Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыци Пицундеи рхатә биуџьетқәа роур алшоит: аҭыԥантәи адепутат ихҳәаа
13:05
12 мин
Аиҿцәажәара
Ааԥын адгьыл ақәаарыхра аусқәа Очамчыра: иахьынӡарзыҟаҵоу еилаҳкаауеит
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
13:34
16 мин
Аиҿцәажәара
Апарламент адепутатцәа ралхразы азакәан иалагалахо аԥсахрақәа: адепутат ихҳәаа
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Пастереллез в России. Грозит ли Абхазии эта инфекция
14:33
14 мин
Радио
Конкурс "Крылья над Сухумом": мост дружбы через творчество школьников
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
18:34
13 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:05
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа арҵаҩцәа адгылара рыҭара азҵаарақәа: ашкол аиҳабы лцәажәара
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
21:34
13 мин
Посредник
Онлайн-кассы: плюсы для государства и бизнеса
21:47
12 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Аԥсны абжьгара ҟанаҵоит": асасдкылара аус знапы алаку ауааԥсыра рзы апроект
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Акәукәу аҭра ахыԥраара": РУСДРАМ аспектакль ҿыц еилҳаргоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Пицунда хочет вернуть собственный бюджет: доводы Собрания депутатов
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Кредиты, вложения, доверие: банки Абхазии наращивают активность
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Премии Искандера вручили в Москве: об обладателях и их работах
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ахәыҷтәы психиатр ҩаԥхьа Аԥсныҟа даараны дыҟоуп: лусура шеиҿкаахо атәы шәҳардыруеит
18:18
0 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Такие обстоятельства
"Все лампы, фонари - сюда сбежались…": куда так поэтично приглашает художница Амра Чичибая
18:33
12 мин
Актуальный комментарий
Виолетта Маан: на небольшие роли я еще готова идти в театр
18:45
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ахәыҷтәы психиатр ҩаԥхьа Аԥсныҟа даараны дыҟоуп: лусура шеиҿкаахо атәы шәҳардыруеит
21:18
0 мин
Аиҿцәажәара
Ақыҭа арҵаҩы ихаҿсахьеи аусура игәы азҭаҵареи: аҵараҟәша аиҳабы ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Такие обстоятельства
"Все лампы, фонари - сюда сбежались…": куда так поэтично приглашает художница Амра Чичибая
21:33
12 мин
Актуальный комментарий
Виолетта Маан: на небольшие роли я еще готова идти в театр
21:45
14 мин
Маневры НАТО Sea Shield 2026 угрожают Молдове и всему Причерноморью
Sputnik Абхазия. "Сложные сценарии" натовских маневров Sea Shield 2026 – в непосредственной близости от зоны боевых действий на Украине – подобны ведру бензина на пожаре. 26.03.2026
мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты
мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты

"Сложные сценарии" натовских маневров Sea Shield 2026 – в непосредственной близости от зоны боевых действий на Украине – подобны ведру бензина на пожаре.
Эти "игры со щитом" деструктивны и безрассудны. Руины украинской государственности никого на Западе ничему не научили, пишет военный обозреватель Александр Хроленко на своем канале в MAX.
Учения Sea Shield 2026 проходят на территории и в акваториях Румынии 23 марта – 3 апреля с участием 2500 военнослужащих из 13 стран НАТО. Задействованы 48 боевых кораблей, 12 самолетов и вертолетов, 10 БПЛА, 64 бронемашины. Крупномасштабными эти маневры не назовешь. И все же, многонациональная группировка войск отрабатывает действия в речной, морской, подводной, наземной и воздушной средах.
Декларированные цели – "повышение уровня взаимодействия союзников" и "поддержание стабильности в Черноморском регионе". Кроме того, в Минобороны Румынии отметили: "Сценарии учений направлены на защиту критически важной инфраструктуры, обеспечение безопасности морских путей, противодействие асимметричным угрозам и урегулирование кризисных ситуаций". На "поле боя" представлены преимущественно румынские войска – 1500 "штыков".
Немногочисленные подразделения из Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Португалии, США, Турции, Франции – отрабатывают алгоритмы боевого взаимодействия в арьергарде. Причерноморская суета американских рейнджеров в непосредственной близости от российской зоны СВО выглядит особенно странно – с учетом реальных проблем Пентагона на Ближнем Востоке.
Десятилетний "сериал" Sea Shield в Черном море – подтверждает неизменность стратегического курса США и НАТО на конфронтацию с Россией (расширение на восток). Румыния – удобный "аэродром подскока", один из перспективных плацдармов на случай войны со многими странами, которые находятся восточнее. Так, на фоне операции США в Иране румынский парламент 11 марта "подставил плечо", одобрил размещение в стране дополнительных войсковых частей и ударной авиации Пентагона.
Этим же объясняется особое внимание к сопредельной и конституционно нейтральной Молдове. Накануне учений Sea Shield 2026 председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне посетил Кишинев, где провел встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Александром Мунтяну, министром обороны Анатолием Носатым и командующим Национальной армии Виталием Миковым.
Босс Каво Драгоне подтвердил неизменную поддержку военного сотрудничества альянса с Молдовой, "включая помощь в реформировании и модернизации Национальной армии". Гиперактивность старшего военного начальника НАТО в Кишиневе была вознаграждена 23 марта, когда Молдова заявила о готовности участвовать в "коалиции желающих" на Украине.

Опасные игры

Румынский порт Констанца за время СВО стал морским аналогом польской авиабазы Жешув – отсюда западное вооружение методом каботажного плавания, мелкими партиями доставляют на Украину. Вероятная точка отправки группировки войск из "коалиции желающих" тоже здесь. Поэтому в ходе Sea Shield 2026 наверняка будет отрабатываться организация натовской логистики – на будущее, в котором вербальная решимость альянса повоевать с Россией обретет реальные очертания (если обретет).
Несмотря на все преимущества географического расположения Румынии, и многолетнее наращивание там иностранных военных сил, НАТО испытывает серьезные проблемы. До полной боевой слаженности, которую перманентно отрабатывают и на учениях Sea Shield, формально единому блоку НАТО еще очень далеко.
Мы наблюдаем достаточно пеструю (многонациональную) смесь разно вооруженных формирований, которые до сих пор не научились действовать согласованно и эффективно. Эти войска и силы не способны выполнять задачи по предназначению там, где по-настоящему горячо. К примеру, в Ормузском проливе и Персидском заливе, это факт.
Маневры НАТО Sea Shield 2026 во многом носят формально-ритуальный характер. В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Румыния находится на ступень ниже Венесуэлы – 52 место. В строю ВС Румынии – 39 тыс. действующих военнослужащих. Сопредельная Молдова – на 136 месте из 145 возможных (между Панамой и Сомали). В Молдавской армии – всего 4000 военнослужащих.
Вероятно, серьезных игроков блока НАТО интересуют не столько опереточные войска восточноевропейских аборигенов, сколько передовое базирование Армии США. Которое под благовидным предлогом позволяет приблизить ударные средства вплотную к границам противника – для внезапного "быстрого глобального удара" (в перерыве между переговорами). Даже если противник ответит, "прилетит" по странам базирования, а не по Вашингтону – мы наблюдаем это в регионе Залива.
Расстояние от румынского порта Констанца до российского Севастополя – менее 400 км, морские полигоны НАТО еще ближе. На всякий случай, Россия внимательно следит за руками недобрых соседей и сценариями "высокой сложности" Sea Shield 2026: одновременными морскими и воздушными ударами, высадкой десанта в дельте Дуная, организацией противолодочных рубежей и "бесполетной зоны" в северо-западном секторе Черного моря. "Морской щит" с определенной точки зрения выглядит как Дамоклов меч – над головами участников "многодоменной" игры НАТО.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
