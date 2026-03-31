Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Апансионат "Ауадҳара" заанаҵтәи аҿаҵарақәа аднакылоит
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Гәылрыԥшь ацәаӷәара ишазыҟаҵоу: амашьына - трактортә станциа аиҳабы ицәажәара
13:37
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Обмен опытом в религиозной деятельности: интервью с муфтием Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Интервью
Виноделие в Абхазии: развитие отрасли будут обсуждать на экономическом форуме
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Москва иусутә ныҟәара алҵшәа
18:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Дополнительные ресурсы в бюджет: комментарий председателя Пенсионного фонда
18:34
10 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада Москва иусутә ныҟәара алҵшәа
21:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны акультура амшқәа Урыстәыла: аминистрра аспециалист ицәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Дополнительные ресурсы в бюджет: комментарий председателя Пенсионного фонда
21:34
10 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
21:45
14 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аинвестициатә форум иалшо ақыҭанхамҩа арҿиаразы: аминистр иҿцәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал амш азгәаҭара рышҽазыҟарҵо: ақалақь ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны сынтәа акамшьиа акразы аҭагылазаашьа зеиԥшроу: аеколог ицәажәара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Аҳҭнықалқь авокзал аԥхьа аҩнқәа рхаҿра еиҭашьақәдыргылоит: Аҟәа ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Картина пестрая: лицо устойчивого туризма в Абхазии
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Времени мало: что делать, чтобы не остаться без пальм
14:33
11 мин
Гражданин и начальник
Дополнительные ресурсы в бюджет: комментарий председателя Пенсионного фонда
14:44
10 мин
Актуальный комментарий
Апрель в Абхазии: погода до середины месяца
14:54
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аинвестициатә форум иалшо ақыҭанхамҩа арҿиаразы: аминистр иҿцәажәара
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аҳҭнықалқь авокзал аԥхьа аҩнқәа рхаҿра еиҭашьақәдыргылоит: Аҟәа ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:21
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
ИнгурГЭС снова в строю. Переток из России завершен
18:34
10 мин
Турбаза
Картина пестрая: лицо устойчивого туризма в Абхазии
18:44
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аинвестициатә форум иалшо ақыҭанхамҩа арҿиаразы: аминистр иҿцәажәара
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Аҳҭнықалқь авокзал аԥхьа аҩнқәа рхаҿра еиҭашьақәдыргылоит: Аҟәа ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:21
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
ИнгурГЭС снова в строю. Переток из России завершен
21:34
10 мин
Турбаза
Картина пестрая: лицо устойчивого туризма в Абхазии
21:44
16 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Своих не бросаем: Москва переиграла Вашингтон на его заднем дворе
Своих не бросаем: Москва переиграла Вашингтон на его заднем дворе
Sputnik Абхазия
Восьмого марта российский танкер "Анатолий Колодкин" вышел из Приморска и направился к Кубе. 31.03.2026, Sputnik Абхазия
Он вез около ста тысяч тонн сырой нефти, так нужной нашим друзьям на Острове свободы. За "Колодкиным" следили. В Ла-Манше его на почтительном расстоянии сопровождал британский военный корабль, на Карибах его передвижения отслеживали американские военные, занимающиеся в регионе откровенным пиратством, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.В это время и российская нефть, и экспорт углеводородов на Кубу были обложены американскими санкциями по самое не могу. Вашингтон душил остров энергоблокадой, а представители администрации откровенно издевались над страданиями кубинцев: это, мол, "неэффективный коммунизм" во всем виноват.Но, вопреки всему, "Анатолий Колодкин", не сбавляя хода, шел на помощь к нашим товарищам. Во время прохода через Ла-Манш и вплоть до выхода в Атлантический океан его сопровождал корабль ВМФ России, а дальше танкер шел без сопровождения. И вот вчера "Анатолий Колодкин" под российским флагом прорвался сквозь все кордоны и триумфально пришвартовался в кубинском порту Матансас."Его прибытие бросило открытый вызов односторонней блокаде, введенной правительством США. Приход танкера имеет стратегическую важность для снятия последствий попытки энергетического удушения страны Вашингтоном", — пишет кубинское издание.Отметим, что Россия — единственная страна в мире, которая осмелилась помочь кубинцам с нефтью. Китай посылает им рис и подбрасывает деньжат. Волонтеры из Мексики снаряжают небольшие яхточки и грузят на них детское питание, муку и лекарства. Но все это, конечно, капля в море. Это не решало главную проблему Кубы — жесточайший энергодефицит, организованный американцами.После запрета поставлять на Кубу нефть блэкауты в стране длились сутками, свет отключался даже в больницах и роддомах. Кубинцы страдали, но не сдавались. Более того, когда американцы попросили разрешить привезти на остров дизтопливо для генераторов в своей дипмиссии, МИД Кубы отказал им в самом резком тоне. Запрос Вашингтона был охарактеризован как "бесстыдный". В результате персонал дипмиссии США уже пакует чемоданы.Но ничего из того, на что надеялись в Вашингтоне, не случилось — ни мятежей, ни восстаний, ни "майданов". Кубинцы сплотились и самоотверженно работали, стиснув зубы и надеясь на помощь друзей. И вот помощь пришла.Одновременно с приходом танкера российское посольство в Мексике заявило, что Москва "полностью солидарна с Кубой, считает все ограничения, введенные против нее, незаконными &lt;...&gt; и готова оказать всю необходимую поддержку, включая материальную помощь".Ну а что же авторы энергетической блокады? Заметив, что под самым его носом "Анатолий Колодкин" идет на Кубу, президент США отреагировал на это в свойственном ему стиле: "Нам все равно, если им (кубинцам. — Прим. ред.) кто-нибудь пришлет судно с грузом. Я им говорил: если какая-нибудь страна сейчас хочет прислать нефть на Кубу, у меня с этим проблем нет. Будь то Россия или кто угодно".Американские СМИ понесли это высказывание в духе "США чего-то там разрешили России", но все это, конечно, разговоры в пользу бедных. Никто никому ничего не разрешал — это все та же успокаивающая риторика для внутреннего потребления по типу того, что "Иран уже побежден". Это просто хорошая мина при плохой игре, заживляющий гель на уязвленное самолюбие экс-гегемона.На самом деле, поясняет нам The Washington Post, "возможности администрации в этом случае были очень ограниченны. &lt;...&gt; В разгар войны с Ираном Вашингтон не мог идти на риск конфронтации с Москвой из-за Кубы. &lt;...&gt; Геополитическая цена противостояния с Россией оказалась бы неподъемной. Это прямое следствие хаотичной внешней политики Белого дома: когда ты перерастянут на множестве направлений, то не справляешься ни на одном".То же издание подчеркивает, что прорыв нефтяной блокады развяжет России руки во всем регионе и обеспечит многие возможности продвижения своих интересов. "Анатолий" будет не последним", — задумчиво отметил американский специалист.Это именно так, не извольте сомневаться. Россия своих не бросает.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Виктория Никифорова
Своих не бросаем: Москва переиграла Вашингтон на его заднем дворе

19:00 31.03.2026
Восьмого марта российский танкер "Анатолий Колодкин" вышел из Приморска и направился к Кубе.
Он вез около ста тысяч тонн сырой нефти, так нужной нашим друзьям на Острове свободы. За "Колодкиным" следили. В Ла-Манше его на почтительном расстоянии сопровождал британский военный корабль, на Карибах его передвижения отслеживали американские военные, занимающиеся в регионе откровенным пиратством, пишет Виктория Никифорова для РИА Новости.
В это время и российская нефть, и экспорт углеводородов на Кубу были обложены американскими санкциями по самое не могу. Вашингтон душил остров энергоблокадой, а представители администрации откровенно издевались над страданиями кубинцев: это, мол, "неэффективный коммунизм" во всем виноват.
Но, вопреки всему, "Анатолий Колодкин", не сбавляя хода, шел на помощь к нашим товарищам. Во время прохода через Ла-Манш и вплоть до выхода в Атлантический океан его сопровождал корабль ВМФ России, а дальше танкер шел без сопровождения. И вот вчера "Анатолий Колодкин" под российским флагом прорвался сквозь все кордоны и триумфально пришвартовался в кубинском порту Матансас.
"Его прибытие бросило открытый вызов односторонней блокаде, введенной правительством США. Приход танкера имеет стратегическую важность для снятия последствий попытки энергетического удушения страны Вашингтоном", — пишет кубинское издание.
Отметим, что Россия — единственная страна в мире, которая осмелилась помочь кубинцам с нефтью. Китай посылает им рис и подбрасывает деньжат. Волонтеры из Мексики снаряжают небольшие яхточки и грузят на них детское питание, муку и лекарства. Но все это, конечно, капля в море. Это не решало главную проблему Кубы — жесточайший энергодефицит, организованный американцами.
После запрета поставлять на Кубу нефть блэкауты в стране длились сутками, свет отключался даже в больницах и роддомах. Кубинцы страдали, но не сдавались. Более того, когда американцы попросили разрешить привезти на остров дизтопливо для генераторов в своей дипмиссии, МИД Кубы отказал им в самом резком тоне. Запрос Вашингтона был охарактеризован как "бесстыдный". В результате персонал дипмиссии США уже пакует чемоданы.
Но ничего из того, на что надеялись в Вашингтоне, не случилось — ни мятежей, ни восстаний, ни "майданов". Кубинцы сплотились и самоотверженно работали, стиснув зубы и надеясь на помощь друзей. И вот помощь пришла.
Одновременно с приходом танкера российское посольство в Мексике заявило, что Москва "полностью солидарна с Кубой, считает все ограничения, введенные против нее, незаконными <...> и готова оказать всю необходимую поддержку, включая материальную помощь".
Ну а что же авторы энергетической блокады? Заметив, что под самым его носом "Анатолий Колодкин" идет на Кубу, президент США отреагировал на это в свойственном ему стиле: "Нам все равно, если им (кубинцам. — Прим. ред.) кто-нибудь пришлет судно с грузом. Я им говорил: если какая-нибудь страна сейчас хочет прислать нефть на Кубу, у меня с этим проблем нет. Будь то Россия или кто угодно".
Американские СМИ понесли это высказывание в духе "США чего-то там разрешили России", но все это, конечно, разговоры в пользу бедных. Никто никому ничего не разрешал — это все та же успокаивающая риторика для внутреннего потребления по типу того, что "Иран уже побежден". Это просто хорошая мина при плохой игре, заживляющий гель на уязвленное самолюбие экс-гегемона.
На самом деле, поясняет нам The Washington Post, "возможности администрации в этом случае были очень ограниченны. <...> В разгар войны с Ираном Вашингтон не мог идти на риск конфронтации с Москвой из-за Кубы. <...> Геополитическая цена противостояния с Россией оказалась бы неподъемной. Это прямое следствие хаотичной внешней политики Белого дома: когда ты перерастянут на множестве направлений, то не справляешься ни на одном".
То же издание подчеркивает, что прорыв нефтяной блокады развяжет России руки во всем регионе и обеспечит многие возможности продвижения своих интересов. "Анатолий" будет не последним", — задумчиво отметил американский специалист.
Это именно так, не извольте сомневаться. Россия своих не бросает.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
