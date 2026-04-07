Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления. 07.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-07T18:30+0300
2026-04-07T18:30+0300
2026-04-07T18:30+0300
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В среду, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и в конце дня возможны кратковременные дожди разной интенсивности, гроза, туман. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. Температура воздуха ночью от +5°C до +10°C, днем от +9°C до +14°C. Температура морской воды +12°C. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха – 70-90%. Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 8 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. В среду, 8 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и в конце дня возможны кратковременные дожди разной интенсивности, гроза, туман.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное.
Температура воздуха ночью от +5°C до +10°C, днем от +9°C до +14°C.
Температура морской воды +12°C.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – ночью +9°C, днем +13°C.
Гагра – ночью +10°C, днем +14°C.
Пицунда – ночью +10°C, днем +13°C.
Гудаута – ночью +9°C, днем +14°C.
Новый Афон – ночью +10°C, днем +14°C.
Очамчыра – ночью +9°C, днем +14°C.
Гал – ночью +8°C, днем +13°C.
Ткуарчал – ночью +7°C, днем +11°C.