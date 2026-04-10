https://sputnik-abkhazia.ru/20260410/svo-nastuplenie-rossiyskoy-armii-nikto-ne-otmenyal-1062334885.html

СВО: наступление российской армии никто не отменял

Sputnik Абхазия

Российские войска наступают на Славянско-Краматорском направлении, заняли новые территории Сумской области, продвигаются в Харьковской, наносят эффективные... 10.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-10T18:00+0300

2026-04-10T18:00+0300

2026-04-10T18:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/09/0f/1057552977_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_ea964e401b665f6d98e53d07bf10295a.jpg

Российские войска наступают на Славянско-Краматорском направлении, заняли новые территории Сумской области, продвигаются в Харьковской, наносят эффективные удары по объектам ВПК, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Группировки российских войск "Центр" и "Юг" ведут тяжелые бои по охвату Славянско-Краматорской агломерации в Донбассе. С востока продвинулись на участке фронта Никифоровка – Миньковка в 15 километрах от Славянска. Северо-восточнее наступательными действиями группировка "Запад" практически блокировала логистику ВСУ в районе Красного Лимана. Освобождение села Старый Караван поможет продвинуться по левому берегу Северского Донца, и заставит противника снабжать свои подразделения тяжелыми дронами или наводить понтонные переправы, уязвимые под огнем российской артиллерии.В Сумской области российские войска, срезая Бачевский выступ, взяли под контроль новые территории. Штурмовые группы "северян" в Шосткинском районе продолжают зачистку лесных массивов, уничтожая бандеровцев и колумбийских наемников. Подразделения спецназа "Ахмат" и группировки войск "Север" средствами БПЛА уничтожили колонну техники, которую ВСУ пытались завести в Сумскую область для усиления позиций.В Харьковской области ВС России сегодня уничтожили станцию связи и склад ВСУ. Под Волчанском из-за массовых боевых потерь ВСУ специалистов тыла спешно переводят в пехоту. Противник оборудует новую сеть оборонительных укреплений на линии Гонтаровка – Кирилловка – Великий Бурлук.На Херсонском направлении российская авиация активно применяет по объектам ВСУ авиабомбы крупного калибра с УМПК (управляемыми модулями планирования и коррекции). Невероятно эффективные ФАБ-3000 прилетели 7 апреля по Херсонскому машиностроительному заводу, где противник разместил боеприпасы и технику. В этот же день авиаударом выведен из строя очень важный для логистики ВСУ мост, соединявший островной микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района города Херсон. Крылатые ФАБ-3000 также уничтожили штаб 34-й бригады морской пехоты противника в промзоне. По информации херсонского губернатора Владимир Сальдо, саперные подразделения ВСУ спешно минируют береговую линию города Херсона, считая ее уязвимой для российского десанта.Необратимое поражение ВСУОперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России за минувшие сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников – в 143 районах.Очень точно прилетело по судну с натовскими дронами для ВСУ – в порту Измаила. В Одесской области также выведена из строя электроподстанция, от которой зависит портовая логистика противника. В зоне поражения оказались заводы по сборке "украинских" крылатых ракет. За сутки 8 апреля украинская армия безвозвратно потеряла 1110 солдат и офицеров.Российский министр обороны Андрей Белоусов 9 апреля проинспектировал группировку войск "Центр", проверил ход выполнения боевых задач соединениями и частями. Принял доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии фронта в зонах ответственности группировки. При этом были особо отмечены высокие результаты войск беспилотных систем группировки.На Западе свой взгляд на украинский ТВД. Американская газета The New York Times признает: "Россия обладает преимуществом в численности солдат и материально-техническом обеспечении", однако считает "ключевым оружием" наступления ВС РФ лиственные деревья. Чем больше "пророссийской" зеленой листвы, тем меньше остается украинской беспилотной обороноспособности. Разумеется, зимой бандеровцам мешает мороз, а осенью – распутица. Вместе с тем The New York Times констатировала: "Война далека от завершения". Прогноз агентства Bloomberg: на дипломатическое урегулирование надежды мало, и впереди еще два года войны.В зоне СВО российское наступление необратимо, на него не повлияет даже ядерная война на Ближнем Востоке. И даже по данным украинского паблика Deep State, в марте Вооруженные силы РФ взяли под контроль 160 кв. км территории – на 27 процентов больше, чем в феврале. Российский ресурс Lostarmour в марте насчитал 229 кв. км освобожденной территории. По информации Министерства обороны РФ, ежемесячно российская армия освобождает около 500 кв. км. Наступающая украинская армия существует только в больном воображении Зеленского. Неслучайно итальянское издание L'AntiDiplomatico пророчит скорый вывоз бандеровского "вождя" за границу агентами ЦРУ, чтобы не путался под ногами серьезных политиков.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX– и в Telegram.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

