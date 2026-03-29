Sputnik недели: инспекция президента, подготовка к форуму, прощание с Владимиром Зантариа

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 23 по 29 марта. 29.03.2026, Sputnik Абхазия

О том, какие объекты посетил президент Абхазии Бадра Гунба в Сухуме и Гудаутском районе, что он пожелал участникам проекта "Наследие. Развитие. Единство" и ветеранам СВО, будет ли в срок завершена реконструкция Сухумской набережной, как проходит подготовка к деловому форуму и как прошла церемония прощания с Владимиром Зантариа, читайте в материале Sputnik.SputnikПриветствие от президентаНа минувшей неделе в Сочи прошла просветительская сессия проекта "Наследие. Развитие. Единство", в которой приняли участие более 100 ветеранов СВО из Абхазии и южных регионов России.Президент Абхазии Бадра Гунба направил в адрес участников сессии приветственное письмо. Текст зачитал вице-президент республики Беслан Бигвава.В частности Гунба отметил, что народы Абхазии и России связывает не только историческое прошлое, но и верность принципам боевого братства — стоя плечом к плечу, они защищали общие ценности на полях Великой Отечественной войны и сейчас на СВО."Республика Абхазия последовательно поддерживает Российскую Федерацию и остается надежным союзником. Нас объединяют глубокие исторические, духовные и человеческие связи, основанные на доверии, взаимной поддержке и общей ответственности за будущее", — говорится в тексте.Беслан Бигвава также обратился в участникам специальной военной операции, пожелал им удачи, здоровья и мира.Реконструкция набережной СухумаБадра Гунба проинспектировал сухумскую набережную, где проходят археологические раскопки, в субботу, 28 марта.Глава экспедиции Алик Габелия рассказал президенту о ходе работ. Он подчеркнул, что находки имеют историческую ценность.При строительстве набережной в конце 50-х годов ученым выделили мало времени на исследования. А сейчас археологи обнаруживают нетронутые культурные слои."Первый этап работ на этом участке завершен. Шестеро археологов сейчас занимаются первичной обработкой материалов", — добавил Габелия.Гунба также обсудил реконструкцию набережной столицы с руководством Сухума и археологами.Он поручил определить сроки завершения реконструкции и исследования исторической части, предоставить ему итоговый проект визуализации.Как сообщил журналистам президент, реконструкция большей части набережной будет завершена в срок.Он напомнил, что восстановление променада поделено между Татарстаном, Башкортостаном, сухумским аэропортом и абхазскими бизнесменами, работающими в России.Кроме того, президент осмотрел ход восстановительных работ памятника Неизвестному солдату. Их планируют завершить к 9 Мая.Инспекция в Гудаутском районеВ прошлую субботу президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили Гудаутский район, а именно село Лыхны, где состоялась торжественная церемония открытия мини-футбольного поля.Гунба напомнил, что 2026 год объявлен Годом села, и это решение направлено на сохранение и развитие сельских территорий.Строительство объекта было начато по поручению президента, данному в мае 2025 года, за счет средств республиканского бюджета.Кроме того, руководство страны побывало в лынхненской конюшне. Там содержат 30 лошадей. На них тренируется команда, представляющая село на соревнованиях по конным видам спорта.Гунба отметил, что жизнь и быт абхазов всегда были связаны с лошадьми, и эти традиции нужно продолжать.Он добавил, что сейчас Россия и Абхазия ведут переговоры о признании ветеринарных исследований, сделанных в абхазских лабораториях. Это упростит выезд и участие коней из республики в престижных соревнованиях в России.Еще одним объектом, который посетил президент, стала Гудаутская средняя школа №1, где ранее жаловались на нехватку учебных помещений.Гунба дал поручения отремонтировать один из корпусов школы. Первым делом строители заменят окна. По остальным работам будет составлена смета.Глава государства также осмотрел набережную, которую сейчас благоустраивают. Он оценил текущее состояние променада и темпы работ.Собственные бюджетыУ Пицунды и Нового Афона может появиться собственный бюджет. Этот вопрос обсудили в Администрации президента Абхазии на уходящей неделе, сообщила пресс-служба главы государства.Поводом для встречи стало обращение депутатов Пицундского городского Собрания, пояснил президент Бадра Гунба.Он напомнил, что эти города обладали собственными бюджетами до 2015 года, но после внесения изменений в законодательство их финансовый статус фактически снизился до уровня села. Для решения всех проблем властям нужно обращаться в районные администрации.Премьер-министр Владимир Делба, в свою очередь, отметил, что на администрирование и организацию новой системы необходимо дополнительное финансирование. И, возможно, расходы на это будут больше, чем доходы городских бюджетов.Все эти вопросы нужно тщательно изучить, подчеркнул Бадра Гунба. Для этого создана рабочая группа.Где будут Duty freeПорядок работы магазинов Duty Free обсудили на заседании парламентского комитета по бюджету, сообщили в законодательном органе власти.Депутаты предлагают исключить из закона норму, по которой такие магазины могут открываться не только на госгранице, но и внутри страны.Принято решение вынести законопроект на очередное заседание сессии.Кроме того, участники обсудили изменение перечня оборудования, необходимого для производства и не облагаемого НДС, поправки в законы о пенсиях работникам таможни и об основах бюджетного устройства страны, введение нового вида госпошлины.Эти законопроекты также вынесут на рассмотрение Народного Собрания.Подготовка к деловому форумуИнвестиционный форум "Абхазия – инвестиции в будущее" пройдет в Сухуме, Очамчырском и Гудаутском районах со 2 по 4 апреля.Как отметил на брифинге премьер-министр страны Владимир Делба, основные цели форума заключаются в демонстрации инвестпотенциала Абхазии, укрепление деловых связей с внешними партнерами и выработка конкретных механизмов для улучшения делового климата и роста прямых инвестиций в экономику.Вопросы подготовки к форуму также обсудили в администрации Сухума. Участники затронули усиление работы коммунальных служб, обновление дорожной разметки, превращение участка от "Пингвина" до морпорта в пешеходную зону.Пересадка почекПомощь нуждающимся в трансплантации почек обсудили в Минздраве Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Министр Эдуард Бутба поручил врачам составить список пациентов, желающих принять участие в программе.На первом этапе речь идет о пересадке органов от родственников. Возможность проведения трансплантации почек по полису ОМС для россиян, проживающих в Абхазии, также обсуждался. Вопрос находится на личном контроле министра.Помощь пациентам на гемодиализе глава Минздрава обсудил во время визита в Москву с директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Сергеем Готье. Сейчас в Абхазии в процедуре заместительной почечной терапии нуждается 61 человек.Пешая инспекцияГлава Сухума Тимур Агрба провел пешую инспекцию по улицам столицы, сообщили в пресс-службе администрации.Она началась с въезда в город и завершилась на вокзале."Сухум ждет гостей, наше известное гостеприимство должно иметь достойное обрамление – красота вокруг должна быть ухоженной", — подчеркнул Агрба.В преддверии экономического форума, который пройдет 2-4 апреля, коммунальные службы работают в усиленном режиме — обрезают сухостой, красят стволы деревьев, убирают улицы.Глава города также поручил упорядочить стихийные свалки у частных домов, отремонтировать подземные переходы и посадить цветы в клумбах.Вручение верительных грамотЦеремония вручения копий верительных грамот от посла Южной Осетии в Абхазии прошла в МИД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Глава ведомства Олег Барциц поздравил нового главу диппредставительства Алхаса Кация с назначением на пост. Он выразил надежду на то, что отношения между странами, которые находятся на очень высоком уровне, будут развиваться и дальше.Астамур Кация был назначен на должность указом президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Ему предстоит вручить верительные грамоты главе государства Бадре Гунба.Прощание с Владимиром ЗантариаЦеремония прощания с поэтом Владимиром Зантариа состоялась в Абхазском драмтеатре 24 марта.Панихиду посетило руководство страны во главе с президентом Бадрой Гунба, представители творческой и научной интеллигенции, общественные деятели.Поэт, академик, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени Владимир Зантариа ушел из жизни 21 марта. Ему было 72 года.

