Двусторонняя блокада Ормузского пролива – двойной удар по самомнению США

Двусторонняя блокада Ормузского пролива – двойной удар по самомнению США

После провала военной операции США "Эпическая ярость" и мирных переговоров в Исламабаде американский президент Дональд Трамп объявил военно-морскую блокаду... 15.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-15T09:00+0300

2026-04-15T10:44+0300

После провала военной операции США "Эпическая ярость" и мирных переговоров в Исламабаде американский президент Дональд Трамп объявил военно-морскую блокаду Ирана, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Американцы обвинили Тегеран в "экономическом терроризме" и назвали военно-морскую блокаду "равноправным ответом", игнорируя первопричину – агрессию США против Ирана 28 февраля 2026 года. Цель нового этапа американской "ярости" – давление на Иран, сокращение денежных потоков от торговли нефтью. Военно-морская блокада является актом войны, и распространяется на все иранские порты, а также Персидский залив, Ормузский пролив, Оманский залив, северную часть Аравийского моря.ВМС США задействовали около 15 боевых кораблей, в том числе авианосец USS Abraham Lincoln, несколько эсминцев, десантные корабли – примерно в 200 километрах от иранских берегов. Основная задача группировки – останавливать танкеры всех стран с иранской нефтью. Трамп заявил о начале разминирования Ормузского пролива.Центральное командование уточнило: два ракетных эсминца вошли в пролив, чтобы "создать условия для разминирования". В реальности КСИР их не пустил. Двух эсминцев, дрейфующих вдали от иранских берегов, для контроля Ормузского пролива недостаточно.По информации CENTCOM, в ближайшие дни "к разминированию присоединятся дополнительные силы США, включая подводные беспилотники".Технологически сложную задачу разминирования пролива должны решать тральные силы, которых у американцев не много. Два из четырех тральщиков класса Avenger и один из трех кораблей класса Independence находятся близ Сингапура. Для операции в Ормузском проливе это – почти ничего. Доминирующая стратегия воздушных операций Пентагона привела к тому, что в ВМС США авианосцев стало больше, чем тральщиков – опасный перекос.Между тем, морские мины Ирана по боевой эффективности не уступают ракетам КСИР. Некоторые мины оснащены торпедным двигателем и могут самостоятельно выходить от берега в точку боевого дежурства.Задача разминирования Ормузского пролива американскими тральщиками практически невыполнима. Продолжительность военно-морской блокады объективно ограничена ресурсами группировки ВМС США. И все же мировая экономика в опасности.Над Тегераном – Ми-28 и Су-35Дональд Трамп заявил, что ожидает помощи от "многих" стран в связи с блокадой, которую сравнил с остановкой движения танкеров у берегов Венесуэлы в начале 2026 года: "Операция будет похожа, но пройдет на более высоком уровне".Здесь важно уточнить: в Иране нет того количества и качества предателей, которые обеспечили уровень успеха американскому спецназу в Венесуэле. Европейские страны НАТО жестко дистанцировались: "Это не наша война". Британия создает свою "навигационную коалицию" по Ирану – без США.С другой стороны, воздушное пространство над Тегераном патрулируют ударные вертолеты Ми-28 российского производства. А еще у Ирана есть истребители Су-35, способные уничтожать корабли ВМС США.Китай, как потребитель 90% иранской нефти, не признает американскую блокаду. Пекин 13 апреля официально сообщил Вашингтону, что китайские танкеры с иранской нефтью будут свободно ходить через Ормузский пролив, и любое вмешательство приведет к ответным действиям со стороны Китая. Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь заявил: "Наши корабли заходят и выходят из вод Ормузского пролива. У нас есть торговые и энергетические соглашения с Ираном. Мы будем уважать и выполнять их, и ожидаем, что другие не будут вмешиваться в наши дела".Мировая экономика также не потерпит длительного отсутствия иранской нефти. За горизонтом событий – большие потрясения и потери США.Американский сенатор-демократ Марк Уорнер заметил: "Не понимаю, как блокада пролива может каким-то образом подтолкнуть иранцев к его открытию. Я не вижу здесь никакой связи". Тупиковое развитие военной операции очевидно. А после переговоров в Исламабаде стало ясно, что иранская ядерная проблема, Ормузский пролив и репарации стран-агрессоров (включая Бахрейн, Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию) остаются непреодолимыми для США препятствиями к миру.Можно уверенно прогнозировать, что ядерную программу и Ормузский пролив Иран не отдаст никогда. Стратегические позиции Тегерана с 28 марта не изменились.Несмотря на масштабные удары США и Израиля, КСИР по-прежнему обладает значительным арсеналом, включая баллистические и противокорабельные крылатые ракеты, беспилотники-камикадзе и безэкипажные катера со взрывчаткой. Морская блокада Ирана со стороны США – это масштабная, не имеющая определенных планов и сроков военная операция, которая спровоцирует ответные действия Тегерана.Немецкая Berliner Zeitung констатировала: "Ормузский пролив – это место, где ломается мировой порядок", морская блокада США может "превратиться в мировую войну". Агентство Bloomberg согласилось: "Риск запредельный".Неистовый американский лидер Дональд Трамп по инерции обещает "еще больше разрушить Иран" и "взять все, что мы хотим". Более трезвомыслящий вице-президент США Джей Ди Вэнс уже предложил считать военную операцию против Ирана успешной и свернуть ее. При этом все союзники Вашингтона (кроме Израиля) вздохнули бы с облегчением. Американская внешняя политика и Пентагон, будто зомби, блуждают по планете без плана и цели, набрасываясь на то, что им не принадлежит, и принадлежать не может. Всему есть предел.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в MAX и в Telegram.

иран

сша

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

иран, сша, мнение, авторы, колумнисты