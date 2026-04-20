Прогноз погоды в Абхазии на вторник 21 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии во вторник будет под влиянием теплого сектора циклона с юга.
2026-04-20T19:23+0300
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Во вторник, 21 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии. Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от +4 до +9°С, днем от +13 до +18°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды значительное и умеренное, 3-2 балла. Относительная влажность воздуха – 60-90%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +8°С, днем +19°С.
Гагра – ночью +9°С, днем +18°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +17°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +17°С.
Новый Афон – ночью +9°С, днем +18°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +16°С.
Гал – ночью +6°С, днем +16°С.
Ткуарчал – ночью +4°С, днем +13°С.