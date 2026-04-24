Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 25 и 26 апреля
Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием барического поля как повышенного, так и пониженного давления. 24.04.2026, Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии в выходные дни будет под влиянием барического поля как повышенного, так и пониженного давления.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу местами ночью кратковременный дождь, туман, днем без осадков. В воскресенье без осадков.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Атмосферное давление повышенное.
Температура воздуха ночью от +4 до +9°С, днем от +10 до +15°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–90%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – температура воздуха ночью +8°С, днем +15°С.
Гагра – ночью +9°С, днем +16°С.
Пицунда – ночью +9°С, днем +16°С.
Гудаута – ночью +8°С, днем +14°С.
Новый Афон – ночью +9°С, днем +15°С.
Очамчыра – ночью +8°С, днем +15°С.
Гал – ночью +8°С, днем +14°С.
Ткуарчал – ночью +6°С, днем +12°С.
