https://sputnik-abkhazia.ru/20260406/voyna-v-irane-epicheskoe-spasenie-za-500-millionov-dollarov-1062228119.html

Война в Иране: эпическое спасение за 500 миллионов долларов

Sputnik Абхазия

Масштабная операция спасения экипажа F-15, сбитого над Ираном, привела к потере десяти боевых самолетов и вертолетов Пентагона, пишет военный эксперт Александр...

иран

сша

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/03/1037918269_0:0:2315:1302_1920x0_80_0_0_e6b6ed5b37183ecb55500ac3aca40e60.jpg

Масштабная операция спасения экипажа F-15, сбитого над Ираном, привела к потере десяти боевых самолетов и вертолетов Пентагона, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Итогом американской операции "Эпическая ярость" все более отчетливо видится эпическое поражение США, огромный экономический и геополитический ущерб "гегемону". Не касаясь даже проблем Израиля.В ходе поисково-спасательной операции Пентагон за двое суток потерял еще девять боевых летательных аппаратов. После истребителя F-15E иранские средства ПВО "приземлили" штурмовик A-10 Thunderbolt II, два вертолета UH-60 Black Hawk, два разведывательно-ударных БПЛА MQ-9. После высадки американского спецназа на иранской земле были поражены и сгорели два поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II и два многоцелевых вертолета MH-6 Little Bird. Кстати, именно такая "Маленькая птичка", доставленная в Иран на борту самолета HC-130J, утром 5 апреля вызволила американского летчика из горной расщелины.Потери США за двое суток – невиданные со времен военных кампаний в Ираке и Афганистане. Цена спасения экипажа F-15 превысила 500 млн долларов, это – напоминание о значительной уязвимости Пентагона. Ранее военно-воздушные силы США потеряли в войне с Ираном более 20 самолетов, включая истребитель-невидимку F-35A Lightning II. "Эпическая ярость" в марте обошлась американцам в 42 млрд долларов. При этом не наблюдается никаких признаков "сокрушительной победы" США, о которой заявил Трамп в обращении к американскому народу 2 апреля.КСИР живее всех живых – продолжаются эффективные ракетные удары по объектам Пентагона и ЦАХАЛ. Ормузский пролив надежно закрыт для гражданских судов и боевых кораблей недружественных Ирану стран. Планы наземных операций Пентагона остаются только планами, высшее командование ВС США сопротивляются волюнтаризму команды Трампа.За горизонтом событий – в равной степени вероятные – новый "ирангейт" или американо-израильский ядерный удар по Ирану. Президент США утром пасхального воскресенья пообещал Тегерану устроить "ад", причем в кощунственно-нецензурной форме. Предупреждение Трампа вызвало смятение в рядах союзников США – ситуация в Заливе явно вышла из-под контроля.Бюджет во спасениеРуководство Ирана договариваться с Вашингтоном на американских условиях или капитулировать – не намерено. Тегеран заявил: Ормузский пролив останется закрытым до выплаты компенсаций агрессорами. Боевой потенциал КСИР позволяет истощить американские арсеналы зенитных ракет Patriot, ТНААD и Standard в 2026 году – задолго до того, как закончатся запасы иранских ракет и ударных БПЛА.Трезвомыслящие американские военачальники объективно анализируют "Эпическую ярость", и понимают, чем она закончится для США. Уходящий начальник штаба армии США Рэнди Джордж считает, что армия заслуживает национальных "лидеров с высокими моральными качествами". Генерал Джордж уволен 2 апреля, вместе с другими "вольнодумцами" – генералами Дэвидом Ходне и Уильямом Грином. При этом министр обороны Пит Хегсет отметил: начальник штаба армии США должен лучше "реализовывать видение президента Трампа".Ранее Джордж и другие военачальники выражали серьезное беспокойство относительно высоких рисков, огромных затрат и высокой вероятности больших потерь в случае наземного вторжения в Иран. Проведенные Вооруженными силами и аналитическими центрами США симуляции военных действий предостерегали от начала операции в Иране, и указывали на "особенно катастрофические последствия" потенциального наземного вторжения. Такое противодействие "видению Трампа" стало основанием для "чистки" – Хегсет уволил уже более десяти высокопоставленных военных руководителей. Бунт подавлен, проблемы не решены.Белый дом 3 апреля (совпадение во времени случайно) представил крупнейший в истории США оборонный бюджет на 2027 финансовый год в размере 1,5 триллиона долларов. Рост – на 441 млрд долларов или на 44 процента. Приоритеты военного бюджета: система ПРО "Золотой купол" (17,5 млрд долларов) и быстрая закупка 12 видов критически важных боеприпасов, включая ракеты для ВВС на сумму 11,36 млрд долларов. Ракетной программой предусмотрено четырехкратное увеличение производства зенитных ракет THAAD и Patriot, значительное увеличение производства крылатых ракет Tomahawk.Министерство военно-морских сил, включающее ВМС и Корпус морской пехоты, получит наибольшую долю запланированных на 2027 финансовый год расходов – 150 млрд долларов. ВМС запрашивают 65,8 млрд долларов на кораблестроение и 34,4 млрд долларов на закупку самолетов. На втором месте – Министерство военно-воздушных сил, включающее ВВС и Космические силы – 101 млрд долларов. Запрос на разработку истребителя-невидимки F-47 – 5 млрд долларов, первый полет запланирован на 2028 год. ВВС начинают закупку беспилотников на 1 млрд долларов. "Ударный" бюджетный расклад отражает "видение Трампа", гарантирует американскому ВПК много "плюшек", и не обещает соседям США по планете спокойной, мирной жизни. Полагаю, в Иране мы наблюдаем не последнюю "Эпическую ярость" маниакального миротворца.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко

Новости

ru_AB

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

