https://sputnik-abkhazia.ru/20260410/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-11-12-i-13-aprelya-1062333544.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 11, 12 и 13 апреля
Sputnik Абхазия
Погода черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля повышенного давления. 10.04.2026
2026-04-10T18:30+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061970648_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cfa2719d902dc3a44866624d3a984352.jpg
СУХУМ, 10 апр – Sputnik. В выходные и праздничные дни, 11, 12 и 13 апреля, в Абхазии сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Будет облачно с прояснениями, временами осадки разной интенсивности, гроза, туман. В горах – снег.Атмосферное давление повышенное. Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +12°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–3 балла. Относительная влажность воздуха – 70–90%. Прогноз погоды по городам:
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/03/1e/1061970648_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_cd6ae0fae0c29f053f345f749f0e908b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Сухум – температура воздуха ночью +6°С, днем +11°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +12°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +12°С.
Гудаута – ночью +6°С, днем +11°С.
Новый Афон – ночью +7°С, днем +12°С.
Очамчыра – ночью +7°С, днем +10°С.
Гал – ночью +6°С, днем +10°С.
Ткуарчал – ночью +5°С, днем +8°С.