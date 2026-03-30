Герой с юности: юбилей генерал-майора Рауля Лолуа отметили в Гудауте

Кавалер ордена Леона, секретарь Совета безопасности Абхазии родился 20 февраля 1976 года. 30.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-30T17:53+0300

ГУДАУТА, 30 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юбилей кавалера ордена Леона, секретаря Совета безопасности Абхазии, генерал-майора Рауля Лолуа отметили в Государственном музее имени Сергея Дбар в Гудауте.В своем выступлении директор музея Гугуца Джикирба подчеркнула, что Лолуа был одним из самых молодых бойцов, вставших на защиту Родины в годы Отечественной войны народа Абхазии. Тогда ему было всего 16 лет.Она напомнила, что во время Мартовской наступательной операции Лолуа получил ранение, но и это его не остановило. Как только он поправил здоровье, снова вернулся в строй Афоно-Эшерского батальона, в составе которого встретил День Победы 30 сентября 1993 года. Он также был награжден медалью "За отвагу".На церемонию были приглашены глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун, члены семьи, родственники и однополчане юбиляра, члены Совета старейшин, интеллигенция и общественность.Герой Абхазии Мирон Чалмаз вспомнил, что Лолуа в юности был очень шустрым и настойчивым. Он все время рвался в бой и с нетерпением ждал освобождения Сухума."Я даже удивлен тому, как он смог живым вернуться с войны", – в шутку сказал Чалмаз.Он также поделился историей, которая произошла в преддверии освобождения столицы Абхазии. В тот период родители Рауля находились на Старом поселке. Юный боец не мог больше ждать и, несмотря на уговоры старших соратников, решил пешком пойти к родителям.Мирон Чалмаз был одним из тех, кто не дал Раулю Лолуа пройти этот опасный путь к матери и отцу в одиночестве."Помню, не было света, в комнате было темно. Как только Рауль зашел в дом, мать бросилась к нему, крепко обняла и едва не потеряла сознание. Я не смог сдержать слез, именно тогда я почувствовал вкус победы", – рассказал Герой Абхазии.Житель села Звандрипш Джума Габуния сказал, что гордится своим односельчанином Раулем Лолуа и подчеркнул, что предки юбиляра всегда пользовалась большим уважением в обществе, а последующие поколения продолжили их дело."Когда такие парни стоят среди нашего народа, это большая ответственность для нас всех", – подчеркнул Габуния .Глава администрации Гудаутского района Астамур Аргун сказал, что сделать себе имя несложно, но соответствовать ему всю жизнь довольно тяжело."Человек, чей день рождения сегодня мы отмечаем, сумел в годы войны заявить о себе и сегодня продолжает достойно, красиво представлять свою фамилию. Где бы он ни находился, о нем всегда отзываются только положительно", – отметил Аргун.В завершение встречи выступил сам Рауль Лолуа. Он поблагодарил организаторов и всех, кто пришел его поздравить.Лолуа отметил, что всего этого могло бы не быть, если бы не герои, которые защитили Абхазию от врагов в разные периоды ее истории, и предложил почтить их память минутой молчания."Я всегда все свое детство слышал об истории Абхазии, о традициях, о защите интересов Абхазии. По-другому поступить я не мог. Не было никакой разницы, сколько мне было лет. Я видел, как и что делают мои старшие, и мы вместе пошли защищать нашу страну и отстаивать наши права, интересы", – поделился он.Юбиляр также добавил, что абхазский народ непобедим и всегда будет сражаться за свою землю, так как Родина - она одна."Наша война, которая закончилась в 1993 году, это наглядно показала. Мы выстояли, выдержали во главе с нашим лидером Владиславом Григорьевичем Ардзинба", – сказал Рауль Лолуа.Для гостей юбилейного вечера и виновника торжества выступили государственный ансамбль "Рица", детский вокальный коллектив "Акармацыс", ученик Звандрипшской школы Алан Шамба прочитал стихотворение собственного сочинения о Рауле Лолуа, ученик средней школы №5 Демур Агрба прочитал стихотворения о героях Абхазии.Рауль Лолуа в 2000 году окончил Сухумскую среднюю специальную школу милиции МВД по специальности "юрист, оперативно-розыскная деятельность".В 2005 году окончил филиал факультета психологии Московского социально-гуманитарного института ПАУ.В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности "Государственное и муниципальное управление".Рауль Лолуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом Леона, медалью "За отвагу".В 1998 году в составе СОБР принимал участие в операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований в Галском районе.В 2008 году руководил Антитеррористическим центром в Абхазии.В марте 2012 года был назначен начальником Центра специального назначения СГБ республики.С 2014 по 2015 годы был министром внутренних дел Абхазии, удостоен звания генерал-майора.В 2017 – 2022 годах Лолуа был депутатом Парламента шестого созыва.В январе 2024 года Лолуа был назначен исполняющим обязанности главы администрации Гудаутского района, но его кандидатура не была утверждена районным Собранием.В августе 2024 года был назначен секретарем Совета безопасности Абхазии.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

