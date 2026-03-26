Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью

Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью

Sputnik Абхазия

"Сложные сценарии" натовских маневров Sea Shield 2026 – в непосредственной близости от зоны боевых действий на Украине – подобны ведру бензина на пожаре. 26.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-26T20:19+0300

2026-03-26T20:19+0300

2026-03-26T20:34+0300

Эти "игры со щитом" деструктивны и безрассудны. Руины украинской государственности никого на Западе ничему не научили, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале в MAX.Учения Sea Shield 2026 проходят на территории и в акваториях Румынии 23 марта – 3 апреля с участием 2500 военнослужащих из 13 стран НАТО. Задействованы 48 боевых кораблей, 12 самолетов и вертолетов, 10 БПЛА, 64 бронемашины. Крупномасштабными эти маневры не назовешь. И все же, многонациональная группировка войск отрабатывает действия в речной, морской, подводной, наземной и воздушной средах.Декларированные цели – "повышение уровня взаимодействия союзников" и "поддержание стабильности в Черноморском регионе". Кроме того, в Минобороны Румынии отметили: "Сценарии учений направлены на защиту критически важной инфраструктуры, обеспечение безопасности морских путей, противодействие асимметричным угрозам и урегулирование кризисных ситуаций". На "поле боя" представлены преимущественно румынские войска – 1500 "штыков". Немногочисленные подразделения из Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Португалии, США, Турции, Франции – отрабатывают алгоритмы боевого взаимодействия в арьергарде. Причерноморская суета американских рейнджеров в непосредственной близости от российской зоны СВО выглядит особенно странно – с учетом реальных проблем Пентагона на Ближнем Востоке.Десятилетний "сериал" Sea Shield в Черном море – подтверждает неизменность стратегического курса США и НАТО на конфронтацию с Россией (расширение на восток). Румыния – удобный "аэродром подскока", один из перспективных плацдармов на случай войны со многими странами, которые находятся восточнее. Так, на фоне операции США в Иране румынский парламент 11 марта "подставил плечо", одобрил размещение в стране дополнительных войсковых частей и ударной авиации Пентагона.Этим же объясняется особое внимание к сопредельной и конституционно нейтральной Молдове. Накануне учений Sea Shield 2026 председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне посетил Кишинев, где провел встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, министром обороны Анатолием Носатым и командующим Национальной армии Виталием Миковым. Босс Каво Драгоне подтвердил неизменную поддержку военного сотрудничества альянса с Молдовой, "включая помощь в реформировании и модернизации Национальной армии". Гиперактивность старшего военного начальника НАТО в Кишиневе была вознаграждена 23 марта, когда Молдова заявила о готовности участвовать в "коалиции желающих" на Украине.Опасные игрыРумынский порт Констанца за время СВО стал морским аналогом польской авиабазы Жешув – отсюда западное вооружение методом каботажного плавания, мелкими партиями доставляют на Украину. Вероятная точка отправки группировки войск из "коалиции желающих" тоже здесь. Поэтому в ходе Sea Shield 2026 наверняка будет отрабатываться организация натовской логистики – на будущее, в котором вербальная решимость альянса повоевать с Россией обретет реальные очертания (если обретет).Несмотря на все преимущества географического расположения Румынии, и многолетнее наращивание там иностранных военных сил, НАТО испытывает серьезные проблемы. До полной боевой слаженности, которую перманентно отрабатывают и на учениях Sea Shield, формально единому блоку НАТО еще очень далеко. Мы наблюдаем достаточно пеструю (многонациональную) смесь разно вооруженных формирований, которые до сих пор не научились действовать согласованно и эффективно. Эти войска и силы не способны выполнять задачи по предназначению там, где по-настоящему горячо. К примеру, в Ормузском проливе и Персидском заливе, это факт.Маневры НАТО Sea Shield 2026 во многом носят формально-ритуальный характер. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Румыния находится на ступень ниже Венесуэлы – 52 место. В строю ВС Румынии – 39 тыс. действующих военнослужащих. Сопредельная Молдова – на 136 месте из 145 возможных (между Панамой и Сомали). В Молдавской армии – всего 4000 военнослужащих. Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США. Которое под благовидным предлогом позволяет приблизить ударные средства вплотную к границам противника – для внезапного "быстрого глобального удара" (в перерыве между переговорами). Даже если противник ответит, "прилетит" по странам базирования, а не по Вашингтону – мы наблюдаем это в регионе Залива.Расстояние от румынского порта Констанца до российского Севастополя – менее 400 км, морские полигоны НАТО еще ближе. На всякий случай, Россия внимательно следит за руками недобрых соседей и сценариями "высокой сложности" Sea Shield 2026: одновременными морскими и воздушными ударами, высадкой десанта в дельте Дуная, организацией противолодочных рубежей и "бесполетной зоны" в северо-западном секторе Черного моря. "Морской щит" с определенной точки зрения выглядит как Дамоклов меч – над головами участников "многодоменной" игры НАТО.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

россия

украина

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты