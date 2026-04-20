Вылетели в трубу: Европа угодила в ловушку на миллиарды евро

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аргәыц змоу аҵиаақәа Аԥсны рааӡареи, аалыҵ аҭиреи рзы алшарақәа: анаплакҩы лцәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Кавказҭҵаара иазкыз аконференциа мҩаԥган Грозныи: алахәыла лыҿцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҽтәы спорт азы ахәыҷтәы-қәыԥштә еицлабра: Афедерациа ахада иҿцәажәара
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Ашыцҵлақәа ирҭагылазаашьоу Бзыԥ аҩхааҿы: абнахылаԥшҩы ицәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Радио
Работа Общественной палаты Абхазии: интервью с секретарем органа
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Взаимодействие в сфере IT Абхазии и России: интервью с экспертом
14:33
10 мин
Радио
Проверка на грамотность: в Абхазии прошла акция "Тотальный диктант"
14:45
11 мин
Инструкция по применению
Как защититься от телефонных мошенников?
14:56
3 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҟазара ҳаамҭазы: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:03
25 мин
Исахьарку ажәа
Аҳи аԥшқеи
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Интервью
"Сочинская весна": международная площадка для женщин Абхазии
18:34
24 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
18:58
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьыӡқәа
Аԥсуа ҟазара ҳаамҭазы: Жәлар рсахьаҭыхҩы иҿцәажәара
21:03
25 мин
Исахьарку ажәа
Аҳи аԥшқеи
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Интервью
"Сочинская весна": международная площадка для женщин Абхазии
21:34
24 мин
Инструкция по применению
Как правильно хранить вино
21:58
2 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Побежали покупать

В марте вступил в силу поэтапный запрет импорта в ЕС российского газа. С 25 апреля вне закона СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня — трубопроводный по краткосрочным.
В Еврокомиссии подчеркивают: пересматривать сроки не собираются.
Но после атаки на газовую инфраструктуру Катара — а это второй по объемам поставщик — импорт с Ближнего Востока резко сократился.
В результате, по данным энергетической исследовательской группы Kpler, ЕС увеличил закупки с "Ямал СПГ" до пяти миллионов тонн — на 17% больше, чем годом ранее. Только в марте в Старый Свет отправили 1,8 миллиона тонн.
Причем, как уточняет Financial Times, Европа забрала 69 из 71 партии, то есть 97%.
По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, ЕС заплатил за это 2,88 миллиарда евро.

Удар по бюджету

В марте газ в Европе подорожал в полтора раза — до 633 долларов за тысячу кубометров.
"По мере ухудшения ситуации с Ормузским проливом цены на сырую нефть взлетели почти до 150 долларов за баррель. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен признала: ближневосточный кризис больно ударил по бюджету ЕС."
По ее словам, за 44 дня конфликта расходы на энергоресурсы выросли на 22 миллиарда евро.
"Абсолютно не готовы"

В ЕС, сообщает Bloomberg, хотят применить проверенные методы. Еврокомиссия "рекомендует снизить налоги на энергоносители и плату за электроэнергию для стимулирования внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и смягчения последствий роста цен на нефть и газ".
Вместе с тем впервые за десятилетие Брюссель призвал развивать не только "зеленую", но и атомную энергетику.
"Кризис вокруг Ирана подтолкнул Еврокомиссию к пересмотру роли атомной генерации. Теперь это дополнение к "зеленому переходу", не альтернатива ВИЭ, но элемент страхования рисков", — указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Однако представителей промышленности это мало обрадовало.
"Электростанции работают на газе, а не на возобновляемых источниках или атомной энергии, которой Италия лишена", — отметил главный управляющий итальянской энергетической компании ENI Клаудио Дескальци.
И уточнил: сейчас Европа недобирает 6,5 миллиарда кубометров газа из Катара. Планируют нарастить поставки из Конго, Нигерии, Алжира и США. Но все равно не хватит.
Поэтому, по его словам, нужно приостановить запрет на российский СПН. ЕС абсолютно не готов к возмещению выпадающих 20 миллиардов кубов.

"Большой провал"

Если в 1990-м на АЭС приходилась треть европейской электрогенерации, то сейчас — порядка 15%. Соответственно, усилились зависимость от импорта газа и уязвимость перед энергокризисами.
Отказ от мирного атома был в тренде "зеленой" повестки. Компенсировать предполагали ускоренным развитием солнечной и ветряной энергетики.
"Антиядерные настроения" усугубились после аварии на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011-м. Позиции "зеленых" на всем континенте укрепились.
Нынешний крупнейший производитель атомной энергии в ЕС — Франция, около 70% генерации. Швеция, Словакия, Чехия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Италия, Нидерланды также используют атом — в разной степени. Скажем, в Нидерландах лишь одна действующая АЭС.
А Германия после "Фукусимы" закрыла сразу все.

Долгий путь

Теперь отказ от атома называют "стратегической ошибкой". Поздно спохватились.
"Многие действующие АЭС в ЕС приближаются к концу проектного срока службы. Новые потребуют колоссальных капиталовложений — десятки миллиардов евро. И все это очень не быстро: проектирование, оформление разрешений, строительство, ввод в эксплуатацию. Десять-пятнадцать лет, а то и больше", — говорит Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при правительстве России.
По оценкам Еврокомиссии, для наращивания мощностей с текущих 98 гигаватт до 109 гигаватт к 2050-му (прирост всего 11%) потребуется 241 миллиард евро.
Кроме того, АЭС хорошо подходят для обеспечения базовой нагрузки (постоянной генерации), но хуже — для пиковых скачков потребления. Эту функцию выполняют газовые ТЭС, гидроаккумулирующие станции и системы накопления энергии.
Наконец, есть проблема безопасности и утилизации отходов. Возведение надежных хранилищ требует огромных инвестиций. И это не говоря уже о сопротивлении влиятельных экологических организаций, добавляет Толкачев.
Таким образом, на возрождение атомной энергетики Европе потребуются десятилетия, а с энергетической безопасностью очень плохо уже сейчас. Похоже, в ЕС слишком форсировали планы по отказу от российских углеводородов. События на Ближнем Востоке показали: зависимость от них критически высока.
