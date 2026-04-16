Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 17 апреля
Територия черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля повышенного давления. 16.04.2026, Sputnik Абхазия
2026-04-16T18:35+0300
СУХУМ, 16 апр – Sputnik. В пятницу, 17 апреля, днем ожидается преимущественно ясная погода, ночью облачно, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Атмосферное давление нестабильное.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.Прогноз погоды по городам и районам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +8°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +9°С, днем +20°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +19°С.
Новый Афон – ночью +9°С, днем +20°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +18°С.
Гал – ночью +6°С, днем +18°С.
Ткуарчал – ночью +4°С, днем +15°С.