Учимся начинать день с позитива

Алексей Ломия, Sputnik 31.03.2026, Sputnik Абхазия

2026-03-31T17:33+0300

Алексей Ломия, SputnikНынче в сети развелось очень много советчиков. Причем во всех областях. Начиная с самого банального рецепта приготовления ароматных шашлыков до сложнейших манипуляций на финансовых рынках. Каюсь, поначалу и я "заразился" бесконечными просмотрами, "познанием истины" по-новому. Потом спохватился и ввел жесткую дисциплину и цензуру – либо пролистывать бегло, либо игнорировать через раз, либо совсем кардинально – блокировать особо надоедливых. Но благодаря неведомым нам современным технологиям, эти назойливые ролики все равно умудряются проскочить на твою ленту. Какая-то бесконечная война.Но вынужден признать, что придется последовать совету одного из таких особо "переживающих за мое здоровье" и изменить распорядок дня. Рецепт правильного начала дня – категорический отказ от всех видов гаджетов. И вы знаете, тут не поспоришь. Стоит открыть планшет или телефон, как на тебя нескончаемым потоком сваливаются новости как из Абхазии, так и со всего мира. Казалось бы, что тут такого, пролистай, ознакомься и живи себе дальше, наслаждайся.Но как тут быть, когда ты читаешь, смотришь и видишь, что творится вокруг. Вот просто взять сегодняшнюю повестку. Внутри Абхазии кипят политические страсти. Выборы в Парламент вроде как в будущем году, но конкуренция уже развернулась в полную силу. Уже идет битва за электорат. Сколько, оказывается, у нас переживающих за будущее Абхазии, сколько настоящих патриотов, сколько стратегически мыслящих, достоверно знающих, как поднять экономику, как насытить бюджет, как реанимировать энергосети. Диву даешься, как их много, а мест в Парламенте всего 35. Значит, предстоящий год обещает быть насыщенным на агитационные проекты, на всевозможные обещания. Желаю избирателям разумного, хладнокровного подхода к выборам. И научиться читать между строк, не поддаваться сиюминутным эмоциям. И особенно избавиться от синдрома выбора "очень хорошего человека".Ну а вокруг нас совсем "весело". Нетаньяху, чтобы сохраниться в кресле премьер-министра, все-таки умудрился втянуть весь мир в страшную авантюру и развязал войну на Ближнем Востоке. Израиль и США решились на проведение блицкрига против Ирана. Дональд Трамп, склонный слишком верить в мощь Соединенных Штатов и их вооруженных сил, поддался на уговоры израильтян и решил показать всему миру, что он способен "сделать Америку снова великой". Как по мне, обыкновенный нарцисс, потерявший связь с реальностью, который в полный рост насладился всеми прелестями безбедной жизни и теперь решил поиграть в войнушку. Чего стоит его хамский выпад в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауди, просто дно.То, что война в Персидском заливе вызовет хаос во всем мире и необратимую рецессию в экономике планетарного масштаба, что взлетят цены на энергоносители, его не особо волнует. И даже то, что будут многочисленные жертвы среди мирного населения Ирана никак его не беспокоит. Чего стоит его ответ на вопрос журналистов о том, кто понесет ответственность за гибель более полутора сотен невинных иранских школьниц. Не особо утруждая себя в логике и объяснениях, Трамп свалил все на Иран. Мол, это сами иранцы ударили американской ракетой "Томагавк" по ошибке, ведь они часто промахиваются. Никакого сожаления по поводу такого страшного преступления против маленьких деток. Главное для Трампа, что "он всех победил" или якобы остановил очередную войну. И ведь некому охладить его пыл. Разве что стойкость народа Ирана подействует.Лидеры Евросоюза в пароксизме подобострастия наперегонки хватают микрофоны, чтобы лишний раз похвалить американского президента. Лицемерие, двойные стандарты поглотили западных политиков. На все готовы закрыть глаза, на любые трамповские "шалости" и капризы, лишь бы он не оставил их один на один в своей прокси-войне против России на Украине.Зеленский вовсе выжил из ума, теперь он перешел от простого попрошайничества денег и боеприпасов, к совсем запредельному. Он требует гарантий безопасности и видит их только в том, что Украине передадут ядерное оружие.Но когда я увидел репортаж, где новоиспеченная премьер-министр Японии Санаэ Такаити возлагает венок к могиле американского пилота Чарльза Суини, командовавшего экипажем бомбардировщика, сбросившего ядерную бомбу на Нагасаки, я готов был заорать и попросить остановить планету, чтобы сойти с нее. Это что?! Это как?! Что происходит с этой японкой?! Не могу поверить, что она не знает, что только в первые мгновения от взрыва той бомбы тогда, в августе 1945 года, заживо сгорели около сотни тысяч ее соотечественников. Это какой-то новый синдром?Подводя итоги, точно могу сказать, что совет одного из блогеров мне по душе. С утра все гаджеты долой! Никакого негатива! Правильнее выйти на прогулку, потрепать свою собачку и покопаться в огороде. Лучшее начало дня, и это гарантирует позитив, заряжает на благие поступки!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260224/defitsit-obscheniya--glavnoe-zlo-1061259095.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260331/schet-na-nedeli-tramp-gotovit-massovoe-ubiystvo-amerikantsev-1061990199.html

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

