Наука, культура и развлечения: Чкадуа и Агрба рассказали о развитии "Сухумской крепости"

Заповедник "Сухумская крепость" был учрежден восемь лет назад, а музей на его территории был открыт в конце июля 2025 года. 13.04.2026, Sputnik Абхазия

О том, как и для чего создавался заповедник "Сухумская крепость", какие перед ним стоят цели и задачи, как планируют развивать этот объект и какими методами намерены выйти на самообеспечении, для чего планируют открыть фонд заповедника и как отметят год со дня начала полноценной работы, в интервью радио Sputnik рассказали бренд-стратег и дизайнер заповедника Лука Чкадуа и руководитель проекта Сабина Агрба.Заповедник "Сухумская крепость" будет представлять собой не только научный, но также культурный и развлекательный объект.По словам Луки Чкадуа и Сабины Агрба, на его территории будут проводиться различные виды культурных мероприятий, в том числе выставки, лектории, фестивали, мастер-классы по стрельбе из лука, кинопоказы.При этом основной задачей остается научная деятельность. Археологи продолжат проводить раскопки и проливать свет на скрытые под землей тайны истории Абхазии.Музей под открытым небом "Сухумская крепость" открылся в столице Абхазии 30 июля 2025 года.Береговое укрепление Сухумской крепости построили во II веке нашей эры, в разные эпохи им владели римляне, генуэзцы, турки-османы.В XVIII веке абхазский князь Келешбей Шервашидзе-Чачба перенес в крепость свою резиденцию, а в 1810 году крепость заняли русские войска.

