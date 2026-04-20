Вылетели в трубу: Европа угодила в ловушку на миллиарды евро

В ЕС пожаловались на переплату за энергоресурсы. Из-за войны на Ближнем Востоке ситуация настолько критичная, что Брюсселю пришлось переступить через... 20.04.2026, Sputnik Абхазия

2026-04-20T15:55+0300

В ЕС пожаловались на переплату за энергоресурсы. Из-за войны на Ближнем Востоке ситуация настолько критичная, что Брюсселю пришлось переступить через "принципы" и нарушить собственные обещания. О том, на что рассчитывают европейцы, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Побежали покупатьВ марте вступил в силу поэтапный запрет импорта в ЕС российского газа. С 25 апреля вне закона СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня — трубопроводный по краткосрочным.Но после атаки на газовую инфраструктуру Катара — а это второй по объемам поставщик — импорт с Ближнего Востока резко сократился.В результате, по данным энергетической исследовательской группы Kpler, ЕС увеличил закупки с "Ямал СПГ" до пяти миллионов тонн — на 17% больше, чем годом ранее. Только в марте в Старый Свет отправили 1,8 миллиона тонн.Причем, как уточняет Financial Times, Европа забрала 69 из 71 партии, то есть 97%.По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, ЕС заплатил за это 2,88 миллиарда евро.Удар по бюджетуВ марте газ в Европе подорожал в полтора раза — до 633 долларов за тысячу кубометров."По мере ухудшения ситуации с Ормузским проливом цены на сырую нефть взлетели почти до 150 долларов за баррель. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен признала: ближневосточный кризис больно ударил по бюджету ЕС."По ее словам, за 44 дня конфликта расходы на энергоресурсы выросли на 22 миллиарда евро."Абсолютно не готовы"В ЕС, сообщает Bloomberg, хотят применить проверенные методы. Еврокомиссия "рекомендует снизить налоги на энергоносители и плату за электроэнергию для стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и смягчения последствий роста цен на нефть и газ".Вместе с тем впервые за десятилетие Брюссель призвал развивать не только "зеленую", но и атомную энергетику.Однако представителей промышленности это мало обрадовало."Электростанции работают на газе, а не на возобновляемых источниках или атомной энергии, которой Италия лишена", — отметил главный управляющий итальянской энергетической компании ENI Клаудио Дескальци.И уточнил: сейчас Европа недобирает 6,5 миллиарда кубометров газа из Катара. Планируют нарастить поставки из Конго, Нигерии, Алжира и США. Но все равно не хватит.Поэтому, по его словам, нужно приостановить запрет на российский СПН. ЕС абсолютно не готов к возмещению выпадающих 20 миллиардов кубов."Большой провал"Если в 1990-м на АЭС приходилась треть европейской электрогенерации, то сейчас — порядка 15%. Соответственно, усилились зависимость от импорта газа и уязвимость перед энергокризисами.Отказ от мирного атома был в тренде "зеленой" повестки. Компенсировать предполагали ускоренным развитием солнечной и ветряной энергетики."Антиядерные настроения" усугубились после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011-м. Позиции "зеленых" на всем континенте укрепились.Нынешний крупнейший производитель атомной энергии в ЕС — Франция, около 70% генерации. Швеция, Словакия, Чехия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Италия, Нидерланды также используют атом — в разной степени. Скажем, в Нидерландах лишь одна действующая АЭС.А Германия после "Фукусимы" закрыла сразу все.Долгий путьТеперь отказ от атома называют "стратегической ошибкой". Поздно спохватились."Многие действующие АЭС в ЕС приближаются к концу проектного срока службы. Новые потребуют колоссальных капиталовложений — десятки миллиардов евро. И все это очень не быстро: проектирование, оформление разрешений, строительство, ввод в эксплуатацию. Десять-пятнадцать лет, а то и больше", — говорит Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве России.По оценкам Еврокомиссии, для наращивания мощностей с текущих 98 гигаватт до 109 гигаватт к 2050-му (прирост всего 11%) потребуется 241 миллиард евро.Кроме того, АЭС хорошо подходят для обеспечения базовой нагрузки (постоянной генерации), но хуже — для пиковых скачков потребления. Эту функцию выполняют газовые ТЭС, гидроаккумулирующие станции и системы накопления энергии.Наконец, есть проблема безопасности и утилизации отходов. Возведение надежных хранилищ требует огромных инвестиций. И это не говоря уже о сопротивлении влиятельных экологических организаций, добавляет Толкачев.Таким образом, на возрождение атомной энергетики Европе потребуются десятилетия, а с энергетической безопасностью очень плохо уже сейчас. Похоже, в ЕС слишком форсировали планы по отказу от российских углеводородов. События на Ближнем Востоке показали: зависимость от них критически высока.

