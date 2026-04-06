Прогноз погоды в Абхазии на вторник 7 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 06.04.2026, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Во вторник, 7 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью, утром и вечером возможны слабые локальные осадки, туман, днем преимущественно без осадков.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-90%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум - температура воздуха ночью +11°С, днем +14°С.
Гагра - ночью +12°С, днем +15°С.
Пицунда - ночью +10°С, днем +14°С.
Гудаута - ночью +10°С, днем +14°С.
Новый Афон - ночью +12°С, днем +15°С.
Очамчыра - ночью +9°С, днем +13°С.
Гал - ночью +9°С, днем +13°С.
Ткуарчал - ночью +6°С, днем +10°С.