Благоустройство и транспорт: Константин Тарба рассказал о развитии столицы
2026-04-17T19:34+0300
Столица Абхазии готовится к летнему туристическому сезону. О том, какие мероприятия по благоустройству проходят в Сухуме, в интервью радио Sputnik рассказал замглавы администрации Константин Тарба.
Замглавы столицы Константин Тарба рассказал, что администрация города работает в усиленном режиме в преддверии нового летнего курортного сезона.
В числе работ, которые проводят коммунальные службы Сухума, обрезка и высадка новых деревьев, а также однолетних и многолетних кустарников.
Кроме того, продолжается работа по освещению различных локаций. Уже установлено и заменено более 2,5 тысячи осветительных приборов.
В этом году в столице высажено более 280 деревьев ценных пород в рамках объявленного Года озеленения Сухума. Всего планируется высадить 500 деревьев в городе.
Что касается лечения пальм, то Константин Тарба подчеркнул, что эта работа будет проводиться интенсивнее, поскольку в последние годы количество погибающих пальм становится больше.