СВО: рост выпуска БПЛА на Западе – стратегическая угроза России

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Даӷьсҭан азы ацхыраара, амҩақәа, арахә рызҵаара: Очамчыра ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аррамаҵура азыҟаҵара иадҳәалоу амаҭәар аолимпиадаҿы: Аҵара аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:16
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Атуристцәа рхыԥхьаӡара аизырҳаразы алшарақәа: "Акурорт Пицунда" аменеџьер игәаанагара
13:34
12 мин
Аиҿцәажәара
Аҭыԥантәи апатырџьан аџьармыкьаҿы ианыҟало: анаплакы аиҳабы ицәажәара
13:46
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Партнерство с Абхазией: Российский институт развития интернета готов поддержать проекты
14:05
12 мин
Посредник
Ремонт дорог в Абхазии за счет средств России: интервью с главой УКС
14:17
11 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Контейнерный терминал в Очамчыре: готовность к полноценному транзитному сообщению
14:33
21 мин
Интервью
Креативная экономика в Абхазии: приоритетные направления
14:55
4 мин
On air
14:55
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал амш шазгәаҭахо: ақалақь акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Даӷьсҭан азы ацхыраара, амҩақәа, арахә рызҵаара: Очамчыра ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:18
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
Бронирование Абхазии: интервью президента Ассоциации туроператоров России
18:34
5 мин
Интервью
Премьер-министр Башкортостана об экономическом форуме в Абхазии: получился успешным
18:40
8 мин
Посредник
Ремонт дорог в Абхазии за счет средств России: интервью с главой УКС
18:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал амш шазгәаҭахо: ақалақь акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Даӷьсҭан азы ацхыраара, амҩақәа, арахә рызҵаара: Очамчыра ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:18
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
Бронирование Абхазии: интервью президента Ассоциации туроператоров России
21:34
5 мин
Интервью
Премьер-министр Башкортостана об экономическом форуме в Абхазии: получился успешным
21:40
8 мин
Посредник
Ремонт дорог в Абхазии за счет средств России: интервью с главой УКС
21:48
12 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
1 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал амш. Араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы ақалақь ажәытә-аҿатә далацәажәеит
13:03
23 мин
Аиҿцәажәара
Тҟәарчал амш шазгәаҭахо: ақалақь акультура аҟәша аиҳабы лцәажәара
13:26
3 мин
On air
13:26
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Зысасгәашә аарту Аԥсны" аицлабраҿы аиааира згаз апроектқәа руак: анапхгаҩы лцәажәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Чачхадыл аԥсуа ҩнаҭқәа рҿы ишазнеиуа: аԥшәмаԥҳәыс лцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гагрский район: службы защиты детей, бюджет и ЖКХ
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Домашнее насилие в Абхазии: как развязывает руки беззаконие?
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал амш. Араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы ақалақь ажәытә-аҿатә далацәажәеит
18:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Чачхадыл аԥсуа ҩнаҭқәа рҿы ишазнеиуа: аԥшәмаԥҳәыс лцәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Преступление и наказание: что говорит закон против домашнего насилия?
18:34
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Тҟәарчал амш. Араион абыргцәа рхеилак ахантәаҩы ақалақь ажәытә-аҿатә далацәажәеит
21:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Чачхадыл аԥсуа ҩнаҭқәа рҿы ишазнеиуа: аԥшәмаԥҳәыс лцәажәара
21:17
12 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260409/svo-rost-vypuska-bpla-na-zapade--strategicheskaya-ugroza-rossii-1062296976.html
СВО: рост выпуска БПЛА на Западе – стратегическая угроза России
СВО: рост выпуска БПЛА на Западе – стратегическая угроза России
Sputnik Абхазия
Заметный рост производства ударных БПЛА самолетного типа в европейских странах НАТО позволяет украинской прокси-армии "догонять" Россию на поле боя в этой... 09.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-09T09:00+0300
2026-04-09T10:32+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057549028_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_1c59b85445e02149e4b522c5fd244b16.jpg
Александр Хроленко, военный обозревательДальнобойные удары дронами ВСУ по югу России и Ленинградской области требуют стратегически выверенного асимметричного подавления противника. Это ультиматум времени.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057549028_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_76ed89c12522d287daaf6c3fd8096cc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, колумнисты, аналитика, россия, сша, украина, спецоперация
мнение, колумнисты, аналитика, россия, сша, украина, спецоперация

СВО: рост выпуска БПЛА на Западе – стратегическая угроза России

09:00 09.04.2026 (обновлено: 10:32 09.04.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГруппа противодействия БПЛА спецназа "Ахмат" МО РФ
Группа противодействия БПЛА спецназа Ахмат МО РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Все материалы
Заметный рост производства ударных БПЛА самолетного типа в европейских странах НАТО позволяет украинской прокси-армии "догонять" Россию на поле боя в этой сфере. И все же, война – не беспилотное спортивное соревнование.
Александр Хроленко, военный обозреватель
Дальнобойные удары дронами ВСУ по югу России и Ленинградской области требуют стратегически выверенного асимметричного подавления противника. Это ультиматум времени.
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении за сутки 6 апреля в разных регионах страны 693 беспилотников ВСУ самолетного типа. Много. За март российские средства ПВО сбили (подавили) 11211 дальних БПЛА противника. Статистика февраля не дотягивает и до 6000 украинских дронов. Цифры отражают значительный рост производства беспилотников в странах НАТО, где за четыре года войны появились десятки "украинских" предприятий.
Исконно украинский ВПК – это удобный для Запада миф. Массовое производство дронов для ВСУ организовали на своей территории Германия, Франция, Нидерланды, Дания, Польша, страны Балтии. Одна только Франция намерена до 2030 года увеличить производство БПЛА в четыре раза, на это выделено 8,5 млрд евро.
"Миротворцы" США производят для бандеровцев дроны, конструктивно схожие с российскими "Герберами". Беспилотники в зависимости от размера доставляют на Украину в собранном или разобранном виде. Поставки Запада растут от безнаказанности, поэтому не следует "соревноваться", надо уничтожать псевдо-украинские предприятия ВПК в любой точке Европы. Не говоря уже о "пиратских" базах ГУР на побережье Африки или в Персидском заливе.
Посол Японии в Москве Акира Муто сегодня был вызван в российский МИД – дипломату выразили протест из-за инвестиционного соглашения японской компании Terra Drone Corporation (штаб-квартира в Токио) с украинским разработчиком боевых дронов. Полагаю, со временем круг таких "инвесторов" станет гораздо шире, ведь слова – это просто слова.
Иран в марте убедительно доказал, что ракетные удары по военным объектам агрессивного "гегемона" и его "пассивных" региональных союзников не приводят к началу Третьей мировой. Более того, иранские ракеты смиряют американскую гордыню, разрушают израильскую стратегию, вносят смятение в ряды НАТО. Если Россия слишком гуманна для показательного уничтожения "украинских" заводов в Прибалтике, Польше, Германии, и не спешит рубить военную логистику – всякое транспортное сообщение Украины со странами НАТО, тогда надо готовиться к многолетнему соревнованию "семеро на одного". В котором мы победим, и все же многое потеряем.
Москва должна ответить

Даже после "спецпредупреждения" МИД РФ прибалтийским странам альянса, по Усть-Луге и Новороссийску "прилетает" слишком много. На Балтике и на Черном море "духом Анкориджа" не пахнет. Евросоюз тайно планирует организовать собственное производство ядерного оружия – для войны с Россией.
Перед лицом Истории Москва должна ответить "многоголовому" противнику – оперативно, жестко, асимметрично. Для коренного перелома в СВО, прежде всего, требуется уничтожение военного производства натовских прокси (бандеровцев), "отключение" логистики и связи (Starlink). Только после этого целесообразны переговоры – об условиях капитуляции ВСУ. Украинские СМИ сообщили о подготовке Киева к удару "Орешника". Жаль, что остальные европейские столицы пока не ощутили неотвратимости возмездия за вред, который ежедневно наносят России.
География военного конфликта постепенно размывается, классический ТВД трансформируется в глобальное (маниакальное) противостояние. После подрыва российского газовоза у берегов Ливии исконно украинским морским дроном Sea Baby агентство Associated Press констатировало: "Расширение конфликта за пределами Украины – ударами по инфраструктуре и логистике – показатель растущей интернационализации". Формируется новая система боевых действий, "сетевая модель" за пределами формальных границ, и вне линии фронта. Стоит ли ждать перехода этой "болезни" в хроническую форму? Если раньше или позже нам придется категорически успокоить Европу, то лучше сделать это сейчас, пока США завязли в войне на Ближнем Востоке. И не скоро выйдут оттуда.
Пока Европе еще не хватает реактивных двигателей для глобального расширения производства "украинских" дронов, надо удержать стратегическую инициативу – на всех фронтах и в глубоком оперативном тылу противника. Некоторые аналитики предлагают начать "аннигиляцию" коллективного агрессора с польской авиабазы Жешув. Здесь возможны варианты, которые виднее Генштабу ВС России. Главное – начать. С международными террористами – под флагом НАТО, ИГ или Бандеры – разговаривать нужно только через прицел. Их необходимо уничтожать. Нерешенные проблемы, в том числе беспилотные, всегда проецируются в будущее.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX – и в Telegram .
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0