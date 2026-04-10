Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11, 12 и 13 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11, 12 и 13 апреля

10.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-10T18:30+0300

2026-04-10T18:30+0300

2026-04-10T18:30+0300

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 11, 12 и 13 апреля, в Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Будет облачно с прояснениями, временами осадки разной интенсивности, гроза, туман. В горах – снег.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам:

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии