иностранцы переживают из-за цен на нефть, Тегеран обеспокоен защитой своих граждан.
"В то время как мы вели переговоры для решения ядерного вопроса, мы во второй раз за девять месяцев подверглись нападению. Это было предательством дипломатии. Это произошло не один раз, а дважды. Поэтому никто не может доверять американской дипломатии", — добавил Бекаи.
The Wall Street Journal утверждает, что в рамках якобы идущих переговоров КСИР потребовал от США закрыть все военные базы в странах Персидского залива. Также, по информации издания, иранцы ждут денежной компенсации за ущерб от бомбардировок, снятия всех санкций при сохранении ракетной программы, прекращения израильской агрессии против Ливана и согласия на то, чтобы Тегеран взимал плату с кораблей, проходящих через Ормузский пролив, как это делает Египет в случае с Суэцким каналом.
Скрытая угроза

Как бы там ни было, по словам Трампа, США уже победили. "Знаете, я не люблю так говорить, но мы выиграли. Эта война выиграна. Единственные, кто хотят ее продолжения, — это фейковые новости", — заявил американский лидер.
В то же время Трамп отметил, что министру войны Питу Хегсету и главе Объединенного комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну не нравится идея достижения дипломатической победы над Ираном.
"Я думаю, что все это очень скоро урегулируется, а они говорят: "О, как жаль". Пит не хотел, чтобы это кончалось. Они не были заинтересованы в урегулировании. Их интересовала только победа", — рассказал президент США.
Хегсет при этом пояснил, что Пентагон участвует в переговорах с Ираном, правда, по-своему. "Мы ведем переговоры бомбами", — сказал министр войны.
Параллельно с этим WSJ, Fox News, CBS News и другие американские СМИ сообщают, что Вашингтон готовит наземное вторжение в Иран. Через несколько дней к берегам исламской республики должна подойти амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты. Кроме того, американское командование решило перебросить на Ближний Восток 82-ю воздушно-десантную дивизию. Предположительно, они могут попытаться захватить остров Харк или взять под контроль Ормузский пролив.

Пробуждение силы

Старший научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Галина Царегородцева напоминает, что 15 пунктов мирного плана, якобы предложенных Ирану, появились на столе переговоров задолго до начала войны.
"Возможно, США решили взять небольшую паузу, чтобы перегруппироваться, так как их первоначальные идеи по войне с Ираном не принесли успеха. Громкими заявлениями Трамп пытается как бы закрыть одну некрасивую историю, чтобы начать другую, которая будет лучше. Вместе с тем озвученные в СМИ предложения неприемлемы для Тегерана. Там и раньше на них не соглашались, а после начала войны это тем более неинтересно, так как к Трампу нет никакого доверия", — считает эксперт.
По ее словам, Ирану нужен полноценный и прочный мир, но нет того, кто может выступить в качестве его гаранта. При этом Штатам было бы выгодно постепенно снижать интенсивность обстрелов, а затем заявить о полном прекращении войны без подписания каких бы то ни было документов.
Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО Алексей Юрк, напротив, не исключает, что сообщения о скором мире — это прикрытие для готовящегося наземного вторжения.
"Если Трамп всерьез заявляет о переговорах, то его предложения непривлекательны для Тегерана. Если же это прикрытие для высадки десанта, то после двух (раундов. — Прим. ред.) переговоров, закончившихся американской агрессией, иранцы вряд ли чему-то удивятся. Как и раньше, непонятно, на что рассчитывает американская администрация: ни наземная операция, ни максималистские требования Трампа не приведут Вашингтон к успеху", — полагает Юрк.
В то же время эксперт уверен, что США не выйдут из войны в одностороннем порядке, просто прекратив нанесение ударов по противнику и отозвав флот из региона, — это подорвет их авторитет. Американцы могут оставить монархии Персидского залива наедине с Ираном, но точно не захотят так поступать с Израилем. Как минимум это значит, что еврейское государство должно выходить из войны вместе с Соединенными Штатами, а Иран должен прекратить по нему удары.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0