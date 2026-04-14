Противостояние гармонии и прагматичности

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашәахьа ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро понедельника на Sputnik
08:30
32 мин
Ашәахьа ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро понедельника на Sputnik
13:30
32 мин
Ахәылбыҽха радио Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Вечер понедельника на Sputnik
18:30
31 мин
Ахәылбыҽха радио Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Вечер понедельника на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
32 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анимациатә проект "Аԥсны аҭоурых": аҷыдарақәа ртәы ҳалацәажәоит
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Алик Дауҭиа игәалашәара аҳаҭыраз: Аҿар ртеатр аиҳабы ицәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа КВН аиҭаира: амҩақәҵаҩцәа иреиуоу иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Авторские туры в Абхазии: особенности и востребованность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Взаимный интерес
“Абхазский социологический ежегодник": о чем работа АГУ и МГУ
14:33
18 мин
Интервью
Погода в Абхазии во второй половине апреля: прогноз синоптика
14:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҩнаҭаҿы ақәымчра аҿагыларазы азакәан: адепутат ихҳәаа
18:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анимациатә проект "Аԥсны аҭоурых": аҷыдарақәа ртәы ҳалацәажәоит
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Помощь Дагестану в трудное время. Разговор с волонтером из Абхазии
18:34
13 мин
Турбаза
Авторские туры в Абхазии: особенности и востребованность
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҩнаҭаҿы ақәымчра аҿагыларазы азакәан: адепутат ихҳәаа
21:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анимациатә проект "Аԥсны аҭоурых": аҷыдарақәа ртәы ҳалацәажәоит
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Помощь Дагестану в трудное время. Разговор с волонтером из Абхазии
21:34
13 мин
Турбаза
Авторские туры в Абхазии: особенности и востребованность
21:47
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260414/protivostoyanie-garmonii-i-pragmatichnosti-1062376250.html
Противостояние гармонии и прагматичности
Sputnik Абхазия
2026-04-14T18:35+0300
2026-04-14T18:35+0300
в абхазии
мнение
авторы
колумнисты
природа
экология
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/0e/1062385635_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_324abfe4c134b3b1507f40497030bbcd.jpg
В этом мире у человека в процессе жизнедеятельности и развития появляется множество различных увлечений, привязанностей. Тут главное, чтобы это не сопровождалось аномальным поведением, не трансформировалось в стойкую негативную зависимость, оставалось в рамках разумного и приличия.Алексей Ломия, SputnikЕсли вдруг кто-то по каким-то причинам установит за мной видеонаблюдение, подумает, что со мной явно что-то произошло. Ну а как понять, что я по пять-шесть раз на дню выхожу в сад, долго и внимательно изучаю фруктовые деревья? И особенно те, на которых появилось множество белых цветочков. Таких у меня немало, это и слива, и черешня, и груша, и яблони, и вишня. Но что же за неведомое увлечение у меня? Может, это что-то вроде "флауэрфилии", если на иностранный лад? На самом деле, все намного проще и прозаичнее. Когда ты своими собственными усилиями вырастил деревья, пройдя через многочисленные ошибки, связанные с неопытностью и дилетантством в этой области, и когда наконец у тебя получилось дождаться момента, когда фруктовые деревья начинают плодоносить, как-то особенно не хочется потерять урожай. А это может произойти из-за одного очень нехорошего насекомого, которого именуют оленкой мохнатой. Это небольшой, с виду безобидный, неповоротливый, жучок, который очень любит белые цветочки фруктовых деревьев. У оленки неуемный аппетит. И если с ней не бороться, то она за два-три выгрызет дня всю плодносную часть цветков. И не жди летом сладких, сочных и ароматных и, что очень важно, собственных яблок, груш, слив и черешни. Чтобы бороться с оленкой, я расставляю в саду множество синих тазиков с водой. Оленки имеют аномальное пристрастие к таким ловушкам, с удовольствием туда запрыгивают и в итоге тонут. Либо надо просто физически их отлавливать. Вот я и наблюдаю за цветками. Чтобы найти вредителей и уничтожить. Уверен, что какой-нибудь циничный и опытный садовод усмехнется и скажет, что мне просто делать нечего. Посоветует купить в ближайшем магазине какие-нибудь химические препараты и обработать сад. Но есть два момента, которые меня сдерживают. Во-первых, хочется самому кушать и угощать близких именно экологически чистыми продуктами, как сейчас модно говорить. И во-вторых, что самое важное – не хочется навредить пчелкам. На мой взгляд, это самое полезное в мире существо. Маститые ученые уже давно доказали, что исчезновение пчел неминуемо приведет человечество к голоду и вымиранию через каких-нибудь 30-40 лет. Представляете, это трудолюбивое, жужжащее насекомое по нескольку десятков километров в день облетает окрестности своего жилья, собирая нектар с цветочков и оплодотворяя их. Как все гармонично и продуманно в природе. Пчела обеспечивает себе пропитание на зиму, а нам дает возможность наслаждаться дарами природы. И самое страшное и опасное для существования пчел существо – это именно человек. Своей неуемной погоней за сверхурожаем, неспособностью возделывать землю, не нанося вред окружающей среде, человек может полностью уничтожить популяцию пчел, и как следствие – обречь самого себя на голод.Вышеописанное как маленький пример соперничества между прагматиками, циниками, максималистами с одной стороны и переживающими за гармонию в природе – с другой. И вот тут у меня возникает вполне философский вопрос. Почему Создатель все так придумал, что в природе, в которой все так правильно и последовательно, когда всем существам распределены роли, идет постоянная борьба между вредом и пользой, между черным и белым, между гармонией и циничностью. Список можно продолжать до бесконечности, но выводы надо делать уже сейчас. Может, если все вокруг было бы слишком комфортно, человек не развивался бы, не эволюционировал, не осваивал бы различные науки. И если именно человеку даровано занимать высший пьедестал в этом мире разумных существ, то и ответственность у человека должна быть на самом высоком уровне. Не просто за себя, за своих родных и близких, но и за всю окружающую среду. Можешь строить, созидать, обрабатывать, облагораживать – делай это. Но всегда учитывай, что вокруг много существ, которые порой полностью зависимы от тебя. Тут важно в погоне за сверхдоходами не переусердствовать до такой степени, что будет нанесен непоправимый ущерб природе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/04/0e/1062385635_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_cdbf5b46eee91e5539a9cd11435a6673.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Foto / Алексей ЛомияСад Алексея Ломия
Сад Алексея Ломия - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2026
© Foto / Алексей Ломия
Подписаться
Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
Все материалы
Алексей Ломия, Sputnik
© Foto / Алексей Ломия

Сад Алексея Ломия

Сад Алексея Ломия - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / Алексей Ломия

Сад Алексея Ломия

© Foto / Алексей Ломия

"Ловушка" для оленки

&quot;Ловушка&quot; для оленки - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / Алексей Ломия

"Ловушка" для оленки

1/2
© Foto / Алексей Ломия

Сад Алексея Ломия

2/2
© Foto / Алексей Ломия

"Ловушка" для оленки

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0