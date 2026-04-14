Противостояние гармонии и прагматичности

В этом мире у человека в процессе жизнедеятельности и развития появляется множество различных увлечений, привязанностей. 14.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-14T18:35+0300

В этом мире у человека в процессе жизнедеятельности и развития появляется множество различных увлечений, привязанностей. Тут главное, чтобы это не сопровождалось аномальным поведением, не трансформировалось в стойкую негативную зависимость, оставалось в рамках разумного и приличия.Алексей Ломия, SputnikЕсли вдруг кто-то по каким-то причинам установит за мной видеонаблюдение, подумает, что со мной явно что-то произошло. Ну а как понять, что я по пять-шесть раз на дню выхожу в сад, долго и внимательно изучаю фруктовые деревья? И особенно те, на которых появилось множество белых цветочков. Таких у меня немало, это и слива, и черешня, и груша, и яблони, и вишня. Но что же за неведомое увлечение у меня? Может, это что-то вроде "флауэрфилии", если на иностранный лад? На самом деле, все намного проще и прозаичнее. Когда ты своими собственными усилиями вырастил деревья, пройдя через многочисленные ошибки, связанные с неопытностью и дилетантством в этой области, и когда наконец у тебя получилось дождаться момента, когда фруктовые деревья начинают плодоносить, как-то особенно не хочется потерять урожай. А это может произойти из-за одного очень нехорошего насекомого, которого именуют оленкой мохнатой. Это небольшой, с виду безобидный, неповоротливый, жучок, который очень любит белые цветочки фруктовых деревьев. У оленки неуемный аппетит. И если с ней не бороться, то она за два-три выгрызет дня всю плодносную часть цветков. И не жди летом сладких, сочных и ароматных и, что очень важно, собственных яблок, груш, слив и черешни. Чтобы бороться с оленкой, я расставляю в саду множество синих тазиков с водой. Оленки имеют аномальное пристрастие к таким ловушкам, с удовольствием туда запрыгивают и в итоге тонут. Либо надо просто физически их отлавливать. Вот я и наблюдаю за цветками. Чтобы найти вредителей и уничтожить. Уверен, что какой-нибудь циничный и опытный садовод усмехнется и скажет, что мне просто делать нечего. Посоветует купить в ближайшем магазине какие-нибудь химические препараты и обработать сад. Но есть два момента, которые меня сдерживают. Во-первых, хочется самому кушать и угощать близких именно экологически чистыми продуктами, как сейчас модно говорить. И во-вторых, что самое важное – не хочется навредить пчелкам. На мой взгляд, это самое полезное в мире существо. Маститые ученые уже давно доказали, что исчезновение пчел неминуемо приведет человечество к голоду и вымиранию через каких-нибудь 30-40 лет. Представляете, это трудолюбивое, жужжащее насекомое по нескольку десятков километров в день облетает окрестности своего жилья, собирая нектар с цветочков и оплодотворяя их. Как все гармонично и продуманно в природе. Пчела обеспечивает себе пропитание на зиму, а нам дает возможность наслаждаться дарами природы. И самое страшное и опасное для существования пчел существо – это именно человек. Своей неуемной погоней за сверхурожаем, неспособностью возделывать землю, не нанося вред окружающей среде, человек может полностью уничтожить популяцию пчел, и как следствие – обречь самого себя на голод.Вышеописанное как маленький пример соперничества между прагматиками, циниками, максималистами с одной стороны и переживающими за гармонию в природе – с другой. И вот тут у меня возникает вполне философский вопрос. Почему Создатель все так придумал, что в природе, в которой все так правильно и последовательно, когда всем существам распределены роли, идет постоянная борьба между вредом и пользой, между черным и белым, между гармонией и циничностью. Список можно продолжать до бесконечности, но выводы надо делать уже сейчас. Может, если все вокруг было бы слишком комфортно, человек не развивался бы, не эволюционировал, не осваивал бы различные науки. И если именно человеку даровано занимать высший пьедестал в этом мире разумных существ, то и ответственность у человека должна быть на самом высоком уровне. Не просто за себя, за своих родных и близких, но и за всю окружающую среду. Можешь строить, созидать, обрабатывать, облагораживать – делай это. Но всегда учитывай, что вокруг много существ, которые порой полностью зависимы от тебя. Тут важно в погоне за сверхдоходами не переусердствовать до такой степени, что будет нанесен непоправимый ущерб природе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260331/uchimsya-nachinat-den-s-pozitiva-1061999186.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251219/1059874624.html

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

