Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Российская замена Starlink массово пошла в зону СВО
Вооруженные силы России в зоне СВО успешно применяют новые мобильные станции спутниковой связи "Спирит-030", которые надежно обеспечивают передачу данных на... 07.04.2026, Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/20260402/svo-pochemu-pribaltiku-uzhasayut-polety-fp1-nad-seroy-zonoy-granitsy-1062084846.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20260326/manevry-nato-sea-shield-2026-ugrozhayut-moldove-i-vsemu-prichernomoryu-1061913065.html
20:03 07.04.2026
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Вооруженные силы России в зоне СВО успешно применяют новые мобильные станции спутниковой связи "Спирит-030", которые надежно обеспечивают передачу данных на скоростях, "убивающих" превосходство американской системы Starlink, пишет военный эксперт Александр Хроленко.
Эффективные, компактные, незаметные на поле боя станции спутниковой связи "Спирит-030" появились в войсках летом 2025 года. Специалисты в зоне СВО сразу же высоко оценили устойчивость и скорость передачи данных, надежность шифрования. Массовые поставки "Спирит-30" начались весной 2026 года, и этот факт невозможно переоценить. Связь – основа боевого управления и боевой эффективности вооруженных сил.
Вопреки камланию блогеров-"всепропальщиков" о хроническом технологическом отставании российских систем связи и мессенджеров от требований времени, новая станция оказалась безупречной по всем параметрам. Тарелка антенны "Спирит-030" намного меньше – около 30 см (вместо 90 см прежних моделей), и позволяет скрытно работать вблизи переднего края. Устойчивый сигнал и надежное шифрование обеспечивают российские телекоммуникационные спутники на геостационарной орбите. Фронтовые терминалы поддерживают устойчивую связь между подразделениями, управление огнем артиллерии, передачу разведывательных данных.
Геостационарные спутники тяжелого класса системы "Благовест" находятся над поверхностью Земли на высоте около 36 тысяч километров, в плоскости экватора. На геостационарной орбите каждый из четырех спутников системы всегда "висит" над одной и той же точкой планеты, и способен принимать-передавать сигнал с половины земного шара, обеспечивать непрерывную связь между любыми приемными средствами – неподвижными и подвижными. С точки зрения боевой живучести, российская геостационарная система "Благовест" надежнее американского "Старлинка", достаточно уязвимого на низких орбитах для широкого спектра средств поражения, включая РЭБ.
Минобороны РФ может использовать в своих интересах "эшелонированную" космическую связь на геостационарных, высокоэллиптических и низких околоземных орбитах. Спутники на высокоэллиптических орбитах – "Меридиан", "Сфера-В", "Экспресс-РВ" (первый запуск – в 2026 году). Низкоорбитальная группировка представлена системами "Родник", "Гонец", "Рассвет".
Военнослужащие расчета РСЗО 9К55 Град-1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении специальной военной операции в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.04.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
СВО: почему Прибалтику ужасают полеты FP1 над "серой зоной" границы
2 апреля, 21:56

Военный космос

В ходе СВО стало очевидным: система глобального спутникового интернета Starlink является по сути основой связи и боевого управления – Пентагона, НАТО и украинской прокси-армии. В интересах ВСУ работают более 500 спутников США и НАТО, которые выдают разведывательную информацию онлайн, поддерживать систему связи и боевого управления на линии фронта. России необходима эффективная система противодействия – аналогичные орбитальные группировки и наземные средства борьбы с космическими аппаратами противника.
Первые 16 спутников "Рассвет" запущены 23 марта, всего их будет более 250. Аппараты разработаны российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440", интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Вся орбитальная группировка России на сегодня составляет 300 спутников, и ОПК способен обеспечить взрывной рост.
Военные корабли НАТО в Черном море - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2026
Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью
26 марта, 20:19
Сравнивать российский военный "Спирит-030" с изначально гражданскими терминалами Starlink – не вполне корректно. Первый – неубиваемый и всепогодный – создан для боя и устойчивой работы даже в условиях РЭБ. Второй – предназначен для моряков, путешественников, отдаленных регионов и стран с "автократическими режимами" -- для организации цветных революций.
Система Starlink состоит из трех основных компонентов: 10-тысячной группировки недолго живущих спутников-ретрансляторов на низких орбитах (до 600 км), сети наземных станций для соединения с Интернетом, и пользовательских терминалов, работающих в радиусе до 1000 км от станций. То есть, терминалы ВСУ в Краматорске через спутник могут быть связаны со станцией во Львове. Низкая орбита Starlink обеспечивает скорость скачивания – 105 мбит/сек. Характеристики российских телекоммуникационных спутников – закрытая информация, однако станция "Спирит-030" позволяет проводить видеоконференции, а это в разы больше средней скорости Starlink.
Опыт российской СВО на украинском ТВД с широким технологическим участием стран НАТО показал: ситуационная осведомленность остается основой успеха на поле боя. Главное в развитии военных систем спутниковой связи – рост пропускной способности и помехоустойчивости. Сама география России делает системы космической связи незаменимыми в организации стратегического, оперативного и тактического управления войсками.
