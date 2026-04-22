г. Пицунда101.7
"Надеюсь, это совпадение": Трамп пообещал раскрыть тайну века
"Надеюсь, это совпадение": Трамп пообещал раскрыть тайну века
Президент США пообещал раскрыть загадочные исчезновения и обстоятельства смерти 11 американцев, связанных с изучением НЛО и космоса. Пентагон по его поручению... 22.04.2026, Sputnik Абхазия
Дональд Трамп - Sputnik Абхазия, 1920, 22.04.2026
Президент США пообещал раскрыть загадочные исчезновения и обстоятельства смерти 11 американцев, связанных с изучением НЛО и космоса. Пентагон по его поручению готовится опубликовать ранее засекреченные документы о возможных столкновениях с внеземной жизнью. На какие вопросы собирается ответить Белый дом для РИА Новости разбирался Виктор Жданов.

С надеждой на совпадение

Трамп надеется на простое совпадение, но все-таки проверит дела 11 пропавших и убитых за последние четыре года граждан, после чего сделает официальное заключение. Первые результаты Белый дом обещал объявить уже через полторы недели. Такое внимание вызвано большим общественным резонансом. Ведь загадочные случаи обсуждают уже не только в среде конспирологов и уфологов, но и в стенах конгресса.
Началось с того, что в июле 2023-го в возрасте 59 лет скончался Майкл Хикс — физик, работавший над крупными космическими миссиями и проектами НАСА. Правда, причина смерти осталась тайной. Ровно год спустя в Лос-Анджелесе умер его коллега по лаборатории Фрэнк Майвальд. Также непонятно от чего.
Затем в мае 2025-го бесследно исчезает Энтони Чавес, сотрудник Национальной лаборатории Лос-Аламос, где занимаются ядерными разработками. Полиция провела тщательный обыск, прочесала местность, просмотрела записи с камер наблюдения и собрала свидетельства очевидцев — результат нулевой.
В декабре того же года дома неизвестный застрелил профессора Массачусетского технологического института Нуно Лорейру. Спустя два месяца на собственном крыльце от пулевого ранения скончался Карл Гриллмайр — астрофизик из Калифорнийского технологического института, сотрудничавший с НАСА. Он был известен поисками воды за пределами Солнечной системы.
Больше всего внимания привлекло исчезновение Уильяма Маккасланда. Двадцать шестого февраля 2026-го физически и психически здоровый отставной генерал-майор, когда-то также работавший в Лос-Аламосе, вышел из дома в Альбукерке и исчез, взяв с собой пистолет, но оставив мобильный телефон. В полутора километрах от особняка нашли его серую толстовку ВВС США. Больше никаких зацепок.
Маккасланда с космосом связывала работа на авиабазе Райт-Паттерсон недалеко от Дейтона, штат Огайо. Там он курировал секретные программы по разработке космического оружия и возглавлял исследовательский отдел. Некоторые уфологи считают, что в этом месте якобы хранятся фрагменты НЛО, упавшего вблизи города Розуэлл в Нью-Мексико в 1947 году.
Сначала считалось, что смерть Хикса — первая в этой загадочной серии. Однако на днях издание Daily Mail назвало 11-м делом гибель 34-летней Эми Эскридж. По версии полиции, она покончила с собой в 2022-м. Незадолго до этого предупреждала в интернет-подкасте об опасениях за свою жизнь. Вместе с отцом, отставным инженером НАСА, Эскридж занималась изучением антигравитационных технологий. Конспирологи считают, что это был один из ключей к разгадке возможностей полетов НЛО над Землей.
Председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер заявил, что парламентарии также поучаствуют в расследовании исчезновений и смерти лиц, "имевших доступ к чувствительной научной информации". В планах подключить к работе Пентагон, ФБР, Министерство энергетики и НАСА.

Странные вещи

Накануне Трамп пообещал в скором будущем опубликовать первые правительственные файлы об НЛО, работа по рассекречиванию которых началась еще два месяца назад.
"Мы нашли много интересных документов", — заявил американский лидер. И добавил, что работа с ними продолжается, а сами материалы представляют из себя "нечто захватывающее умы".
Толчком к этому послужили заявления экс-президента Барака Обамы в феврале этого года. В интервью американскому блогеру Брайану Коэну он признался, что верит в существование инопланетян, хотя сам их не видел. Между тем он опроверг различные теории заговора на тему неких секретных лабораторий на территории "Зоны 51" в Неваде, где якобы могут содержать пришельцев с других планет и проводить над ними эксперименты. По его словам, ничего подобного там нет.
Трамп заявил, что Обама таким образом раскрыл секретную информацию, и, "учитывая огромный интерес", пообещал опубликовать данные Пентагона о внеземной жизни и НЛО. Сам действующий президент, в отличие от предшественника, в инопланетян не верит.
"Не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые утверждали, что видели какие-то очень странные вещи, летающие вокруг", — заметил Трамп.

Шансы высоки

Глава Пентагона Пит Хегсет, впрочем, допускает возможность внеземных форм жизни, но окончательные выводы до публикации обещанных Трампом документов делать отказался. По его словам, он не ожидал, что работа с этими материалами войдет в круг его обязанностей.
В то же время глава НАСА Джаред Айзекман назвал поиск внеземной жизни основой деятельности агентства. Сам он признается, что не встречал инопланетян во время двух полетов в космос. Но подчеркнул: существует два триллиона галактик и точно неизвестно, сколько еще звездных систем в каждой из них.
"Шансы, что мы когда-нибудь найдем что-то, указывающее на то, что мы не одни, довольно высоки", — заявил Айзекман.
Мнение американских граждан по этому поводу разделилось. В конце 2025-го опросы социологической компании YouGov показали, что 56 процентов американцев верят в существование инопланетян. Треть считает, что неопознанные летающие объекты, скорее всего, — инопланетные корабли. Почти половина респондентов (47 процентов) уверена: представители внеземных цивилизаций посещали Землю.
Американцы хотят, чтобы все данные об НЛО были рассекречены, и "нет никаких причин этого не сделать", заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна. Она обвинила Пентагон в сокрытии правды, напомнив, что конгресс еще в марте направил Хегсету запрос на публикацию до 14 апреля 46 видеороликов, связанных с неопознанными объектами в воздухе. Ответ не пришел до сих пор.
Теперь последнее слово за Трампом. Выполнит ли Белый дом взятые обязательства и насколько его ответы удовлетворят общественность, пока остается под вопросом.
