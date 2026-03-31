Прогноз погоды в Абхазии на среду 1 апреля
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и вынос тепла с юга
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле пониженного давления и вынос тепла с юга
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. В среду, 1 апреля, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, туман, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Погода по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +10°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +10°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +10°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +9°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +10°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +9°С, днем +17°С.
Гал – ночью +8°С, днем +17°С.
Ткуарчал – +7°С, днем +16°С.