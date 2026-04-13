Конкурентный маршрут: какие перспективы у транзитного пути через Абхазию
Транзитный путь через Абхазию может составить конкуренцию маршруту Баку-Тбилиси-Карс, рассказал в эфире радио Sputnik замгендиректора компании... 13.04.2026, Sputnik Абхазия
Конкурентный маршрут: какие перспективы у транзитного пути через Абхазию

09:00 13.04.2026 (обновлено: 21:48 13.04.2026)
© Sputnik Томас Тхайцук
Транзитный путь через Абхазию может составить конкуренцию маршруту Баку-Тбилиси-Карс, рассказал в эфире радио Sputnik замгендиректора компании "Трансэкосистема" Октай Хазириши.

По его словам, контейнерный терминал в Очамчыре выходит на проектные мощности – около 8-10 тысяч контейнеров в год.

"Мы в определенной степени являемся альтернативой и конкурируем с этим маршрутом (Баку-Тбилиси-Карс – прим.). И опять же мы выходим, пытаемся выйти на проектные мощности в этом году. Конечно, мы будем конкурентоспособны, и, соответственно, часть грузопотока будет перенаправлена на нас", – пояснил он.

Работа контейнерного терминала в Очамчыре позволяет увеличить и доходы в бюджет страны за счет взимаемых налогов. По словам Хазириши, абхазская сторона в данном случае будет предоставлять комплексную услугу – железная дорога, морское пароходство и сам контейнерный терминал в Очамчыре. Для всех участников логистического маршрута – это дополнительные доходы, а для государства – налоговые поступления.
